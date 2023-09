Düsseldorf -57.100 Euro jährlich – so viel verdienen deutsche Fach- und Führungskräfte im Durchschnitt. Das hat die Online-Jobbörse Stepstone mit ihrem Gehaltsreport 2017 festgestellt.

Für den Report hat Stepstone Daten zu Durchschnittsgehältern von rund 60.000 Fachkräften ausgewertet. Die Ergebnisse sind wenig überraschend, zeigen aber deutlich den Unterschied zwischen verschiedenen Berufsgruppen und Ausbildungsabschlüssen.

Masterabsolventen verdienen mehr

Somit sind laut Gehaltsreport Ärzte die Berufsgruppe mit dem höchsten Durchschnittsgehalt. 82.700 Euro verdient ein deutscher Arzt durchschnittlich im Jahr. Auf Platz zwei, mit viel Abstand dahinter, liegen Ingenieure. Sie verdienen rund 65.200 Euro jährlich. Dicht gefolgt von Juristen mit einem Jahresgehalt von 62.400 Euro.

Auf den hinteren Rängen liegen Jobs in den Bereichen Bildung und Soziales (46.00 Euro), Handwerk (43.800 Euro) und Pflege (41.800 Euro).

Einen Unterschied macht auch der Ausbildungsgrad: Fachkräfte mit einem Uni-Abschluss verdienen im Schnitt 64.700 Euro, ihre Kollegen ohne akademische Ausbildung nur 47.200 Euro. Masterabsolventen bekommen außerdem noch mal fünf Prozent mehr als ihre Bachelor-Kollegen.

Weniger Gehalt in neuen Bundesländern

Beim Gehalt gibt es aber auch zwischen den neuen und alten Bundesländern deutliche Diskrepanzen. So verdienen Menschen in den alten Bundesländern durchschnittlich rund 57.000 Euro im Jahr. Fachkräfte in den neuen Bundesländern lediglich rund 42.000 Euro.

Mit einem Jahresgehalt von 62.000 Euro bekommen Menschen in Hessen am meisten. Das Schlusslicht aller 16 Bundesländer bildet Sachsen-Anhalt mit lediglich 41.800 Euro. Mit 60.000 Euro liegt NRW hinter Bayern und Baden-Württemberg auf Platz 4.

Erziehungswissenschaftler verdienen weniger

Zukünftige Studienbeginner, die sich die sich bei der Fachwahl noch nicht sicher sind, sollten sich nach dem Stepstone-Bericht eher in Richtung Naturwissenschaften orientieren. Medizin-Absolventen haben meist die stärksten Gehälter (79.500 Euro), gefolgt von Rechtswissenschaftlern (74.000 Euro). Wenig Geld hingegen verdienen Geschichts- und Kulturwissenschaftler (46.800 Euro), Absolventen in den Bereichen Design (46.000 Euro) und Erziehungswissenschaften (45.100 Euro). (luh)