In Kürze gehen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und drei weiteren Bundesländern (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland) zu Ende. Außerdem werden viele Reisende aus den Niederlanden und Skandinavien unterwegs sein.

Der ADAC warnt daher am kommenden Wochenende vor langen Staus auf den klassischen Rückreisestrecken aus dem Süden. In Richtung Süden dürfte es dagegen nicht mehr ganz so voll werden. Allerdings trifft man auch hier auf Späturlauber.

Die wichtigsten Staustrecken:



Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A 1 Puttgarden - Hamburg - Bremen - Dortmund - Köln

A 2 Berlin - Hannover - Dortmund - Oberhausen

A 1 / A 3 / A 4 Kölner Ring

A 3 Passau - Nürnberg - Frankfurt - Köln - Oberhausen

A 5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt - Hattenbacher Dreieck

A 7 Flensburg - Hamburg

A 7 Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg - Kassel - Hannover - Hamburg

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse

A 24 Dreieck Wittstock/Dosse - Berlin

A 45 Aschaffenburg - Gießen - Hagen - Dortmund

A 61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach

A 93 Kufstein - Inntaldreieck

A 95 / B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 96 Lindau - München - A 99 Umfahrung München



Auch im benachbarten Ausland drohen wieder längere Wartezeiten. In Österreich ist der Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn A9 (Wels - Graz) bis voraussichtlich 5. September gesperrt. Eine großräumige Umfahrung ist über die Tauernautobahn A 10 (Salzburg - Villach) möglich.

Ebenfalls länger brauchen Reisende, die aus Kroatien, Serbien, Bulgarien, Griechenland und der Türkei zurückkommen. Stundenlange Staus an den Grenzübergängen sind nicht auszuschließen. (red)