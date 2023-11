Andrea Sibaja, Jordan Inijuez und Darian Chacon ringen sich ein Lächeln ab. Die drei haben sich für ein Foto aufgestellt, das einen Artikel des National Public Radio (NPR) illustriert, eines Rundfunk-Syndikats in den USA. Eigentlich wollten die Costa Ricaner, die in Boston leben und in Berlin zu Besuch sind, im Moment der Aufnahme nicht vor einer Kamera posieren – sie wollten tanzen, trinken, schwitzen, feiern im Berghain, einem Club, der schon lange auf ihrer To-do-Liste stand, so heißt es im Artikel.



Doch Sibaja, Inijuez und Chacon haben die Rechnung ohne die Türsteher gemacht. Ein Blick, ein Kopfschütteln – das war’s, die drei Berlin-Gäste dürfen an diesem Abend nicht mitfeiern. Dem NPR gegenüber drücken sie ihr Unverständnis aus. Vor allem, als sie hören, dass es den Berliner Clubs aktuell nicht gut gehe.

Dem Nachtleben in unserer Stadt gingen die Gäste aus, heißt es in dem Artikel, der vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. „Und trotzdem weisen sie uns ab“, echauffiert sich Andrea Sibaja. Das Berghain, so könnte man das lesen, ist in Schieflage geraten – und muss daher froh um jeden Gast sein, jede und jeden reinlassen. Wenngleich diese Conclusio arg übertrieben, ziemlich albern und ein bisschen peinlich ist, stimmt es schon: Auch der Berliner Clubkultur, die die Pandemie gerade erst angeschlagen überstanden hat, geht es aktuell nicht gut – wie so ziemlich jeder anderen Branche, bei der es um das Vergnügliche, um das Verzichtbare geht.

Im NPR-Artikel wird etwa der DJ Zak Khutoretsky zitiert, der unter seinem Pseudonym DVS1 regelmäßig im Berghain auflegt. Vor der Pandemie sei es gerade für Europäerinnen und Europäer ein Einfaches gewesen, für ein Wochenende nach Berlin zu fliegen, sich in ein Hostel einzumieten, feiern zu gehen und rechtzeitig wieder abzureisen, um Montagmorgen pünktlich im Büro zu erscheinen. „Ich glaube aber, nach Corona ist es schwieriger geworden“, so Khutoretsky – das in Berlin als „Easyjetset“ bekannte Phänomen habe nach dem Ende der Pandemie nicht zu alter Stärke zurückgefunden.

Wollen da noch alle rein? In den USA ist man davon nicht überzeugt. Imago

Hinzu komme, so der DJ, dass sich an die Corona-Pandemie quasi nahtlos weitere Krisen angeschlossen hätten; dass das Geld bei den potenziellen Clubgängerinnen und Clubgängern nicht mehr so locker sitze; dass sie sich zweimal überlegten, ob Eintrittsgelder von rund 20 Euro gerade wirklich drin seien. Auch der Vorsitzende der Clubkommission, Lutz Leichsenring, der ebenso im Artikel zitiert wird, sagt: An die knapp 1,5 Milliarden Euro, die vor der Pandemie jährlich von den Gästen in Berliner Clubs ausgegeben wurden, kämen aktuelle Zahlen wohl kaum heran. „Es gibt Inflation, es gibt eine Energiekrise und es gibt auch die Erhöhung des Mindestlohns“, so Leichsenring. Die Leute gäben weniger Geld aus, „es ist eine sehr kritische Zeit“.

Ein touristisches Trio verkleidet sich fürs Berghain

Ob allerdings das Berghain so sehr um seine Besucherzahlen zu bangen hat, dass es nun wirklich jede und jeden reinlassen muss, darf bezweifelt werden. Im NPR-Artikel heißt es, man sei an einem Donnerstagabend kurz vor Mitternacht dort gewesen und es habe keine Schlange gegeben. „Vielleicht ist es zu früh“, schreibt der Autor zwar (und jeder Berliner weiß, dass das richtig ist) – aber vielleicht seien auch „die Zeiten hart“, sprich: vor dem berühmtesten Club der Stadt herrsche gähnende Leere, weil schlichtweg niemand mehr feiern gehe. Schon wieder so eine mutige Schlussfolgerung – wie jene, dass Andrea Sibaja, Jordan Inijuez und Darian Chacon doch eigentlich hätten reingelassen werden müssen in diesen harten Krisenzeiten, in denen das Berghain um jeden Gast froh sein muss.

Härteste Tür der Stadt? Noch immer ist die Politik des Berghain berüchtigt. Imago

Wer schon mal drin war und sich das NPR-Bild der drei ansieht, ahnt jedoch, was hier tatsächlich das Problem gewesen sein dürfte: Alle drei tragen Schwarz, Zipper-Pullis und North-Face-Jacken; Andrea Sibaja hat sich noch, wohl als Zugeständnis an das berüchtigte Image des Clubs, ein schwarzes Kunstlederröckchen übergezogen. Kurzum: Das touristische Trio hat sich für das Berghain verkleidet; so zurechtgemacht, wie es abgeschmackte Reiseführer empfehlen würden.

„Ich gehöre zu den Leuten, die normalerweise Schwarz tragen, und ich hatte das Gefühl, vielleicht gehöre ich dazu“, sagt Sibaja. Sie wolle mit Leuten abhängen, die ähnlich drauf seien wie sie – „und trotzdem wurde ich abgelehnt“. Da schwingt schon mit, was sich besonders unter ausländischen Besucherinnen und Besuchern seit Jahren als Mär festgesetzt hat: dass es im Berghain einen festen Dresscode gebe – dass es vor allem darauf ankomme, was im Club und für den Club getragen wird.

Berlinerinnen und Berliner wissen, dass die Kleidung für die Türpolitik des Berghain eine weniger große Rolle spielt. Wer einmal drin war, der wird zwar sehr viele Gäste in Schwarz gesehen haben – viel Leder, viel Latex, viele Anleihen aus der Fetisch-Szene, was auch den Wurzeln des Berghain als Schwulenclub geschuldet ist. Darüber hinaus aber gibt es Männer in Jogginghosen und Frauen in Paillettenkleidern, Jungs in Seidenblusen und Mädels in Feinrippunterhemden.



Was sie eint, scheint weniger ein bestimmter Dresscode als eine Attitüde zu sein – und zwar eine, die die Bereitschaft, sich für irgendeinen Club speziell herzurichten, konsequent ausschließt. In den USA scheint das noch nicht angekommen zu sein.