Berlin -Erdbeeren und Spargel werden dieses Jahr teurer, melden die Bauernverbände. Grund ist der Mindestlohn, der in der Landwirtschaft im Westen von 7,40 auf acht Euro und im Osten von 7,20 auf 7,90 Euro pro Stunde steigt. Von der Einführung des Mindestlohns in Deutschland haben gleichzeitig vier Millionen Erwerbstätige profitiert, schätzt das Statistische Bundesamt, vor allem Frauen, Mini-Jobber und Ostdeutsche. Vor Armut sind sie allerdings noch immer nicht geschützt.

Vor der Einführung des Mindestlohns fielen 5,5 Millionen Menschen unter die Schwelle.

Der Gesamtbruttolohn in Deutschland ist um 431 Millionen Euro gestiegen.

Eine irische Expertengruppe hat errechnet, dass man mit 11,50 Euro pro Stunde seine Grundbedürfnisse befriedigen kann.

Kurz vor Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 Euro die Stunde gab es laut den Statistikern 5,5 Millionen Jobs, die unter dieser Schwelle lagen. Vier Millionen von ihnen profitierten von der Einführung des Mindestlohns am 1. Januar 2015. Das waren knapp elf Prozent aller Jobs in Deutschland. Für die restlichen 1,5 Millionen der Geringverdiener gibt es Ausnahmen, so für Auszubildende, Praktikanten oder Unter-18-Jährige.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Niedriglohn ohne Tarifschutz vor allem im Osten

Der Mindestlohn nützt vor allem jenen, die keinen Tarifvertrag haben, so das Bundesamt. Von den Niedriglohnempfängern, deren Gehalt aufgrund des Mindestlohns stieg, waren mehr als 80 Prozent in nicht-tarifgebundenen Betrieben beschäftigt.

Niedriglöhner ohne Tarifschutz – das gibt es vor allem im Osten Deutschlands, wo nur noch ein Fünftel der Unternehmen einer Tarifbindung unterliegt. In Ostdeutschland profitierten daher 1,1 Millionen Menschen vom Mindestlohn. Das sind nach Berechnungen der Statistiker immerhin 22 Prozent – also fast ein Viertel – aller Beschäftigungsverhältnisse in Ostdeutschland.

Besonders Frauen profitieren

Der Mindestlohn liegt bei 8,50 Euro. dpa

Über höhere Arbeitseinkommen konnten sich vor allem die Mini-Jobber freuen. 2,2 Millionen von ihnen werden nun durch den Mindestlohn geschützt, das war mehr als die Hälfte aller vier Millionen Beschäftigten, die vom Mindestlohn profitiert haben.

Stellen mit sehr schlechter Bezahlung haben überproportional häufig Frauen. Die Profiteure des Mindestlohns sind daher zu 62 Prozent weiblich. Vor der Einführung der Lohnuntergrenze verdienten die Geringverdienerinnen im Durchschnitt 7,21 Euro die Stunde. Insgesamt, so schätzt das Statistische Bundesamt, könnte durch den deutschlandweit eingeführten Mindestlohn der Bruttolohn um 431 Millionen Euro gestiegen sein - vorausgesetzt, die Arbeitszeit sei gleich geblieben.

8,50 Euro die Stunde

Reich werden die Empfänger der Millionen allerdings nicht. Denn der deutsche Mindestlohn ist mit 8,50 Euro die Stunde im europäischen Vergleich eher niedrig angesetzt und wird vor 2017 nicht angehoben. In Frankreich liegt die Lohnuntergrenze jetzt bei 9,67 Euro, in den Niederlanden bei 9,36 Euro, in Irland bei 9,15, so das gewerkschaftsnahe Institut WSI.

Doch reicht auch dies oft kaum zum Leben. In Irland hat nun eine Expertengruppe ausgerechnet, der sogenannte „living wage“, von dem man seine Grundbedürfnisse befriedigen kann, liege bei 11,50 Euro die Stunde. Der irische Mindestlohn dagegen erreicht mit 9,15 Euro lediglich 43 Prozent des mittleren Einkommens – Werte von unter 60 Prozent des mittleren Einkommens gelten als Armutslöhne. Arm sind demgemäß Mindestlohnbezieher nicht nur in Irland, sondern auch in Deutschland, wo der Mindestlohn 48 Prozent des mittleren Einkommens beträgt. In Europa kommen lediglich Frankreich und Slowenien auf einen Mindestlohn, der seine Bezieher über der Armutsgrenze leben lässt.