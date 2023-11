Berliner Popstar Balbina: „Ich habe rein äußerlich wahrscheinlich die Kontrolle über mein Leben verloren“

Chanel, Mugler, Dior, Versace, Gucci, Balenciaga: Das Video zu Balbinas Song „Hello“ gleicht einer in Bewegung geratenen Fotostrecke aus einem Modemagazin, in dem alles erlaubt ist. Die Berliner Sängerin tanzt darin in radikal zusammengewürfelten Designer-Outfits wie ein superstylisches Schneewittchen.

In erster Linie überzeugt Balbina seit vielen Jahren natürlich durch ihre Songs, das außergewöhnliche Timbre ihrer Stimme und die hochkarätigen Kollaborationen mit Herbert Grönemeyer oder dem Filmorchester Babelsberg. Trotzdem muss für die gebürtige Warschauerin auch die Optik stimmen. Wort, Ton und Bild bilden für sie eine Einheit, die sie in audiovisuelle Welten gesungener Poesie übersetzt.

Derzeit finalisiert Balbina ihr fünftes Album und wirkt kreativ für Polyton, ein neugegründetes Forum von Musikschaffenden für Musikschaffende in Berlin. In unserer Interview-Reihe gibt der Berliner Pop-Star Antworten auf „10 Fragen über Mode“.



1. Wie oft ziehen Sie sich am Tag um?



Morgens an, abends aus.

2. Welches ist Ihr liebstes Kleidungsstück momentan?



Da ich mich aktuell in einer Phase der Kreation befinde, wohne ich in Jogginganzügen. Ich habe also rein äußerlich wahrscheinlich die Kontrolle über mein Leben verloren. Allerdings gibt es tatsächlich Parameter, die der Jogginganzug erfüllen muss, damit ich in ihm arbeiten kann: Er muss Übergröße haben und beide Teile die gleiche Farbe. Eventuell gibt mir die einheitliche Farbwahl ein Stück weit das Gefühl von Struktur zurück.

3. Nach welchen Kriterien suchen Sie Ihre Bühnenoutfits aus?



Innerhalb der letzten zehn Jahre habe ich gelernt, dass ich intuitiv stets nach Kleidung greife, die Kanten schafft. Es trifft sich äußerst selten, dass ich eng anliegende oder verspielte Stoffkreationen trage. Wenn ein Rock eng körpernah ist, muss die obere Silhouette voluminös und geometrisch sein. Ist das untere Teil kastig und riesig, darf es obenrum auch mal etwas Engeres sein. Meine Bühnenpersona betrachte ich dabei stets als Superlativ meines Selbstbildes, ich ziehe mich an, als sei ich meine eigene Barbie-Puppe.

Der typische Balbina-Look zeichnet sich durch wohlgewählte Designer-Stücke, avantgardistische Accessoires und ein Make-up auf den Punkt aus. Dam Daan

4. Sie haben mal gesagt, Sie durchlaufen bezüglich Ihrer Looks stilistische Phasen. In welcher befinden Sie sich jetzt gerade?



Sobald ich aus der Versenkung auftauche, kommuniziere ich auch über meinen Look, Kleidung ist für mich eine Sprache, eine Haltung in der Öffentlichkeit. Aktuell jedoch spreche ich keine öffentliche Sprache, da ich alle Kräfte für Kreation aufwende.

5. Wo kaufen Sie Ihre Kleidung ein?



Second hand ist meine große Liebe, da ich Schnitte und Materialen aus den 90ern liebe. Damals hatte Fast Fashion noch eine andere Definition, war nicht so unnachhaltig wie heute. Ich besitze Seidenblazer vom KaDeWe, die in Form, Qualität und Fertigung Schmuckstücke sind und mich bei Humana 25 Euro gekostet haben. Ferner habe ich einen unstillbaren Durst nach Schuhen mit dem Swoosh. Jeder, der mich kennt, weiß, man sieht mich in nichts anderem durch die Gegend rennen.

6. Haben Sie Lieblingsmarken?



Kommt natürlich oft auf die aktuelle Designerin der Marken an, im Moment mag ich Jacquemus und auch endlich wieder Acne Studios. Long Term bin ich Fan von Jil Sander, aber nur ihre eigenen Designs. Meine Ästhetik ist stark von ihr beeinflusst.

7. Welchen Trend mögen Sie gar nicht im Moment?



Elemente von Y2K wie das Balenciaga Cagole-Revival find ich ganz witzig, das macht sicher Spaß für eine Weile, wäre mir persönlich aber ein zu teurer Spaß. Für die Tribal-Muster habe ich weniger Verständnis. Leute, macht, wie ihr denkt, aber lasst euch das nicht tätowieren. Trust me, we have been there done that.

8. Wie oft sortieren Sie Ihren Kleiderschrank aus und wo landen die Sachen?



Leider habe ich extreme Probleme, mich von Dingen zu trennen. Ich habe einen Lagerraum, in welchem alle Kostüme vor sich hin marinieren.

9. Im Restaurant hat der Kellner aus Versehen Rotwein auf Ihr superteures, weißes T-Shirt geschüttet. Was tun Sie?



Ausflippen, herumjammern – noch mal ausflippen. Sauer sein! Aber: Ich habe keine superteuren weißen T-Shirts, deswegen war dies nur ein böser Traum.

10. Was ist Ihre preisliche Schmerzgrenze bei einem Kleidungsstück?



Schwierig zu sagen, Designerbekleidung kaufe ich ausschließlich second hand. Ich habe die wundervollsten Balenciaga-Schuhe im Schrank, die ich für nur 100 statt 1200 Euro ergattert habe! Mit Sicherheit würde ich mir keinen Luxusartikel neu zum Originalpreis kaufen. Ohne mich! Dafür kann man ein ganzes Musikvideo drehen!