Bestes Haus der Stadt? Nur das Hotel de Rome bekommt fünf Sterne von Forbes

Der renommierte Forbes Travel Guide 2023 hebt die Exzellenz mehrerer Berliner Hotels hervor. Am besten schläft und speist es sich demnach am Bebelplatz.

Im Hotel de Rome am Bebelplatz erleben die Macher dieser Tage ein Déjà-vu. Eines von der guten Sorte allerdings: Erneut wurde das Haus von dem renommierten US-Reisemagazin Forbes Travel Guide 2023 mit dem „Five Star Award“ ausgezeichnet; der Höchstwertung von fünf Sternen, mit der in Berlin zum zweiten Mal in Folge kein weiteres Hotel geadelt wurde. Das Hotel de Rome bildet in der Stadt also eine einsame Spitze – zumindest laut Forbes.

Der Travel Guide des Wirtschaftsmagazins ist ein Bewertungssystem für Hotels, Gastronomien und Spas, für dessen Erstellung Fachleute die jeweiligen Angebote anonym testen und bewerten. Die Grundlage bilden 900 Standards, die möglichst objektiv mit Sternen zu bewerten sind. Zwar ist das Hotel de Rome das einzige Berliner Haus, das in diesem wie im vergangenen Jahr die Höchstwertung erhalten hat. Überzeugen konnten aber offenbar auch andere Hotels der Stadt.

So wurden das Hotel Regent am Gendarmenmarkt, SO/ Berlin Das Stue unweit der Nordischen Botschaften und das Waldorf Astoria am Bahnhof Zoo mit jeweils vier Sternen bewertet; für das Ritz Carlton am Potsdamer Platz, das Hotel Bristol Berlin auf dem Kurfürstendamm und das Schlosshotel Berlin by Patrick Hellmann wurden zumindest Empfehlungen ausgesprochen.

Bestens ausgestattet: das Foyer des nun ausgezeichneten Hotels am Bebelplatz. Rocco Forte

Was das Hotel de Rome laut Forbes Travel Guide 2023 dennoch von der Konkurrenz abhebt, lässt sich auf der Webseite des Guides nachlesen, die die Highlights der anonymen Kritikerinnen und Kritiker wie folgt zusammenfasst: Zum einen sei es die exquisite Lage des Hotels unmittelbar zwischen Staatsoper, Sankt-Hedwigs-Kathedrale und Humboldt-Universität, die besonders überzeuge. Auch die durch das Berliner Büro Aukett + Heese umgesetzte Architektur, für dessen Revitalisierung mit den historischen Strukturen des Gebäudes sensibel umgegangen sei, verdiene die Höchstpunktzahl.

Zudem hebt der Guide den exzellenten Spa des Hauses hervor, der in einem ehemaligen Schmucktresor untergebracht ist; das Hotel de Rome, das zur Rocco-Forte-Gruppe gehört, liegt im Gebäude des ehemaligen Hauptsitzes der Dresdner Bank von 1889. „Wir freuen uns sehr, das zweite Jahr in Folge, als einziges Hotel der Hauptstadt die wohl weltweit renommierteste Auszeichnung der Reisebranche erhalten zu haben“, lässt Hotel-Manager Gordon Debus mitteilen. „Diese ganz besondere Ehrung geht auf das leidenschaftliche Engagement meines gesamten Teams zurück, auf das ich sehr stolz bin.“

Dass das Hotel de Rome zum zweiten Mal in Folge als einziges Hotel der Stadt die Forbes-Höchstzahl errungen hat, ist durchaus interessant – war das Haus bei den vor einigen Monaten verliehenen „World Travel Awards“ doch noch leer ausgegangen. Zwar war das Hotel de Rome auch für diesen renommierten Reisebranchenpreis nominiert; Preise konnten jedoch lediglich das Hilton am Potsdamer Platz als bestes Konferenzhotel, das Waldorf Astoria für die schönste Suite Deutschlands und das Hotel Regent als „Germany’s Leading Hotel“ mit nach Hause nehmen.