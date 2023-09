Luxemburg -Den Enthüllern des Luxleaks-Skandals um zweifelhafte Steuerdeals im Großherzogtum Luxemburg bleibt ein Gang ins Gefängnis erspart. Den von ihnen erhofften Freispruch gibt es allerdings auch nicht: Das Bezirksgericht in Luxemburg hat am Mittwoch die beiden Franzosen Antoine Deltour und Raphaël Halet wegen Diebstahls und des Verrats von Geschäftsgeheimnissen zu zwölf beziehungsweise neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Außerdem müssen sie Geldbußen in Höhe von in Höhe von 1.500 beziehungsweise 1.000 Euro zahlen.

Den dritten Angeklagten, den französische Fernsehjournalisten Edouard Perrin, sprachen die Richter frei. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Angeklagten bis zu 18 Monaten Haft gefordert. Mit einer Anfechtung der Urteile ist zu rechnen.



Transparency International: Urteil ist „beschämend“

Deltour und Halet, zwei ehemalige Mitarbeiter der Beratungsfirma PriceWaterhouseCoopers (PwC), waren im Jahr 2014 die Hauptquellen der berühmten Luxleaks-Enthüllungen. Damals deckte ein internationales Recherche-Konsortium fragwürdige Steuerdeals des Großherzogtums Luxemburgs mit weltweit operierenden Unternehmen wie Amazon, die Deutsche Bank, Apple, Eon, Ikea oder Pepsi auf. Perrin erhielt als erster die brisanten Dokumente von Deltour und Halet und berichtete darüber. Die beiden Hinweisgeber betonten stets, dass sie uneigennützig gehandelt hätten und einen Skandal ans Licht der Öffentlichkeit bringen wollten.



Der Umstand, dass sich die Männer überhaupt vor Gericht verantworten mussten, befeuert seit geraumer Zeit in ganz Europa die Debatte über einen besseren Schutz für so genannte Whistleblower – also Menschen mit Insider-Informationen, die Skandale öffentlich machen. Die Anti-Korruptionsorganisation Transparency International bezeichnete das Luxemburger Urteil am Mittwoch als „beschämend“. Whistleblower wie Deltour und Halet seinen keine Straftäter, sondern Helden. Der grüne EU-Abgeordnete Sven Giegold sprach von einem „Schlag gegen die Gerechtigkeit“. Zivilcourage werde kriminalisiert, kritisierte er.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei den umstrittenen Steuer-Absprachen zwischen den Luxemburger Behörden und international tätigen Großkonzernen fungierten Beratungsfirmen wie PwC, Ernst & Young oder KPMG als Vermittler. Durch die Praxis gingen anderen Ländern Steuereinnahmen in Milliardenhöhe verloren.



Steuerlast für Konzerne sollte gering gehalten werden

Stets ging es bei den Deals darum, die Steuerlast der Konzerne so weit wie möglich zu vermindern. So gründeten die Unternehmen nach Rücksprache mit den Finanzbehörden etwa Niederlassungen in Luxemburg, die wiederum Lizenzeinnahmen von anderen Landesgesellschaften der Firmen kassierten. Diese Einnahmen wurden dann in Luxemburg nur geringfügig besteuert. Zuvor hatten die Lizenzzahlungen aber bereits die Steuerlast der anderen Landesgesellschaften gedrückt.



Beliebt war auch die Gründung von Finanztöchtern in Luxemburg, die firmeninterne Kredite vergaben und selbst kaum besteuert wurden. Der Luxemburger Fiskus war stets äußerst kooperativ, wenn es darum ging, vorab maßgeschneiderte Lösungen für die Konzerne zu finden. Auch Luxemburg selbst profitierte: Selbst bei niedrigsten Steuersätzen flossen den öffentlichen Kassen immer noch Summen zu, mit denen der Mini-Staat mit 550.000 Einwohnern viel anfangen konnte. Außerdem entstanden durch die Ansiedlungen Arbeitsplätze.



Juncker trug politische Verantwortung

Die Luxleaks-Affäre brachte nicht nur die beteiligten Unternehmen, sondern auch die Brüsseler EU-Kommission in Erklärungsnot. Denn deren Präsident Jean-Claude Juncker, der erst wenige Wochen vor den Enthüllungen im Herbst 2014 sein Amt angetreten hatte, war von 1995 bis 2013 Premierminister in Luxemburg und lange Zeit auch Finanzminister. Er trug somit die politische Verantwortung für das Gebaren der Finanzbehörden in seinem Land.



Einen Misstrauensantrag im Europäischen Parlament wegen Luxleaks überstand Juncker jedoch problemlos, auch ein Sonderausschuss konnte ihm keinen schwerwiegenden Verfehlungen nachweisen. Juncker streitet vehement ab, in seinem Land ein System der Steuerhinterziehung oder –vermeidung zulasten anderer europäischer Staaten erfunden zu haben. Als neuer Chef der EU-Kommission versprach er aber, sich für eine gerechtere Unternehmensbesteuerung in Europa einzusetzen. Die Wettbewerbs-Experten der Behörde nahmen auch diverse Steuerdeals in Luxemburg und anderen Ländern unter die Lupe, zum Teil wurden Steuer-Nachzahlungen angeordnet.