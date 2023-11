Yesim Karaman hat es immer gewusst. Der zurückhaltende Stil, er würde bald schon wiederkommen. Nach einem regelrechten „Goldrausch“, so beschreibt die Berlinerin die vorherrschende Mode der vergangenen Jahre, würde es wieder um andere Werte gehen – um echte Werte, um den Wert an sich.



Keine großen Logos mehr, keine dominanten Markenmuster, weder gestelzte Konzepte noch Kitsch, kein überbordender Firlefanz. „Dass es jetzt der Minimalismus ist, der wieder im Fokus steht, freut mich ungemein“, sagt die Unternehmerin. „Gerade weil das der Stil ist, auf den ich mich von Anfang an konzentriert habe.“

2016 hat Karaman ihre Marke Agneel in Berlin gegründet; seither präsentiert sie sachlich geformte Taschenmodelle, reduziert auf das Nötigste, dezente Details statt unnötiger Schmuckelemente – das güldene Logo so klein und feingliedrig, dass es mit dem bloßen Auge kaum zu lesen ist. Totes und Pouches, Schulter- und Beuteltaschen, wie gemacht für den aktuellen, großen Trend des Quiet Luxury.



Seit Wochen und Monaten spricht man, was den guten Geschmack betrifft, zwischen Mailand und Paris, New York und auch Berlin von quasi gar nichts anderem mehr. Mit dem Schlagwort Quiet Luxury, seltener auch Stealth Wealth oder Old Money Style, werden weniger spezifische Modeteile als eine Grundhaltung beschrieben: die Idee, dass sich Luxus – und auch der Reichtum, der ihn überhaupt erst ermöglicht –lieber privat genießen lässt und besser nicht allzu forsch betont werden sollte.

Auffällig unauffällig: Modell „Raya“ aus kobaltblauem Kalbsleder Agneel

In Filmen wie „Tár“ und Serien wie „Succession“ wurde zuletzt die zugehörige Uniform zitiert, die sich aus beigefarbenen Seidenpullis und geräumigen Kaschmirmänteln ergibt, auch aus maßgefertigten Ensembles, die eben nicht von den einschlägigen Megamarken, sondern vom traditionellen Schneider um die Ecke kommen. Als reale Ikonen dieses Stils gelten Gwyneth Paltrow und Katie Holmes oder der LVMH-Chef Bernard Arnault.

Zuletzt hatte dann die neue Kollektion Phoebe Philos für Aufsehen gesorgt, die erste unter eigenem Namen, die die Britin am Montag (30. Oktober) online vorstellte: Die Linie der ehemaligen Céline-Chefin schließt auch exaltiertere Entwürfe ein, asymmetrische Fransenröcke oder technoide Skibrillen etwa. Der Großteil ihrer Designs aber ließe sich in seinen zurückhaltenden Formen sowie der kompromisslosen Qualität durchaus dem Quiet Luxury zuordnen und war nur zwölf Stunden nach seinem Onlinedebüt ausverkauft – trotz stattlicher Preise.

Ich wollte einen Luxus erschaffen, der sich nicht über den Preis, sondern über das Produkt an sich definiert. Yesim Karaman

Diese, die Preise ganz generell, sind es auch, die die neue Lust auf leisen Luxus gehörig schmälern könnten. Philo lässt für ihre Teile zwischen 3600 Euro (Cargojacke) und 7000 Euro (Tote-Bag) verlangen; auch bei anderen, jetzt wieder sehr gefragten Marken wie Loro Piana oder The Row fällt die Preisgestaltung kaum gnädiger aus. Ein Thema nur für Reiche soll Quiet Luxury trotzdem nicht sein – wenn es nach dem Willen Yesim Karamans geht.

Ganz sachlich: Modell „Nomi“ aus Kalbsleder in Schwarz und in Auster Agneel

Sie will den guten, weil geradlinigen Stil mehr Kundinnen erlauben. „Ich wollte mit Agneel von Anfang an bezahlbar bleiben“, sagt die Berlinerin. „Ich wollte einen Luxus erschaffen, der sich nicht über den Preis, sondern über das Produkt an sich definiert.“ Mit Preisen zwischen 550 Euro für eine kobaltblaue Pouch aus strukturiertem Kalbsleder und 740 Euro für eine halbmondförmige Schultertasche desselben Materials bewegt sich Karaman noch immer in einem gehobenen, aber angemessenen Bereich.

Eigentlich begreife ich Agneel als umfassendes Label, das irgendwann auch Kleidung einschließen soll. Yesim Karaman

Dabei lässt auch Yesim Karaman, die als Tochter kurdischer Eltern in Schöneberg aufgewachsen ist und eine Zeitlang im türkischen Izmir lebte, ihre Modelle aus hochwertigen Materialien und unter einwandfreien Voraussetzungen herstellen, wie sie sagt: Während ihrer Zeit in Izmir führte Karaman zunächst ein eigenes Atelier, in dem ein Modellierer, der zuvor Taschen für den Luxusriesen Prada produziert hatte, die Agneel-Produkte herstellte.



Nachdem Karaman 2018 in ihre Geburtsstadt Berlin zurückgekehrt ist, lässt sie heute im Atelier Niccoli in der Nähe von Florenz produzieren, in dem zum Beispiel auch die Taschen der gehypten New Yorker Marke Savette entstehen. „Ein ganz kleines Familienunternehmen,“ beschreibt Karaman, „geführt von einem Geschwisterpaar, das sein Geschäft seit mehr als 30 Jahren gemeinsam leitet.“

Wahre Größe: Modell „Cara“ mit mittigem Naht-Detail aus Kalbsleder Agneel

Das Atelier Niccoli muss seine Lieferketten und Produktionsbedingungen kontinuierlich überprüfen lassen, um entsprechende Zertifikate zu bekommen; auch die Gerbereien, die Karaman etwa auf der Mailänder Ledermesse Lineapelle findet, würden so arbeiten. Die Gruppo Mastrotto zum Beispiel, bei der die Berlinerin ihre Materialien kauft, ist Teil der internationalen Vereinigung Leather Working Group (LWG), die entsprechende Standards setzt.

Die Preise auf einem gemäßigten und gleichzeitig die Qualität auf einem möglichst hohen Level zu halten, beschreibt die Unternehmerin als Balanceakt. „Da ich auch mit Wholesale-Partnern, also mit Geschäften, zusammenarbeite und meine Taschen nicht nur über meinen eigenen Onlineshop verkaufe, muss ich ja eine entsprechende Marge einrechnen“, sagt sie; aktuell haben europaweit acht Läden das Label Agneel im Programm, darunter etwa Ofelia Berlin in Prenzlauer Berg. Auch im Showroom der Agentur Fake PR in Mitte sind sie zu haben.

Sparen, wenn man so will, kann Yesim Karaman aktuell noch bei den Personalkosten. Denn Agneel ist fast eine One-Woman-Show: Die Berlinerin, die zunächst Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) studierte, beschäftigt zwar eine Mitarbeiterin in Teilzeit, die sie in den unterschiedlichen Geschäftsbereichen unterstützt. „Ansonsten mache ich aber alles allein, vom Design über die Kommunikation mit meinen Produzenten bis zum Vertrieb.“

Doch sie will mit ihrer Marke wachsen, langsam und gesund, am liebsten noch weitere Modeprodukte anbieten. „Gürtel, Schuhe und Kleinlederwaren wären ein nächster logischer Schritt“, sagt sie. „Aber eigentlich begreife ich Agneel als umfassendes Label, das irgendwann auch Kleidung einschließen soll.“ Wie das Ganze dann aussehen würde? Yesim Karaman muss nicht lange überlegen. „Weniger ist mehr“, sagt sie, „das wird immer mein Motto bleiben.“