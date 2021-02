Paris - Alber Elbaz ist ein erklärter Hypochonder. Er esse dieser Tage so oft wie möglich, um sicherzugehen, dass sein Geschmacks- und Geruchssinn noch funktioniere, erzählt er mir schelmisch während des Interviews. Dass unser Gespräch in Zeiten des Lockdowns via Zoom stattfindet (und nicht etwa persönlich in seinen neuen Büroräumen in der Fondation Cartier im Pariser 14. Arrondissement), liegt somit auf der Hand. Doch die sympathische Aura des 59-Jährigen wirkt auch auf Distanz. Mit viel Witz und Charme erklärt er mir, welche Story hinter seinem neuen Label AZ Factory steckt und warum die pandemisch angeschobene Digitalisierung gerade für Frauen eine gute Sache sein kann.

Herr Elbaz, Sie sind einer der meist geachteten und beliebtesten Designer der Modebranche. Für viele war es ein Schock, als Sie 2015 das Modehaus Lanvin überraschend verließen. Warum hat es so lange gedauert, bis Sie endlich Ihr eigenes Label hatten?