Der Sommer ist inzwischen zur Hochform aufgelaufen, doch der Kleiderschrank hinkt bei den meisten mit seinem Inhalt stark hinterher. Gerade für die Suche nach dem perfekten Sommerkleid braucht es Zeit, die man oft nicht hat. So ist der Gang in die Fast-Fashion-Filiale oft die einzige Möglichkeit, sich asap und kostengünstig mit ein, zwei aktuellen Modellen zu versorgen.

Doch die Reue kommt genauso schnell, wie die Mode sich nennt. Denn bereits der erste Waschgang bringt es an den Tag: Das Kleid ist eingelaufen, die Farben sind verblasst, die Nähte aufgegangen. Verdammt, was nun?

Wir helfen! Und zwar mit einer sorgsam kuratierten Zusammenstellung von Exemplaren des mittleren bis gehobenen Levels. Vom heißen Fummel bis zum eleganten Flowerdress, im French Chic oder für den Urlaubsmodus – hier kommt die Antwort auf die Frage, bei welchen Marken man gerade schöne Sommerkleider kaufen kann. Kleiner Tipp am Rande: Bei vielen hat bereits der Sale begonnen.

Das italienische Label Max & Co. ist generell eine gute Adresse für schmissige Kleider. Das großzügig pink-beige gemusterte Modell „Lorella“ kommt mit raffinierten Cut-outs sowie Rüschen an Ärmeln und Rundhalsausschnitt daher. Das Kleid ist zweilagig gearbeitet; außen flattert halb durchsichtiger Seidenkreppstoff, der mit Metallic-Fäden durchwirkt ist. Das glatte Futter innen sorgt für Blickdichte und angenehmes Tragen, so kratzen die Metallic-Fäden nicht auf der Haut. Kostenpunkt: um 500 Euro.

Wer schnell ist, ergattert noch ein Teil der in diesem Sommer gelaunchten COS-Kollektion, die in Zusammenarbeit mit dem englischen Künstler Stephen Doherty entstanden ist. Der Blumenmaler arbeitete bereits mit großen Labels wie Gucci oder Margiela zusammen. Dieses elegante Maxikleid aus 54 Prozent Maulbeerseide und 46 Prozent Baumwolle gibt es bei COS für 250 Euro. Tipp: Neckholder-Kleider eignen sich besonders für langhalsige Damen. Sollten Sie nicht dazugehören, wählen Sie lieber einen tiefen Ausschnitt, der den Hals optisch verlängert.

