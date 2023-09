Lego-Fans sollten sich schleunigst an der britischen University of Cambridge bewerben. Denn dort ist eine Stelle als „Lego Professor für Spielen, Entwicklung und Lernen“ ausgeschrieben. Das Forschungs-Institut it dem Namen PEDaL (Research Centre on Play in Education, Development, and Learning) ist erst vor zwei Jahren gegründet worden - mit Hilfe von Spenden der Lego Foundation, wegen der die Professoren-Bezeichnung das „Lego“ im Namen trägt.

Bedeutung des Spielens erforschen

Ziel sei es, „eine Zukunft zu bauen, in der Kinder durchs Spielen lernen, kreativ und engagiert zu sein – als lebenslang Lernende.“ Es gehe darum, die Bedeutung des Spielens zu erforschen, der laut der Fakultät immer noch zu wenig Beachtung geschenkt werde.

Bewerbungsschluss ist der 20. Januar, es bleiben also nur noch wenige Tage für alle Interessierten. Ein Cambridge-Professor verdient im Schnitt über 80 000 britische Pfund.

(gs/chs)

Das könnte Sie auch interessieren: