Berlin -Kleine Kissen mit Waschgel wirken praktisch: Sie sind handlich, man muss sie nicht dosieren. Aber in einer Stichprobe der Stiftung Warentest von Produkten mit Vollwaschmitteln zeigt sich, dass Gelkissen mit Pulver meist nicht mithalten können: Sie erhielten nur die Noten «ausreichend» oder «mangelhaft».



Von den getesteten pulvrigen Vollwaschmitteln erzielten hingegen elf Produkte die Note «gut» und fünf «befriedigend». Nur zweimal wurde ein «ausreichend» vergeben. Wichtige Fragen und Antworten zu den Testergebnissen.

Warum sind Pulver besser?

Anders als in allen Flüssigvarianten - und dazu zählen auch die Gelkissen - steckt in pulverförmigem Vollwaschmittel Bleichmittel. Dieses lässt sich in Gels nicht stabil einbinden, erklärt die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift «test» (Ausgabe 10/2018).



Gras, Konfitüre und Espresso (von oben nach unten): Pulvrige Vollwaschmittel (zweite Reihe) entfernten im Test die Flecken besser als Gelkissen. Stiftung Warentest/dpa-tmn

Bleiche bringt Vorteile beim Entfernen von Flecken und löst Grauschleier von weißer Wäsche. Dafür können laut dem Forum Waschen flüssige Varianten aufgrund ihrer etwas anderen Zusammensetzung oft Fett etwas besser lösen.

Was ist unter den Pulvern besser: Marken- oder Discounterware?

Von den 11 der 18 getesteten Vollwaschmittel in Pulverform mit der Endnote «gut» stammen 9 von Eigenmarken der Supermärkte und Drogerien, nur 2 tragen Markennamen.

Trotzdem lässt sich die Frage anhand des Test nicht grundsätzlich beantworten: Die zwei Testsieger mit der Note 2,0 sind zwar Produkte von Eigenmarken, aber zwei weitere Produkte genau dieser Marken landeten auch im unteren Drittel der Testergebnisse.

Waschen Kompaktprodukte reiner als herkömmliche?

Die Warentester haben von einigen Marken zwei Pulverprodukte getestet - jeweils eines aus der kleineren Tüte und aus dem größeren Karton. Der Unterschied besteht in der Konzentration der Wirkstoffe, in den Kompaktwaschmitteln ist sie jeweils größer.



Auch die Waschleistung war in fünf von sechs Fällen bei den kompakten Produkten in den kleinen Tüten besser. Erkennbar sind diese Produkte an Namenszusätzen wie zum Beispiel «ultra», «compact» oder «plus» - und natürlich an der Verpackungsgröße sowie den Angaben zur Dosierung.

Wann nehme ich überhaupt Vollwaschmittel?

Vollwaschmittel werden oft auch als Universalwaschmittel bezeichnet und sind, wie der Name schon andeutet, breit einsetzbar. Sie sind vor allem geeignet für stark Verschmutztes und für Weißes.



Aufgrund der Bleichmittel und weiterer optischer Aufheller entfernen solche Produkte zwar gut farbige Flecken und wirken dem Vergilben von weißer Wäsche entgegen, empfindlichen Stoffen schadet das aber. Wolle und Seide sollte man nicht damit waschen, rät das Forum Waschen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg weist außerdem darauf hin, dass sich selbst bei Hinweisen auf der Verpackung wie «Für Weißes und Buntes» die Farben der bunten Kleidung auf Dauer verändern werden. Das gelte auch für flüssige Vollwaschmittel. Sie enthalten zwar keine Bleiche, aber optische Aufheller. (dpa/tmn)