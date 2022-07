Sabine Roethig

Schöne und gleichzeitig praktische Ventilatoren sind selten. Der GreenVan von Balmuda ist eine meisterhafte Mischung aus puristischem Design und funktionaler Raffinesse. Die Insider ahnen es bereits, so etwas kann nur aus Japan kommen. Das Gerät hat vier Stufen, bei Stufe 1 und 2 hört man rein gar nichts, erst bei 3 beginnt es sanft zu rauschen. Die Rotorenblätter sind so konstruiert, dass die Luft in kleinen Böen durch den Raum geweht wird. Dadurch sorgt der Ventilator nachts für Kühlung, ohne Nackensteife oder Verkühlungen hervorzurufen. Am besten schaltet man zum Schlafen nicht höher als 2. Für die optimale Nachruhe lässt sich über die Fernbedienung zudem das Licht am Fuß ausschalten. Und wenn die Hitze nachlässt, kann man die schöne Windmaschine mit zwei Handgriffen zerlegen, in eine flache Kiste packen und in der Besenkammer verstauen. Ein kühler Traum, der ab circa 360 Euro wahr wird.