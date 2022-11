Barbusig im KaDeWe: Warum das Kaufhaus nun einen echten Picasso hat

Beim neuen Loewe-Store weiß man gleich von außen, woran man ist. Wegen des hübschen Versalien-Schriftzugs der Marke, natürlich, auch die orangefarbenen Fliesen entsprechen dem farbstarken, fröhlichen Charakter des Labels. Vor allem aber ist es das kleine Keramikfigürchen, eine Karaffe eigentlich, das auf den Gusto Loewes verweist.

Der Krug, der in einem kleinen Sichtfenster der Store-Fassade steht, zeigt sich in Form einer barbusigen Frau, eine Arbeit von Picasso, ein numeriertes Original. Der spanische Kubist und die spanische Modemarke – das passt nicht nur unter geografischen Gesichtspunkten ausgesprochen gut. Ohnehin sucht Loewe immer wieder die Nähe zur Kunst, Kreativchef Jonathan Anderson selbst bewegt sich im Bereich der Modeavantgarde.

Kunstvoller Krug: Picassos Entwurf erschien in einer Edition von 100 Stück. Loewe

Es ist der erste eigene Loewe-Store Berlins, der vor wenigen Tagen im Erdgeschoss des KaDeWe eröffnet hat; seinen deutschen Flagship-Store betreibt die Marke in München. Das Berliner Geschäft bringt auf gemütlichen 75 Quadratmetern die Schuhe und Accessoires des Labels zusammen – darunter röhrenförmige Taschen mit Lederplissees, die sich auch als Armband tragen lassen –, die Kleider der Marke hängen indes auf den Kaufhausflächen in der ersten und der zweiten Etage.

Raum für Kontraste: vor grauen Betonwänden steht Gerrit Thomas Rietvelds limettengrüner „Ultrecht“-Sessel. Loewe

Gestalterisch spielt das Store-in-Store-Konzept im Erdgeschoss mit Kontrasten: Betonwände und Bodenfliesen sind grau, auch die Regale und Warentische, der Teppich und ein Sitzmöbel zeigen sich indes besonders farbintensiv und heiter. Letzterer, der grafisch-kantig anmutende Sessel „Ultrecht“ in beißendem Limettengrün wurde einst vom niederländischen Architekten Gerrit Thomas Rietveld entworfen, der gemusterte Wollteppich kommt vom spanischen Hersteller Alpujarreña. Das Blätter-Motiv darauf stammt wiederum vom britischen Textilkünstler John Allen.

So viel Kunst, so viel Farbe auf nur 75 Quadratmetern – da passt es wirklich gut, dass Picassos „Femme“-Figürchen die Gäste schon vom Eingang her begrüßt. Den künstlerischen Keramikkrug hatte der Meister 1955 entworfen, er wurde von dem Keramikerpaar Georges and Suzanne Ramié in dessen berühmtem Madoura Pottery Studio in Vallauris gefertigt – in einer Edition von nur 100 Stück. Im KaDeWe steht nun die Nummer 54.

Loewe im KaDeWe. Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin, Mo-Sa 10-20 Uhr, freitags bis 21 Uhr. www.loewe.com