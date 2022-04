Berlin - Ein Blick auf die Wettervorhersage der nächsten Tage lässt das auf Frühling hoffende Herz bluten. Regen, Wind, kühle Temperaturen und dazu lächerliche ein bis zwei Sonnenstunden am Tag. Berliner Schmuddelwetter, wie es im Buche steht. Doch es gibt Orte in der Stadt, an denen man den Aprilkapriolen entfliehen kann.

Vabali Spa

Spa ist nicht gleich Spa, das gilt auch und insbesondere für Berlin. Schnell entpuppen sich vermeintliche Wellness-Oasen als Baggerschuppen, angeschmutzte Achtzigerjahre-Kachelbuden oder beengte Schwitzkästen. Für schöne Entspannungsmomente musste man lange Zeit raus nach Brandenburg fahren. Doch das ist vorbei, seit im Jahr 2014 mitten in Berlin das Vabali Spa eröffnet hat. Nur 500 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, liegt man hier nach der Sauna unter den alten Bäumen des Moabiter Fritz-Schloß-Parks und hört tatsächlich kaum noch etwas von der trubeligen Großstadt drumherum.

Vabali Der große Pool im Innenbereich mit 28 Grad warmem Wasser

Wie ein balinesisches Dorf ist die geschmackvoll eingerichtete und großzügige Anlage gestaltet, mit buddhistischen Götterfiguren, Holzbauten und Bambusgrün. Auf 20.000 Quadratmetern findet man immer ein Plätzchen für sich, Ruhezonen gibt es reichlich, draußen und drinnen. Die 36 Grad warmen Entspannungsbecken sind für Frostbeulen genau das Richtige, die Saunen heizen hoch bis zu 95 Grad, inzwischen finden auch wieder Aufgüsse und Zeremonien statt. Ein weiterer Pluspunkt im nicht ganz billigen Wellness-Tempel: Hier passt auch das Essen zum Entspannungsprogramm. Reisbowls und Shakshuka statt Currywurst und Pommes, schwer im Magen liegt da nichts.

Seydlitzstr. 6, täglich 9–24 Uhr, Tageskarte 41,50 Euro, an Wochenenden, Feiertagen und während der Ferien empfiehlt sich eine Online-Reservierung

Tierpark Berlin

Gerade für Familien ist der Berliner Tierpark immer einen Ausflug wert. Auch bei schlechtem Wetter, dann ist es leerer und man kann zielgerichtet das Regenwaldhaus ansteuern. An das frühere Alfred-Brehm-Haus erinnert seit der Wiedereröffnung im Jahr 2020 nicht mehr viel. Keine traurigen Raubkatzen mehr, die in beengten Käfigen zwischen den Gitterstäben hin und her streifen, kein strenger Geruch, dafür ein Stück Regenwald mit Königskobra, Baumkänguru und Sumatra-Tigern, die man auf größeren Flächen auch schon mal etwas suchen muss.

dpa/Neues Regenwald-Haus im Tierpark Berlin Die neuen Terrarien im Alfred-Brehm-Haus im Tierpark

Ein großer Spaß für die Kleinen: Wer die Schlange als Erster entdeckt, der hat gewonnen. Für etwas größere Kinder sind die Bildungsstationen spannend, mit Themen zum Mitmachen und Hören. Woraus besteht ein Autoreifen? Welche Rohstoffe stecken im Handy? Die Klima- und Nachhaltigkeitsproblematik wird hier auf anschauliche Weise vermittelt. Und die Eltern? Die können die Jacke aufmachen und den Regenschirm abstellen. In der Tropenhalle, dem Herzstück des denkmalgeschützten Gebäudes, ist es mollig warm, hier wachsen Bananenstauden und Riesenbambus, farbenprächtige Vögel huschen durchs Dickicht. Wie im Urlaub – aber mitten in der Stadt.

Am Tierpark 125, täglich 9–18.30 Uhr, Tageskarte 16, Kinder 8 Euro, buchen kann man online

Botanischer Garten

Wenn es regnet und stürmt, kann man sich im Botanischen Garten in Dahlem in die Schaugewächshäuser flüchten. Im großen Tropenhaus gedeihen Palmen, Lianen und Riesenbambus in karibischem Flair, auch besonderen Pflanzengruppen wie Bromelien, Orchideen und tropischen Farnen sind spezielle, feuchtwarme Gewächshäuser gewidmet, die man auf dem Rundgang erkunden kann.

Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin Warm und grün: das große Tropenhaus im Botanischen Garten

Das große Tropenhaus ist das Wahrzeichen des Gartens, mit einer lichten Höhe von 23 Metern gehört es zu den größten Gewächshäusern der Welt. Eine der stattlichsten Pflanzen hier ist eine südostasiatische Bambus-Art, ein riesiges Gras, dessen Halme gigantische Höhen erreichen. Ein Tropenbaum mit großen Blättern ragt ebenfalls bis unters Dach. Auch Lianen wachsen immer wieder bis in die Kuppel hinauf. Bunt wird es im Bromelienhaus, wo man sich in die von Nebelschwaden durchzogene Kronenschicht der tropischen Bergwälder von Mittel- und Südamerika versetzt fühlt. Und sollte dann doch mal die Sonne durchs Glasdach scheinen, warten beim Gang nach draußen die ersten Frühjahrsboten. Nicht nur Osterglocken, Blaustern und Lerchensporn blühen jetzt, auch viele Sträucher locken mit ihren Blüten die Insekten an.

Königin-Luise-Str. 6–8, täglich 9–20 Uhr, Eintritt 6, ermäßigt 3 Euro, insbesondere an den Wochenenden ist Online-Buchung empfohlen

Kaminbar Oderberger Straße

Im Erdgeschoss des Hotels Oderberger Berlin wird einem sehr schnell sehr warm. Dort gibt es nämlich eine Kaminbar und damit an sechs Tagen pro Woche ein gemütliches, prasselndes Feuer. Früher war an dieser Stelle das erstmalig 1902 eröffnete Stadtbad Oderberger, in dem die Bewohner des damals rasant wachsenden Bezirks Prenzlauer Berg baden und duschen gehen konnten. 1986 musste das Bad schließen, doch seit 2016 wird in dem historischen Bau wieder geplanscht. Die Schwimmhalle ist das Herzstück des Gebäudes, das aufwändig saniert wurde. Auch ein Hotel hat sich hier angesiedelt, mitsamt der erwähnten Kaminbar.

Martin Nicholas Kunz/Heike Fademrecht Das Kaminzimmer in Oderberger Hotel

Wo einst der Wartebereich für die Damen war, werfen heute die flackernden Flammen Lichtspiele an die Wände eines gemütlichen Raumes mit bequemen Sofas und klassischen Ohrensesseln. Im Hintergrund läuft Loungemusik, es gibt Cocktails und kleine Snacks wie Oliven, Feta, Kuchen und Nüsse. Das Wetter da draußen kann einem an diesem Ort aber so was von gestohlen bleiben.

Oderberger Str. 57, Dienstag bis Sonntag ab 17 Uhr