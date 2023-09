Flugbegleiter zu werden gilt für viele junge Menschen als Traumberuf: Man kommt viel in der Welt herum, arbeitet in einem internationalen Umfeld mit Kollegen aus unterschiedlichen Ländern und kann viel Verantwortung übernehmen, nämlich für hunderte Passagiere an Bord.

Bei der Fluggesellschaft Lufthansa sind nach Angaben eines Sprechers allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres mehr als 4000 Bewerbungen für eine Flugbegleiterstelle eingegangen. Nicht mitgerechnet wurden die Bewerbungen bei Tochtergesellschaften wie Eurowings, Swiss oder Austrian Airlines. Eingestellt werden bei Lufthansa in 2016 allerdings viel weniger Flugbegleiter, nämlich 1400.

Gerade weil so viele Frauen und Männer als Stewardess oder Steward arbeiten möchten, sind die Anforderungen an die Kandidaten für den Job sehr hoch. Wie das Magazin „Business Insider“ mit Bezug auf einen Flugbegleiter bei Delta Airlines berichtet, sollen die Anforderungen sogar schwieriger sein als für Studenten an der renommierten Harvard-Universität.

Das beginnt schon bei den körperlichen Voraussetzungen: Bei der Lufthansa müssen Flugbegleiter mindestens 1,60 Meter groß sein und eine Sehschärfe zwischen +/- 5 Dioptrien haben. Dazu kommt, dass keine sichtbaren Tattoos oder Piercings vorhanden sein dürfen. Grundvoraussetzungen sind ebenfalls sicheres Schwimmen und fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Wer nach seiner Online-Bewerbung zum eintägigen Auswahlverfahren eingeladen wird, muss im persönlichen Gespräch die richtigen Antworten auf nicht immer eindeutig zu lösende Fragen finden. Wer sich bei Lufthansa bewirbt, muss zum Beispiel mit diesen Fragen rechnen:

Können Sie sich schwierige Situationen an Bord vorstellen, in denen Sie ein guter „Trouble Shooter“ (Problemlöser) wären und die Situation entspannen?

Anfang des Monats in Bangkok, zwei Wochen später in San Francisco: Wie würden Sie mit Klima- und Zeitverschiebungen umgehen?

Sie möchten Ihren Familien- und Freundeskreis pflegen und gleichzeitig im Schichtdienst weltweit unterwegs sein. Wie kann das gelingen?

Zu den wirklich schwierigen Fragen, die Bewerber für eine Flugbegleiterstelle beantworten müssen, gehören nach Angaben von Business Insider etwa die folgenden.

Wie würden Sie die Farbe Gelb einem Blinden beschreiben? (Spirit Airlines)

Wenn Sie jetzt an dem Ort Ihrer Wahl sein könnten, wo wären Sie? (American Airlines)

Können Sie sich an einen Moment erinnern, in dem Sie eine Pflicht verletzen mussten und aus welchem Grund? (Jet Blue Airways)

Im Flugzeug gibt es nur noch einen einzigen freien Platz. Fünf Personen möchten ihn buchen: Ein Militärangehöriger, eine Schwangere, eine Mutter mit ihrem Kleinkind, ein Stammgast und ein Mann, der seine kranke Schwester besuchen möchte. Wem geben Sie den Platz und warum? (Delta Air Lines)

Und, könnten Sie auf solche Fragen antworten? Wie Personalverantwortliche erklären, geht es dabei gar nicht um die eine richtige Antwort. Vielmehr sollen die Kandidaten zeigen, wie sie reagieren, wenn sie spontan sein müssen, wie eigenständig sie denken und wie gut sie sich ausdrücken können. Bewerber sollen bei solch kniffligen Fragen zeigen, dass sie locker bleiben und Selbstvertrauen ausstrahlen. Denn schließlich müssen sie auch bei unvorhergesehenen Ereignissen über den Wolken Ruhe bewahren und auf jede der unzähligen Fragen der Passagiere Antworten geben.

