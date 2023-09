Berlin -Für einen gemütlichen Kaffeeplausch sind anderthalb Stunden eine ziemlich kurze Zeit. Doch darum ging es an diesem Sonntag im Kanzleramt nicht. Während draußen an der Paul-Löbe-Allee die Novembersonne das Herbstlaub noch einmal spektakulär rot färbte, trafen sich im Kanzleramt die Vorsitzenden der Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD, um eine besonders heikle Mission voranzutreiben: Die Suche nach einem neuen Staatsoberhaupt. Nach 90 Minuten aber war klar: Die Hängepartie geht weiter.

„Es gibt keine Verständigung. Die Gespräche werden fortgesetzt“, hieß es aus Teilnehmerkreisen, als SPD-Chef Sigmar Gabriel gegen 16.30 Uhr in einer Limousine das Kanzleramt verließ. Wie der Wirtschaftsminister gelaunt war, konnte man durch die getönten Scheiben nicht erkennen. Am früheren Nachmittag aber hatte Gabriel bemerkenswert gute Laune bewiesen: Bereits um 14.45 Uhr und damit eine Viertelstunde vor Beginn des Treffens war er zu Fuß durch das Tor der Regierungszentrale spaziert, was immer schöne Bilder im Fernsehen garantiert.

Gabriels Vorstoß verläuft positiv

Tatsächlich kann Gabriel bislang zufrieden sein mit dem Verlauf der Bundespräsidenten-Kür. Vor zwei Wochen war er vorgeprescht und hatte den beliebten Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Gespräch gebracht. Die undiplomatische Aktion barg Risiken, denn sie macht eine Einigung mit der Union nicht leichter. Auch eine peinliche Absage des Außenministers erschien denkbar. Doch die Personalie entwickelte eine positive Dynamik. Mehrere Schauspieler begrüßten bald eine mögliche Kandidatur. Nun kursiert ein Unterstützerbrief, der von 30 Vertretern der deutschen Wirtschaft unterzeichnet wurde – darunter auch dem Tunnelbohrer-Bauer Martin Herrenknecht, der als eifriger CDU-Parteispender gilt. Steinmeier habe Deutschland „über Parteigrenzen hinweg umsichtig und erfolgreich in der Welt vertreten“, heißt es in dem Schreiben: „Ihm trauen wir zu, im Dialog mit allen gesellschaftlichen Kräften unser Land zusammen zu halten und Impulse zu geben, um es weiter zu entwickeln.“

Steinmeier selbst äußert sich zwar nicht. Er tut aber auch nichts, um seinen Namen aus der Debatte herauszuhalten. „Dies hier ist nicht die Bundesversammlung, sondern die Kreisdelegiertenkonferenz“, scherzte er am Samstag im brandenburgischen Kloster Lehnin, wo er mit 51 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum Bundestagskandidaten gekürt wurde. Eine klare Absage klingt anders. Parallel veröffentlichte er einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der im postfaktischen Meinungsstreit an die Kräfte der Aufklärung appelliert: „Der Glaube an eine bessere Welt kann Berge versetzen, aber nur die Vernunft vermag uns vor gefährlichen Irrwegen zu bewahren.“ Besser könnte das ein Hausherr von Schloss Bellevue auch nicht formulieren.



Union steht vor Dilemma

Doch die Union, die in der Bundesversammlung mit Abstand den größten Block stellt, möchte keinen SPD-Politiker unterstützen. Bei dem Treffen im Kanzleramt gehe es auch darum herauszufinden, wie ernst es Gabriel mit der Personalie sei, hatte CSU-Chef Horst Seehofer vor der Begegnung gesagt: „Ist das apodiktisch gemeint? Ist das noch korrigierbar?“ Als Gabriel nach 90 Minuten das Kanzleramt verließ, während Seehofer und CDU-Kanzlerin Angela Merkel noch eine halbe Stunde länger berieten, dürfte die Antwort klar gewesen sein: Gabriel denkt nicht daran, seinen Vorschlag zurückzuziehen.

Damit hat die Kanzlerin ein Problem. Zwar stellt die Union 542 oder 543 der 1260 Delegierten in der Bundesversammlung. Eine absolute Mehrheit hätte sie aber nur zusammen mit der SPD oder den Grünen. Um eine der beiden Parteien zu überzeugen, bräuchte sie einen überragenden Kandidaten oder eine überragende Kandidatin. Seit Wochen sucht sie vergeblich nach einem Namen.



Kretschmann wäre falsches Signal

Die zuletzt genannte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) strahlt über die Unions-Grenzen kaum hinaus. Deutlich attraktiver für die Grünen wäre die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die aber im März 2017 eine Landtagswahl bestehen muss. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat abgesagt. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) würde weder Grünen-, noch SPD-Stimmen bringen. Und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann käme einem Signal für Schwarz-Grün gleich, das weder die Grünen noch Seehofer wollen.

So könnte die Hängepartei um das höchste Staatsamt noch eine Weile weitergehen. Nicht alle dürften so gelassen sein wie Amtsinhaber Joachim Gauck: „Ich für meinen Teil nehme es, wie es kommt“, sagte er Spiegel Online: „Und es wird gut kommen.“