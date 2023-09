Herne -„Liebes Hospitz, ich finde es toll, dass ihr euch so gut um meinen Papa kümmert. Anstatt mir von dem Geld etwas zu kaufen, möchte ich es an euch spenden. Danke LG Lena.“

Lena ist erst elf – mit dem Tod kommt sie dennoch beinahe täglich in Berührung. Der Grund: Lenas Vater ist unheilbar krank und im Lukas-Hospiz in Herne untergebracht. Eine Entlastung für die Familie, wie Lenas Mutter Britta der „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ sagt. Vor dem Einzug sei sie gestresst gewesen. Nun wohnt die Familie zusammen im Hospiz, was zu einer Entspannung geführt habe.

Mutter wusste nichts von Lenas Brief an Hospiz

Neben der elfjährigen Lena gehören außerdem die zwölfjährige Mia und die vierjährige Jannika zur Familie, die sich im Hospiz bereits richtig heimisch fühlen würden. „Die Atmosphäre hier ist sehr schön“, so Britta gegenüber der „WAZ“. Tod und Leben liegen im Hospiz eng beieinander, zum Beispiel, als die Familie hier Lenas elften Geburtstag feierte.

Dass Lena ihrer Zehn-Euro-Spende, die sie eigentlich anonym in das Spendenschwein der Einrichtung stecken wollte, auch noch einen Brief an die Mitarbeiter beifügte - davon habe die Mutter nichts gewusst. Das Hospiz teilte Lenas Brief auf seiner Facebook-Seite. (mz/dmn)