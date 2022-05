Mit dem neuen Merch-Drop seines Superlabels Balenciaga beweist Kreativdirektor Demna Gvasalia einmal mehr, dass er sich bei der Wahl des künstlerischen Sujets nicht von dem beeinflussen lässt, was vermeintlich auf der Hand liegt. So ist der Pariser Underground-Act Acid Arab der Star seiner neuesten Mini-Merch-Kollektion, eine ausgesprochen nischige Wahl nach Rammstein, RuPaul und Aya Nakumara. Das französische Modehaus Balenciaga launcht seit vergangenem Jahr regelmäßig kleine Kollektionen, die in Zusammenarbeit mit Musikern entstehen. Begleitet werden die Drops von Apple-Playlisten.

Acid Arab war zunächst eine Pariser Veranstaltungsreihe, seit 2012 formierten sich unter dem Namen eine Musikgruppe um die DJs Guido Minisky und Hervé Carvalho. Mit einer Fusion aus traditioneller arabischer Musik und Techno wurden sie erst in Frankreich, später auch international zu Clubstars. Weitere Mitglieder und Instrumente kamen hinzu, Alben wurden veröffentlicht und es gab viel Lob, unter anderem von Musikexperten wie Gilles Peterson. Auch Demna offenbart sich nun als Bewunderer von Acid Arab und ehrt die Band mit einer gerade auf den Markt gebrachten Balenciaga-Kollektion. Die begleitende Apple-Playlist, die Acid Arab für Balenciaga kuratiert haben, ist seit ebenfalls seit dieser Woche im Apple-Account des Modelabels streambar.

Diejenigen, die Acid Arab noch nicht kennen, haben die Möglichkeit, sie am Samstag live im Berliner Gretchen mit ihrer Clubnacht La Hafla zu erleben. Doch zuvor hat uns Hervé Carvalho zehn Fragen über Mode beantwortet – und man liest es aus den Antworten heraus: Sein eigentliches Terrain ist dann die Musik.

1. Welches ist Ihr liebstes Kleidungsstück momentan?

Mein Lieblingskleidungsstück ist im Moment ein schwarzer Hoodie, weil er bequem ist und zu allem passt.

2. Wie kam es zur Zusammenarbeit von Acid Arab und Balenciaga?

Die Zusammenarbeit mit Balenciaga begann ganz klassisch: Wir erhielten eine E-Mail, in der stand, dass Demna unsere Sachen mag und mit uns zusammenarbeiten möchte. Demnas Arbeit kannten wir natürlich und finden sie wahnsinnig interessant und avantgardistisch. Seine „simpsoneske“ Modenschau im vergangenen Jahr war einfach fantastisch. Also haben wir selbstverständlich zugesagt.

3. Wie waren Sie in den Designprozess eingebunden?

Sein erster Vorschlag, eine Kollektion mit sehr einfacher, bequemer und schicker Kleidung, hat uns sofort gefallen. Auch die Wahl der Farben gefiel uns sehr. Wir haben nur ein paar kleine Änderungen vorgenommen und das war's.

Balenciaga/Meero 100 % Balenciaga-Baumwolle, Kostenpunkt 750 Euro.

4. Hat die Zusammenarbeit Ihre Sichtweise auf die Mode verändert?

Die Mode ist so ein eigener kreativer Kosmos ... Wir waren glücklich, mit einer Marke wie Balenciaga zusammenarbeiten zu dürfen. Und weil Mode auch ein wichtiger Bestandteil von Musik ist, haben wir durch die Balenciaga-Kollaboration auch die Chance, ein neues Publikum zu erreichen.

5. Wenn Sie bezüglich des Modestils das Berliner mit dem Pariser Publikum vergleichen, was fällt Ihnen zuerst ein?

Die Mode in Berlin scheint stark von der Techno-Szene bestimmt zu sein. Also das, was wir mit dem Berghain assoziieren: hauptsächlich schwarz und goth. In Paris sind die Leute vielleicht weniger monochrom gekleidet, und Paris ist natürlich die Stadt der Couture.

6. Gibt es etwas Bestimmtes, worauf Sie bei der Wahl Ihres Bühnenoutfits achten?

Eigentlich nicht, außer dass es bequem sein sollte. Wir tragen auf der Bühne oft ähnliche Farben. Vielleicht unbewusst, um einheitlich zu wirken – auch wenn Kenzi immer mehr glänzt als wir!

Frank Loriou Acid Arab (von links): Kenzi Bourras, Hervé Carvalho, Nicolas Borne, Pierre-Yves Casanova und Guido Cesarsky.

7. Acid Arab ist eine Mischung aus elektronischer europäischer und traditioneller arabischer Musik. Wenn Ihre Musik ein Kleidungsstück wäre, welches wäre es?

Acid Arab's Music könnte kein einzelnes Kleidungsstück sein. Es wäre eine coole Mischung aus traditioneller algerischer Kleidung gepaart mit einem Hauch von Modernität. Die Designer Kasbah Cosmic und Atlal aus Galbi sind gute Beispiele für diese Art von textilem Culture Clash.

8. Welches typisch arabische Kleidungsstück wird Ihrer Meinung nach in der Modewelt unterschätzt und sollte weltweit mehr Beachtung finden?

Karakou-Jacken aus Algerien sind eine wunderschöne, sehr edle und kraftvolle Bekleidung aus dem 19. Jahrhundert. Die Stickerei wirkt unglaublich modern.

9. Welchen Trend mögen Sie gar nicht im Moment?

Auf jeden Fall Sarouel-Hosen. Und schmale Jeans, weil ich da nicht reinpasse.

10. Was ist Ihre preisliche Schmerzgrenze bei einem Kleidungsstück?

Ich mag es günstig oder vintage. Aber manchmal, wenn man sich in ein bestimmtes Kleidungsstück verliebt hat – dann muss man tun, was man tun muss. Am Ende ist es eine Frage der Balance.