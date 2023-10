Schönheit im Alter: Warum Falten jetzt modern sind

Großmütterlich lächelt Maggie Smith in die Kamera. Man sieht ganz deutlich die Linien, die das Leben in die feine Gesichtshaut der Schauspiellegende gezeichnet hat, die als gestrenge Minerva McGonagall an Harry Potters Hogwarts-Internat weltweit zur Kultfigur wurde. Smith wird im Dezember 89 Jahre alt, sie scheint auf dem Foto gänzlich ungeschminkt – es sind sehr zeitgemäße Bilder, die Juergen Teller von ihr gemacht hat.

Der deutsche Fotograf ist bekannt für seine direkten Porträts. Kein Wunder, dass die Modebranche ihn feiert – Tellers Aufnahmen bilden den Zeitgeist ab, weil sie unkompliziert und ehrlich sind. Ungewöhnlich ist es dennoch, dass sich eine Luxusmarke wie Loewe dafür entscheidet, mit derart realistischen Aufnahmen für eine neue Kollektion zu werben. Gerade Frauen werden in ihren besten Jahren noch immer verklärt (sprich: digital retuschiert) dargestellt, bevor sie schließlich in ihren Fünfzigern vom medialen Radarschirm verschwinden. Ganz im Gegensatz zu betagten Männern.

Maggie Smith im Kunstpelz samt Puzzle-Bag in der Loewe-Kampagne für nächstes Frühjahr, fotografiert von Juergen Teller. Juergen Teller für Loewe

Zugegeben, die erste Modemarke mit so einem Coup ist Loewe nicht. Juergen Teller war es zum Beispiel auch, der 2015 die damals 80-jährige und inzwischen verstorbene Schriftstellerin Joan Didion für eine Schmuckkampagne von Céline fotografierte. Übrigens im Auftrag von Phoebe Philo, die Kreativdirektorin war, als Céline noch mit accent aigu geschrieben wurde. Später, im Jahr 2018, warb Gucci mit der Hitchcock-Muse Tippi Hedren, als diese bereits 88 Jahre alt war.

Was vor einigen Jahren noch absolute Ausnahmen waren, scheint heute weitaus etablierter. Aber warum werben Fashion-Labels zunehmend mit Frauen, die das durchschnittliche Model-Alter längst überschritten haben? Zwei schicke Augenringe, dazu ein paar elegante Falten um Nase und Lippen – ist das der Look der Stunde? Jein. Denn die frische Schönheit der Jugend ist und bleibt unschlagbar. Aber wir leben in Zeiten einer großen ästhetischen Diversität.

Isabelle Huppert: Mit 70 die Galionsfigur von Balenciaga

Und wo die Grenzen zwischen den Geschlechtern verschwimmen und die Kleiderordnung kollabiert, steht schon der nächste Paradigmenwechsel vor der Tür: Nun gilt es, die ästhetische Kluft zwischen Jung und Alt zu überwinden. Mit dem Vorteil, dass Betagtheit auf Fotos viel mehr erzählen kann. Eins hat das Alter der Jugend nämlich oft voraus: Charisma. Vor allem, wenn wir in die Gesichter von ikonischen Supermodels oder prominenten Filmgottheiten schauen.

Isabelle Huppert in der Balenciaga-Winterkampagne, fotografiert von Tyler Mitchell in der Avenue George V. Balenciaga

Aktuell erkannt haben das neben Loewe auch andere Big Player der Luxusbranche. So arbeitet Balenciaga bereits seit einiger Zeit eng mit der französischen Schauspielerin Isabelle Huppert zusammen, die zurzeit auch als offizielle Markenbotschafterin des Hauses agiert. Huppert feierte im März ihren 70. Geburtstag. Sie modelt derzeit regelmäßig für Balenciaga und ist auch in der aktuellen Winterkampagne zu sehen, die im August von Tyler Mitchell im Balenciaga-Stammhaus in Paris fotografiert wurde.

Betagte Männer – Jeff Goldblum für Prada, Bob Dylan für Celine, Al Pacino für Saint Laurent

Auch bei Prada bedient man sich gerne im kinematografischen Legendenpool, auch wenn es bei Miuccia Prada und Raf Simons eher die reifen Männer ins Rampenlicht schaffen. Prominentes Beispiel ist der gerade 71 gewordene Jeff Goldblum, der nicht nur Fotomodell für die Fall/Winter-2023-Kampagne war, sondern neben Kyle MacLachlan auch auf der Prada-Show über den Runway lief.

Der jetzige Celine-Kreativdirektor und Fotograf Hedi Slimane unterdessen entfernte zwar den Akzent im Markennamen, schlug dafür aber die Brücke zwischen Mode und Musik. 2022 fotografierte er Bob Dylan für eine Celine-Kampagne. Die Musiker-Ikone wurde im vergangenen Mai 82 Jahre alt.

Bob Dylan in der von Hedi Slimane in Los Angeles fotografierten Celine-Serie „Portrait Of A Musician“. Hedi Slimane/Celine

In einer Liste wie dieser darf auch Anthony Vaccarello nicht fehlen. Der Kreativdirektor von Saint Laurent wirbt regelmäßig mit berühmten Köpfen diverser kreativer Eliten. Neben den Herren David Cronenberg (Jahrgang 1943) und Al Pacino (Jahrgang 1940), die in neueren Kampagnen zu sehen waren, modeln für ihn immer wieder Frauen über 60, darunter Jerry Hall (Jahrgang 1956) und Catherine Deneuve (Jahrgang 1943). Auch Supermodels um die 50, insbesondere Kate Moss und Naomi Campbell, bekommen regelmäßig Jobs von Vaccarello. Immer in Szene gesetzt vom Fotografen des Hauses, David Sims.

Beispiele für seniorige Castings gibt es dieser Tage also genug. Und somit ist die im Oktober gelaunchte Loewe-Kampagne mit der Edelhexe McGonagall alias Maggie Smith nur ein weiteres Indiz für eine neue Zeit. Denn Botox hin oder her, Geschichten mit Tiefgang sind es, die unsere Welt jetzt braucht. Und die lassen sich am besten in den Gesichtern schöner, reifer Frauen ablesen. Im Gegenzug müssen sich die Damen jedoch gefallen lassen, dass man ab jetzt auch über ihr Alter spricht!