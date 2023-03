Balenciaga Street Style 2023: Die besten Looks der Paris Fashion Week

Wie sahen die Gäste der Balenciaga-Show aus und welche Street Styles waren sonst noch in den Straßen von Paris zu sehen?

Als sich in Paris herumgesprochen hatte, wo die Balenciaga-Show stattfinden würde, kamen die Fotografen aus allen Himmelsrichtungen herbeigeströmt und knipsten bis die Linsen glühten.

Als sich in Paris herumgesprochen hatte, wo die Balenciaga-Show stattfinden würde, kamen die Fotografen aus allen Himmelsrichtungen herbeigeströmt und knipsten bis die Linsen glühten. Sabine Röthig

Paris ist eine große Stadt. Entsprechend weit sind die Wege, die während der Fashion Week von einer Show zur nächsten zurückgelegt werden – kein Vergleich zur beschaulichen Modewoche in Mailand! Deswegen sagen die Leute auch: „Es verläuft sich mehr in Paris.“

Bei den Schauen sieht man stets andere Gesichter, eben weil es nicht immer alle Journalisten, VIPs und Zuschauer überall hin schaffen. Hinzu kommt, dass die französischen Street-Style-Enthusiasten etwas bequemer sind, als ihre italienischen Kollegen. In Mailand wird nämlich mit unterschiedlichen Outfits im Gepäck von einer Modenschau zur nächsten gepilgert, um sich in immer neuen Outfits fotografieren zu lassen. Dass die Pariser das nicht machen, mag an einer gewissen Borniertheit liegen. Aber vielleicht auch an den vielen Baustellen, die den innerstädtischen Verkehr lahmlegen – man weiß es nicht.

Die Balenciaga-Show war sicher ein Highlight auf der Paris Fashion Week. Dass sie direkt am Louvre stattfinden würde, darüber waren bis zuletzt nur wenige informiert. Als es sich herumgesprochen hatte, verstopften schnell Schaulustige und Fotografen die Straße. Viele Gäste erschienen in für die Marke typischen, fantasievollen Goth-Looks, von denen wir Ihnen hiermit die besten präsentieren. Neben anderen Street-Style-Highlights, die wir während der Pariser Modewoche einfangen konnten.

Schwarzer Balenciaga-Futurismus: Drei Gäste warten vor dem Pariser Carrousel du Louvre auf den Beginn der Show. Sabine Röthig

Noch schnell ein Telefonat führen, mit der aktuellen Balenciaga-Ärmeltasche ausgestattet. Sabine Röthig

Dieser freundliche Gast trägt Siebenmeilenstiefel von Balenciaga. Okay, offiziell heißt das Schuhmodell „Steroid“. Dennoch haben viele Teile der Marke die Aura magischer Kleidungsstücke, wie sie in Märchen vorkommen. Sabine Röthig

Elegante Pose mit Hourglass-Tasche von Balenciaga, dargeboten von Model und Social-Media-Star Kiwi Lee Han. Sabine Röthig

Und da ist auch die liebe Anna Dello Russo wieder, ein treuer Gast bei Balenciaga-Fashionshows. Sabine Röthig

Balenciaga hin oder her: Es muss nicht immer schwarz und oversized sein, man kann auch mal visuell kontern. Das denkt sich wohl dieser Zaungast. Sabine Röthig

Frederik Robertsson ist in Schweden für seine exzentrischen Street-Style-Auftritte bekannt. Hier erscheint er in einer Balenciaga-Jeansrobe sowie einer Maske, die Balenciaga in Zusammenarbeit mit Mercedes entwickelt hat. Sabine Röthig

Wannasiri Kongman (links) betreibt mit ihrem Partner Jesse Dorsey (ganz rechts) das New Yorker Nischen-Luxuslabel „Boyy“, das vor allem für pfiffige Taschen bekannt ist. Sabine Röthig

Das ukrainische Model Lilia Zeldis legt vor der Balenciaga-Show mit ihrem Auftritt den Verkehr lahm. Sabine Röthig

Der Vogue-Fotograf Phil Oh (mittig) pfeift sich auch gerne mal die Fotomotive ran. Sabine Röthig

Hier wird im langen Bleistiftrock sehr klassisch gepost. Sabine Röthig

Und von Sängerin und Model Soo Joo Park gibt es ein freundliches Lächeln. Sabine Röthig

Nun rückt die Pariser Polizei an, um dem Chaos vor dem Carrousel du Louvre Herr zu werden. Sabine Röthig

Viele Spangen im Haar sind gerade angesagt, Penisse am Ohr bisher nicht. Sabine Röthig

Versteckt sich im Leder-Hoody. Wer mag das sein? Sabine Röthig

Diese Dame im Michelin-Look friert ganz sicher nicht. Sabine Röthig

Mantel mit Häkelkragen und puschligen Ärmelschärpen: Der Spanier Ulisses de Melo ist Fashion-Enthusiast und glänzt vor den Fotografen gerne mit detailreichen Looks. Sabine Röthig

Rote Spitzen an graublondem Haar, dazu ein Leder-Trench. Diese Parisienne ist etwas härter unterwegs. Sabine Röthig

Der typische Balenciaga-Look bei einem Mann: Kurze Haare, schmale Sonnenbrille, Lederkluft und große Stiefel. Hier an dem italienischen Gast Francesco Lo Monaco. Sabine Röthig

Langhaariger Fake-Fur und Kindertasche – fertig ist das Street-Style-Motiv. Sabine Röthig

Ein elegantes Blau-Weiß-Ensemble aus bauchfreiem Top und nackten Füßen. Sabine Röthig

Rauchen verbindet. Balenciaga-Fans in der Rue de Rivoli am Louvre. Sabine Röthig

Auch schräg gegenüber der neuesten Céline-Boutique der Stadt, in der Rue Saint-Honoré, wird geraucht. Sabine Röthig

Auf dem Markt vor der Oper gibt es ebenfalls coole Looks sowie eine Menge Meeresfrüchte. Sabine Röthig

Achtung Street-Style-Motiv im Anmarsch, im 2. Pariser Arrondissement. Sabine Röthig

Der Herr hat das Wort „Voiturier“ an der Mütze stehen. So werden die Angestellten eines Luxushotels bezeichnet, die für das Einparken und Vorfahren der Gästewagen zuständig sind. Sabine Röthig

Pelz, ob echt oder unecht, sieht man viel in Paris. Hier mit blondem Pseudo-Vokuhila und weißen Söckchen. Hinten ist der Louis-Vuitton-Store am Place Vendôme zu sehen. An der Fassade sieht man eine temporäre Installation, die auf eine laufende Kollaboration mit der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama verweist. Sabine Röthig

Lädt zu Selfies ein, die mit Hohlspiegeln verzierte Louis-Vuitton-Fassade. Sabine Röthig

Hier ein Foto, da ein Foto. Sabine Röthig

Und dort noch eins. Sabine Röthig

Hier wird ein pinkes Kleid in Szene gesetzt. Sabine Röthig

Auch wenn am Tag der Acne-Studios-Show eisige Temperaturen in Paris herrschten, zogen die meisten Street-Style-Enthusiasten blank. Sabine Röthig

Fast schien es, als sei die kleine Französin vor dem Eingang der Gauchere-Show absichtlich positioniert worden. Sie schaute auf jeden Fall professionell in jedes Objektiv, das sich auf sie richtete. Sabine Röthig

Goth-Look mit Rüschen. Sabine Röthig

Viele Outfits können auch von hinten was, hier an Gästen der Gauchere-Show. Sabine Röthig

Simon Riepe ist Fashion Editor beim Hamburger Tush Magazine, dass dem Fotografen Armin Morbach gehört. Sabine Röthig

Der Schleppentrend, der vor einem halben Jahr die Frühjahrskollektionen dominierte – wird von der modischen Speerspitze in Paris bereits auf seine Alltagstauglichkeit geprüft. Sabine Röthig

Dicke Jacke, bunte Schuhe. Sabine Röthig

Mütze statt Kopftuch, auch das sieht man häufig in Paris. Sabine Röthig

Ras Raun Bartram (Mitte) ist Fashion Director des Berliner Magazins 032c. Er löste vor reichlich einem Jahr den Stylisten Marc Goering in dieser Position ab. Sabine Röthig

Ein Plausch am Straßenrand, gerade ist die Miu-Miu-Show zu Ende. Sabine Röthig

Ein zarter Miu-Miu-Look erregt Aufmerksamkeit. Sabine Röthig

Reges Treiben vor dem Palais d’Iéna. Sabine Röthig

Eine Besucherin der Miu-Miu-Show verlässt die Location. Sabine Röthig

Schnell noch einmal für die Fotografen hinstellen, dann geht’s endlich nach Hause. Sabine Röthig

Auf berliner_zeitung_style gibt es weitere Street Styles und Videos aus Paris zu sehen.