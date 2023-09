Rund 8600 Fitnessstudios buhlen in Deutschland um Mitglieder. Sie offerieren modernste Geräte, manche einen Pool oder gleich mehrere Saunen. Trotzdem stellt die Stiftung Warentest den größten Fitnessketten in einem aktuellen Test insgesamt kein gutes Zeugnis aus („test“-Ausgabe 9/17). Nur Kieser Training konnte überzeugen. Der Grund: Die Tester wurden in den meisten Studios nicht gut betreut.