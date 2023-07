Backstage beim Berliner Techno-Rave von Max Kobosil: Es darf gefeiert werden

Max Kobosil in einem mit Kunstblut bespritzten T-Shirt seiner Marke 44 Label Group im Backstage des Velodrom. Kurz nach 1 Uhr kam er in Berlin an, um für einige Stunden aufzulegen, den ersten Gig der Nacht hatte er in Nürnberg absolviert.

Max Kobosil in einem mit Kunstblut bespritzten T-Shirt seiner Marke 44 Label Group im Backstage des Velodrom. Kurz nach 1 Uhr kam er in Berlin an, um für einige Stunden aufzulegen, den ersten Gig der Nacht hatte er in Nürnberg absolviert. Nuša Hernavs

Techno gilt als eine der letzten großen Jugendkulturen. Dass die Bewegung, die in den 90er-Jahren die Welt eroberte, gerade ein riesiges Revival feiert, liegt auch an der Mode. Gerade in den vergangenen Jahren ließen sich viele Designer für ihre Kollektionen von Techno inspirieren. Neben jüngeren Labels wie Ottolinger oder GmbH sind es auch Prada, Balenciaga oder Rick Owens, die Bomberjacken, Raver-Prints, Crossbody-Taschen oder Plateau-Schuhe über den Runway schicken.

Das große Interesse mag auch daran liegen, dass Techno im Ursprung eine reine DIY-Kultur ist und damit eine ästhetisch interessante Subkultur. Die Musik wurde zu Hause mit Computern gemacht, die Partys eigenständig organisiert und T-Shirts selbst gestaltet. Auch wenn sich das alles heute professionalisiert hat und in eigenen Agenturen und Plattenlabels mündete, ist dieser Geist noch präsent. Und im Prinzip manifestiert er sich auch in Max Kobosil, dem Neuköllner DJ, der zuerst seine Musik in Clubs auflegte, später ein eigenes Plattenlabel gründete und nun der Kreativdirektor der Modemarke 44 Label Group ist, mit der er auf der Milan Fashion Week vertreten ist.

Zum Auftakt der Jubiläumstour zum zehnjährigen Geburtstag seines Musiklabels erscheint Kobosil in einem T-Shirt aus seiner eigenen Kollektion. Das helle Oberteil mit der neonfarbenen 44 ist aufgeschlitzt und mit Kunstblut bespritzt – Überbleibsel eines Fotoshoots, für das Kobosil kürzlich vor der Kamera stand. Und was soll man sagen: Dieses Customized-Shirt hätte er in jener rauschenden Nacht nicht besser wählen können. Denn was kann den beschriebenen Geist von Techno besser symbolisieren als dieses in die Mangel genommene Shirt. Ob die Raver, die sich bis Sonntagmorgen unter der gigantischen Kuppel des Velodrom im Sound verloren, nun zu Hause ihre kostbaren 44-Shirts bearbeiten werden, ist ungewiss. Vielleicht sind viele T-Shirts in der Nacht aber sowieso von alleine kaputt gegangen.

Wessen Shirt noch ganz ist, der könnte es zumindest nochmal drauf ankommen lassen: Auf einer der nächsten Stationen der R-Label-Tour in London, Amsterdam oder Paris zum Beispiel. Denn eines ist sicher, Max Kobosils Errungenschaften dürfen in ganz Europa gefeiert werden. Und zwar heftig.

Unter www.r10years.de finden sich sämtliche Tourdaten.

Brutal schöner Party-Gast: Edel-Raverin Lana aus Lyon mit Buzz Cut Nuša Hernavs

Lana hatte einen feuerroten Fächer dabei, denn Schweißausbrüche waren allein aufgrund der Hitzewelle vorprogrammiert. Nuša Hernavs

Messerscharf gestylt schlug Szymon alias Somewhen direkt nach einem DJ-Gig in Amsterdam um Mitternacht im Berliner Velodrom auf. Er ist einer der Top-DJs der R Label Group, und er lief auf der Milan Fashion Week bei der Show der 44 Label Group als Model. Das T-Shirt mit seinem Foto auf dem Rücken ist Teil der neuen 44-Kollektion. Nuša Hernavs

Somewhen bespaßt sein Publikum mit hartem, aber auch groovigem Sound. Nuša Hernavs

Bei Jimis Look gab es viel zu entdecken: T-Shirt von 44 Label Group, Hose von Hamcus, Accessoires von Kuboraum, Turnschuhe von 11 by Boris Bidjan Saberi Nuša Hernavs

Jimi ist zwar DJ, aber auch eine Art wandelnder Big Brother. Ob tosender Rave oder stille Tourmomente, er dreht alles mit. Später entstehen daraus Dokumentationen frei aus dem Leben des Max Kobosil, die online zu sehen sind. Was hier besprochen wurde, wird sicher auch bald in einem Video zu hören sein. Nuša Hernavs

Keine Angst, es ist nur Kunstblut: Kobosils T-Shirt war ein paar Wochen zuvor für ein Fotoshoot mit roter Farbe übergossen worden. In der Nacht des großen Raves legte der Labelgründer damit einen amtlichen Splatter-Auftritt hin.

Nika war als Freundin vom Freund vom Freund im Backstage zugegen, standesgemäß eingekleidet im 44-Label-Group-Shirt. Nuša Hernavs

Ach ja, die Liebe: der Booker Eddy und seine Freundin „die Perle“ Sophie – die ihn zwar nicht immer begleiten kann, aber bei besonderen Anlässen wie der R-Label-Jubiläumsparty in Berlin unbedingt dabei sein musste. Nuša Hernavs

Archie arbeitete während des Events als Künstlerbetreuer im Backstage. Er trug eine handgearbeitete Tasche, die eigentlich seiner Freundin gehört. Nuša Hernavs

Knapp bekleidet: Gefroren hat in dieser Nacht niemand. Nuša Hernavs

Illustre Gemengelage auf der Tanzfläche Nuša Hernavs

Auf dem Dancefloor: Fächer und die 44 in der von Max Kobosil designten Schrift. Die Zahl steht für die alte Postleitzahl von Neukölln. Nuša Hernavs

Becher und Kuchen: ein ausgesprochen unprätentiöses Geburtstagssetting im Backstagebereich des Velodrom Nuša Hernavs

Auch Viktor aka Future666 spielte in dieser Nacht ein Set. Er gehört zum Berliner Künstlerkollektiv BCCO, die einen eigenen Floor auf der Veranstaltung hatten. Nuša Hernavs

Jonas aka Parallx musste nach seinem Berliner DJ-Auftritt direkt nach Dresden weiter. Die Künstler der R Label Group sind sehr gefragt und oft in einer Nacht in verschiedenen Städten gebucht. Nuša Hernavs

Symbolisch in Ketten gelegt: ein Raver im Velodrom. Insgesamt feierten 5700 Gäste bis morgens um 8 Uhr. Nuša Hernavs

Helle Outfits waren selten auf dem Rave und glitzerten deswegen umso mehr. Nuša Hernavs

Nicolas war zum Feiern aus Mailand angereist. In der italienischen Modemetropole sind die Kollektionen der 44 Label Group sehr angesagt, genauso wie die Musik des Mutterlabels. Nuša Hernavs

Die Raver entern die Location. Nuša Hernavs