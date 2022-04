Karlsbad - Am Mast vor dem russischen Konsulat hängt keine Flagge mehr. Anfang April in Karlsbad, zwischen Schneeschauern und Vogelzwitschern, deutet sich auch in dem tschechischen Kurbad eine Zeitenwende an. „Keine andere Stadt in Tschechien war so russisch wie wir“, sagt Hans Nedvedyan, Historiker im Museum der Stadt. Nedvedyan, Mitte 40, die schwarzen Haare zum Zopf gebunden, zieht an seiner Zigarette und blickt hoch zu den leeren Fenstern des verlassenen Konsulats. Gleich nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat Tschechien russische Diplomaten ausgewiesen und das Konsulat schließen lassen. „Ich hoffe, dass damit jetzt für Karlsbad eine bessere Zeit beginnt.“

Karlsbad wirkt wie ein Märchen, das für Erwachsene geschrieben wurde. Gelegen im Egertal, eingeschlossen von Wäldern und Felsen, hängen die Wolken selbst im Frühling noch tief über der 50.000-Einwohner-Stadt. Nebel hüllt sich um das Grandhotel Pupp, das berühmteste Hotel der Stadt. Der James-Bond-Film „Casino Royale“ spielt hier, Wes Anderson ließ sich hier zu „Grandhotel Budapest“ inspirieren. Gedreht wurde sein Film zwar in Görlitz, zumindest Karlsbads märchenhaftes Wahrzeichen aber taucht auf: Die Hirschstatur, die auf einem Felsvorsprung am Hang oberhalb der Stadt steht und auf das enge Tal hinunterblickt.

Im 14. Jahrhundert soll Böhmens König Karl der IV. bei einer Hirschjagd auf jene heißen Mineralquellen gestoßen sein, mit denen Karlsbad gesegnet, vielleicht auch verflucht ist. „Die Russen glauben wie niemand sonst an die Magie der Heilquellen“, sagt Nedvedyan. Er hat sich Zeit genommen für einen Rundgang und will erklären, wie Karlsbad zum Kleinrussland werden konnte – und warum der Ukrainekrieg Menschen wie ihm zwar Angst, die Sanktionen gegen Russland aber auch Hoffnung auf eine bessere Zukunft machen.

Teodor Kravál Eindrücke aus Karlsbad

Karlsbad war über Jahrhunderte in russischer Hand. Im 18. Jahrhundert verirrte sich Peter der Große in das kleine, überwiegend von deutschen Siedlern bewohnte Tal. Dem Zaren folgten Generationen von Aristokraten. Anfang des 20. Jahrhunderts kam der Geldadel, und mit ihm eröffnete auch das russische Konsulat. Nach dem Zweiten Weltkrieg der schnelle Wechsel. Nun tranken keine Adeligen, sondern Admiräle der sowjetischen Armee aus den heiligen Quellen. Die Deutschen mussten Karlsbad verlassen, Tschechen wurden angesiedelt und das Grandhotel Pupp in Hotel Moskau umgetauft.

Heute sollen rund die Hälfte der Häuser in der Altstadt russischen Investoren gehören, schätzen Experten, schätzt auch Nedvedyan. Er drückt seine Zigarette aus, läuft vom ehemaligen russischen Konsulat den Berg hinunter durch das bürgerliche Viertel Westend. Vorbei an der Karl-Marx-Statue, der russisch-orthodoxen Kirche mit ihren goldenen Kuppeln, vorbei am Hotel Moskauer Hof. Auf einem Parkplatz davor parkt ein Porsche mit ukrainischen Kennzeichen.

10.000 Ukrainer sind seit Kriegsausbruch nach Karlsbad geflüchtet

Mit seiner Mischung aus Eleganz und Protz erinnere Karlsbad an Kiew, sagen Ukrainer, die man hier trifft und fragt. 10.000 Ukrainer sind seit Kriegsausbruch in den Landkreis Karlsbad gekommen, damit hat die Gegend nach Prag die meisten Geflüchteten aufgenommen. Die meisten kommen bisher im Stadium außerhalb der Stadt oder bei Privatpersonen – und wer sich leisten kann, in den Luxushotels im Stadt unter. „Regierung und Stadtverwaltung überlegen jetzt, was sie mit den Häusern mit russischen Eigentümern anstellen sollen, die stehen ja leer und jetzt steht zur Debatte, ob sie verstaatlicht werden“, erzählt Nedvedyan, der mit seiner Frau selbst eine Mutter und ihre Tochter aus Kiew aufgenommen hat. „Bisher ist nichts entschieden. Ich finde ja, sie sollten die Häuser einfach Ukrainern geben.“

Unten angekommen in der Altstadt, aus den Abflussdeckeln auf den Wegen steigt der Dampf der Quellen auf. Unter den weiß gestrichenen Kolonnaden laufen Touristengruppen, fellbesetzte Kapuzen auf den Köpfen, Porzellantassen mit Blumenverzierung in den Händen. Vor dem Pavillon, aus feinem Holz geschnitzt, steht eine haushohe Flasche Becherovka, auch der kommt aus Karlsbad. An der Litfaßsäule gegenüber klebt ein gelbes Werbeplakat für das Bier-Spa mit echtem Karlsbader Bier, auf dem dazugehörigen Foto sitzen junge Menschen in knapper Kleidung in einem Fass mit braunem Wasser und lachen beschwipst. Dahinter, über den Fenstern eines der barocken Stadthäuser, blinkt die Reklame für das Outlet Shopping Center. Alles für 20 Euro, Kreditkarten werden leider nicht mehr akzeptiert.

Teodor Kravál Eindrücke aus Karlsbad

Zusammen mit dem nahen Marien- und dem Franzenbad gehört Karlsbad zum Unesco-Weltkulturerbe und böte eigentlich alle Voraussetzungen, um von seinem reichen Erbe ordentlich zu profitieren: Die Architektur erinnert an den Berliner Grunewald, die Natur sieht aus wie aus einem Gemälde von Caspar David Friedrich. „Aber irgendwas ist schiefgelaufen bei uns, wir haben uns zu sehr vom schnellen Geld abgängig gemacht“, sagt Nedvedyan und fasst die jüngste Geschichte und Probleme Karlsbads zusammen. „Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Karlsbad ja deutsch, als die Deutschen aus der Stadt vertrieben wurden, zogen Tschechen in deren Häuser ein. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion hatten die Bewohner dann Angst, die Deutschen könnten ihren Besitz zurückfordern und verkauften die Häuser an zahlungskräftige Russen, damit hat der Verfall angefangen.“

„Karlsbad ist wie meine Tätowierung“

Heute schließt sich an das alte Karlsbad nahtlos die neue Stadt an. Plattenbauten und schlichte Einfamilienhäuser mit Flachdächern, in denen die Menschen wohnen, die ihre Häuser in der Altstadt Anfang der 90er-Jahre verkauft haben. Historischer und neuer Teil der Stadt sind verbunden durch einen Fußgängertunnel, der aus der Ferne wie aus einem düsteren Märchen scheint, sich bei genauem Hinsehen aber als buntes Comic offenbart. „Wir haben hier alles zuplakatiert“, sagt Teodor Kravál, ein guter Freund von Hans Nedvedyan und Karlsbads bekanntester Kreativer.

Kravál, hauptberuflich Grafikdesigner, Anfang 30, die langen Haare unter eine rote Wollmütze gepresst, startete am Tag nach Kriegsausbruch über Facebook einen Aufruf: Künstlerinnen und Künstler aus ganz Tschechien sollten ihm Plakate schicken – 50 der insgesamt 80 Einsendungen druckten er und seine Freundin aus und tapezierten damit den dunklen Fußgängertunnel. „F**ck Putin“, steht auf einem. „We Fear Our Present“ auf einem anderen.

Wie Nedvedyan ist auch Kravál im Umland von Karlsbad aufgewachsen. Wie der Historiker gehört auch der Grafikdesigner zu den wenigen kreativen, weltoffenen Köpfen, die nach dem Studium zurückgekommen sind und Karlsbad nicht aufgeben wollen. „Karlsbad ist wie meine Tätowierung“, sagt Kravál, krempelt am linken Arm seinen Pullover hoch. Auf dem Unterarm prangt eine vielleicht 20 Zentimeter große Matrjoschka, die Augen verziert im Stil der mexikanischen Totenmasken. „Karlsbad ist eine tote Matrjoschka.“

Teodor Kravál Eindrücke aus Karlsbad

„Wir müssen die Stadt wiederbeleben, dafür brauchen wir die Häuser zurück“

Mit dem Verkauf an die russischen Investoren verschwanden erst die Menschen und dann die Kneipen und das kulturelle Leben aus der Altstadt. „Wir hatten in Karlsbad den angesagtesten Club Tschechiens, das Propaganda, das später Rotes Berlin hieß“, sagt Nedvedyan auf dem Weg zurück zu den Kolonnaden. Im Dampf der Quellen, der aus den Abflussdeckeln aufsteigt, verliert sich der Historiker in seinen Jugenderinnerungen. Zu Zeiten des Kommunismus konnte man in Karlsbad deutsches Westfernsehen und Radiosender aus Luxemburg und der Amerikaner empfangen, die Grenze zu Bayern ist nah und dort waren die Amerikaner stationiert. „Wir müssen die Stadt wiederbeleben, dafür brauchen wir die Häuser zurück.“

Zurück zum verlassenen Konsulat, zumindest in Gedanken. Mit zwei der russischen Mitarbeiter dort hatte sich der Historiker Nedvedyan eng angefreundet, erzählt er. Mit ihnen hatte er von dem alten, lebendigen Karlsbad geträumt. Mit ihnen sei er nun täglich im Kontakt. „Der eine sollte über Belgrad zurück nach Moskau fliegen und ist direkt dort geblieben, der andere will jetzt schnell nach Israel auswandern.“ Ob das Konsulat hier jemals wieder öffnen werde, ob einer seiner beiden Freunde bald zurück nach Karlsbad kommt? Hans Nedvedyan schluckt, wie jemand, der weiß, dass mit jeder Hoffnung auch Angst verbunden ist.

