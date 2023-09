Steigende Ölpreise – Hintergründe und Prognosen

Berlin -1,50 Euro für einen Liter Benzin. Das war vor Jahren einmal eine magische Marke, die heftige Diskussionen auslöste. Anfang der Woche waren es nach den Daten des Verbraucherportals Clever-tanken.de an vielen Tankstellen sogar bis zu 1,54 Euro für Super E10.



Am Dienstag gaben die Preise leicht nach. Dennoch ist mit 1,49 Euro ein Niveau erreicht, das an die Zeit vor gut vier Jahren erinnert. Doch bei den Autofahrern hat sich offenbar ein Gewöhnungseffekt eingestellt. Von Benzinwut ist derzeit nichts zu spüren. Vielleicht noch nicht. Denn viele Experten erwarten, dass es in naher Zukunft weitere Aufschläge geben wird.



Verknappung des Angebots

Die Erhöhungen haben auch damit zu tun, dass sich in diesen Tagen, die erste Welle von Reisenden auf den Weg machen wird, die die Herbstferien für einen Kurzurlaub nutzen wollen. Doch noch viel wichtiger dürfte sein, dass der Rohstoff fürs Benzin immer teurer wird.



Die weltweit wichtigste Sorte Brent ist deutlich über die Marke von 80 Dollar pro Fass (159 Leiter) gesprungen. Das Rohöl kostete am Dienstagnachmittag fast 81,90 Dollar. Das ist der höchste Wert seit November 2014.



Die Erklärungen der Experten sind einhellig. Der Ausfall wesentlicher Förderländer hat das Angebot verknappt. Da ist einerseits Venezuela. Das Land kann nur noch beschränkt den Rohstoff aus dem Untergrund pumpen, weil zahlreiche Förderanlagen marode sind.



Der andere höchst kritische Exporteur ist Iran. Der drittgrößte Förderer des Opec-Kartells sieht sich mit neuen Wirtschaftssanktionen durch die amerikanische Regierung konfrontiert. Die werden zwar erst im November wirken.



Spekulation auf steigende Preise

Doch die Händler an den internationalen Rohstoffbörsen haben diese Entwicklung schon vorweg genommen und spekulieren auf steigende Preise, was die aktuellen Notierungen bereits in die Höhe getrieben hat. Auf der anderen Seite steht eine hohe Nachfrage, die vor allem aus China und schnell wachsenden Schwellenländern wie Indien kommt.



Der Markt beginne zu realisieren, dass eine starke globale Nachfrage und limitierte Produktionskapazitäten zum engsten Markt seit langer Zeit führten, sagte Phil Flynn vom US-Analysehaus Price Futures Group der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.



Die Öl-Experten mehrerer US-Großbanken wie JP Morgan Chase und Bank of America prognostizieren inzwischen 95 Dollar pro Fass für die erste Hälfte des nächsten Jahres. Der Schweizer Mineralölhändler Mercuria erwartet sogar, dass demnächst wieder die Marke von 100 Dollar erreicht wird.



Trumps Forderung nicht umgesetzt

Vertreter des Opec-Kartells und anderer wichtiger Förderländer hatten am Wochenende beschlossen, die Fördermengen nicht zu erhöhen, obwohl US-Präsident Donald Trump dies vehement gefordert hatte. Der Markt sei gut versorgt, sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih nach dem Treffen.



Der Grund für einen Verzicht auf eine weitere Steigerung der Förderung sei, dass die Kunden die Mengen an Öl erhielten, die sie verlangten. Er spielt damit auf die Situation vor zwei, drei Jahren an, als der Markt mit billigem Öl geflutet wurde. Die Lager waren weltweit voll. Riesige Mengen mussten auf Tankern gebunkert werden.



Das ließ die Preise zeitweise unter die Marke von 30 Dollar rutschen. Einen derartigen Verfall wollen die Opec, aber auch Russland nicht noch einmal erleben, da viele Öl-Staaten Preise um die 100 Dollar brauchen, um ihre Ausgaben zu decken.



Ausgleich-Export fraglich

Allerdings mehren sich unter den Experten die Stimmen, dass die Argumente der Opec nur vorgeschoben sein könnten. Das Kartell hat keine Garantie ausgesprochen, dass es ausfallende Exportmengen des Irans ausgleichen könne. Jetzt fragten sich Händler, ob die Opec womöglich gar nicht in der Lage sei, in der Zukunft mehr zu pumpen, so Flynn.



Solch eine Konstellation ist ideal für Spekulanten, die auf steigende Preise setzen. Zumal auch Mutmaßungen kursieren, dass das Minus bei den iranischen Öl-Exporten erheblich größer ausfallen könnte, als es erwartet wird. Schon in den vergangenen Monaten sind die Mengen deutlich gesunken, weil es offenbar auch dort technische und logistische Probleme gibt.



Im August wurden noch 3,5 Millionen Fass gefördert. Da ist die geringste Menge seit Mai 2016. All diese Szenarien machen einen Benzinpreis in der Region von 1,60 Euro pro Liter wahrscheinlich. Denn die Bewegungen am Rohölmarkt schlagen zwar nicht 1:1 zum Preis an der Tankstelle durch. Mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung vollziehen sie jedoch den Trend nach.



Unberechenbare Faktoren

Aber beim Öl, gibt es immer ein „Aber“. So macht der britische Multi BP darauf aufmerksam, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China das globale Wirtschaftswachstum bremsen könnte. Das sei in den aktuellen Notierungen noch nicht eingepreist.



Die BP-Experten sprechen von langfristigen Trends. Und da sieht die norwegische Klassifikationsfirma DNV GL eine eindeutige Entwicklung. Die höchste Nachfrage nach Erdöl werde schon 2023 erreicht, heißt es im gerade erschienenen Energy Transition Outlook 2018.



Das bedeutet: Von diesem Jahr an, wird die Nachfrage nach dem zähflüssigen Energielieferanten kontinuierlich sinken. Der wesentlichen Grund: Die norwegischen Experten gehen davon aus, dass sich vom Jahr 2020 an die Elektromobilität massiv durchsetzen wird.



Mechanismen des Öl-Marktes ausgehebelt

Schon 2027 würden in Europa genauso viele E-Autos wie Pkw mit Verbrennungsmotor neu zugelassen. 2032 werde dieser Umschlagpunkt in China, Nordamerika und in Indien erreicht, so die Experten der DNV – das Unternehmen ist ein renommierter Anbieter von Ingenieurdienstleistungen, Zertifizierungen und Risikomanagement für die Öl-und Gasindustrie sowie für Firmen der erneuerbaren Energien.



Der Nachfragehöhepunkt bedeutet: Die bisherigen Mechanismen des Öl-Marktes werden ausgehebelt. Die Förderländer müssten sich darauf einstellen, dass in fünf Jahren eine Situation eintritt, die kontinuierlich sinkende Preise bringt. Die Frage stellt sich dann, ob Opec und Co in der Lage sind, dies durch eine dauerhafte Drosselung der Förderung zu kompensieren.