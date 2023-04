Ganz schön frech: Picasso-Gemälde auf gemusterter Tapete

Als Pablo Picasso am 8. April vor genau fünfzig Jahren in Südfrankreich starb, beschenkte er seine Nachwelt mit einem riesigen Œu­v­re von unschätzbarem kulturellen Wert. Experten gehen von über 50.000 Kunstwerken aus, die das nimmermüde Genie erschaffen haben soll. Neben Keramik, Skulpturen und Zeichnungen sind es vor allem seine Gemälde, die in die Kunstgeschichte eingingen – und von denen heute etliche zu den teuersten der Welt gehören. Für eine Version der Frauen von „Les Femmes d’Alger“ (1955) zahlte ein Bieter zuletzt 179,4 Millionen Dollar.

Die große Popularität Picassos symbolisieren nicht nur die hohen Summen, für die seine Kunst unter den Hammer kommt, sondern auch die Dauerpräsenz seiner Person in der zeitgenössischen Kultur – man denke allein an die vielen Songs, in denen sein Name vorkommt. Die Erinnerung an Picasso wird dadurch mit immer neuen, hippen Aspekten garniert. Auch die Kunstwelt versucht regelmäßig, das Werk Picassos in erfrischende Kontexte zu stellen. So nimmt sich das Musée Picasso den 50. Todestag zum Anlass, dem spanischen Meistermaler mit einer Sonderausstellung zu huldigen, die von Paul Smith kuratiert wurde.

Der in dem wunderschönen Stadtschloss „Hôtel Salé“ im Pariser Stadtteil Marais eingerichtete Ausstellungsort ist im Besitz einer wertvollen Picasso-Sammlung von mehreren tausend Werken. Sie besteht vor allem aus den Gaben der Erben, die damit angeblich ihre Erbschaftssteuer an den französischen Staat entrichteten. Der in Malaga geborene Picasso hatte ja bekanntlich die meiste Zeit seines Lebens in Frankreich gelebt, auch wenn er nie offizieller französischer Staatsbürger war (zuerst wollte Frankreich nicht, dann er nicht mehr).

Pablos Picasso 1971 in Nizza mit seiner zweiten Ehefrau Jacqueline Roque. Sein Look fast britisch, mit Strickpulli und karierter Hose, die von Paul Smith sein könnte. Imago

Für die Jubiläumsshow anlässlich des 50. Todestages holte sich Cécile Debray, die Direktorin des Picasso-Museums, nun also den englischen Gentleman-Designer Paul Smith an ihre Seite. Nicht ohne Grund, denn Smith ist für farbenfrohe Muster bekannt – ein Element von Bedeutung auch in Picassos Werk. Und so nähert sich Smith geradezu unverfroren dem millionenschweren Kunsterbe, indem er die Wände und Böden des historischen Hauses mit großzügigen Mustern in starken Farben versieht – in Form von Tapeten und Wandmalerei.

Vor allem Streifen sind es, mit denen Smith die Kunst unterlegt. Das mag befremdlich wirken, ist aber auf verschiedenen Ebenen schlüssig: einmal auf textiler Ebene, denn nicht nur Smith liebt Streifen, auch Picasso trug ja das gestreifte bretonische Fischer-Shirt sehr gerne. Auch kommen Streifen oft in seinen Werken vor, wie auf zahlreichen Porträts, die er von seiner ersten Ehefrau Marie-Thérèse Walter machte. Die geometrische Fröhlichkeit der frisch von Smith gestalteten Räume greift also genau das auf und vermag es sogar, den feinen Humor in Picassos Bildern deutlich zu machen, der als Lebemann und Genießer bekannt war.

Museumsdirektorin Cecile Debray und Paul Smith Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Das Picasso-Museum befindet sich im Hôtel Salé, einem Stadtpalais in Marais. Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Einige der wertvollsten Bilder der Moderne wurden von Paul Smith mit Streifen unterlegt. Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Dieses Gemälde von 1937 zeigt Marie-Thérèse Walter, eine der Lebenspartnerinnen von Picasso. Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 Ein smithsches Streifenmuster im Gang des Museums. Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 A perfect match: Pablo Picasso und Paul Smith. Das Bild zeigt Picassos Sohn als Clown verkleidet. Smith zitiert das Rautenmuster des Kostüms an der Wand. Vinciane Lebrun/Voyez-Vous/Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2023 1 / 6

„Ich habe versucht, Picassos Werk auf eine weniger konventionelle Weise zu betrachten und eine visuelle Erfahrung zu schaffen, die für ein jüngeres Publikum interessant ist, das nicht viel über das Werk dieses großen Meisters weiß. Es war eher ein spontaner und instinktiver Ansatz“, so Paul Smith über seine Arbeit als Kurator. Und während die teuren Kunstschätze im Musée Picasso von ganz viel beschwingter Leichtigkeit umgarnt werden, potenziert sich ihr dekorativer Aspekt. Als Betrachter versteht man dadurch einmal mehr, warum das Werk Pablo Picassos so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner in der Kunst ist.

Die Ausstellung „Picasso Celebration: The Collection In A New Light!“ ist noch bis zum 27. August im Musée Picasso in Paris zu sehen.

Musée Picasso. 5 rue de Thorigny, 75003 Paris, museepicassoparis.fr