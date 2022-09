Sind Schlager jetzt cool? Vanessa Mai hat darauf eine Antwort

Die Schlagerszene kennen in Deutschland alle. Oder zumindest glauben sie das. Denn das Genre hat sich weiterentwickelt und verjüngt, einige Klischees hinter sich gelassen – das beweisen nicht zuletzt Shows und Konzerte wie die von Helene Fischer. Diese ähneln eher internationalen Pop-Spektakeln wie denen von Britney Spears und haben nichts von verstaubtem Schützenfest-Ambiente. Die Grenzen zwischen den beiden Genres verschwimmen. Dass man sich als Künstlerin eben nicht nur einer Art von Musik unterordnen muss, zeigt das Beispiel von Vanessa Mai.

Die 30-Jährige gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes. Kürzlich beendete sie die Tour zu ihrem achten Studioalbum „Metamorphose“. Mai gilt als Multitalent: Egal ob als Sängerin, Schauspielerin oder Influencerin – sie feiert in vielen Branchen Erfolge. Zum Launch einer Kooperation mit der Beauty-Marke KISS im Berliner Hotel de Rome spricht sie über ein neues Verständnis von Schlagermusik, Schubladendenken – und über Beauty-Fauxpas.

Vanessa Mai, Sie bezeichnen sich selbst nicht nur, aber auch als Schlagersängerin. Sehen Sie sich durch Ihre vielseitigen Projekte als Wegbereiterin einer neuen Schlagergeneration?

Ja, unter anderem bin ich Schlagersängerin. Mittlerweile ist dieses Genre aber flexibler. Ich selbst war damals, als ich angefangen habe, einfach ein junges Mädchen, das Schlager gut findet und das einfach machen wollte. Mittlerweile gibt es aber auch generell ein größeres Verständnis für die Szene. Und das zu sehen, ist echt schön. Ich merke gerade bei jungen Künstlerinnen und Künstlern, dass sich da ein anderes Denken eingestellt hat, als noch vor zehn Jahren, als ich selbst angefangen habe. Ich würde mich zwar nie als Wegbereiterin betiteln. Aber natürlich ist es schön, wenn mein Weg gesehen und vielleicht auch nachgegangen wird.

dpa Zur Person Vanessa Mai (bürgerlich: Vanessa Marija Else Ferber, geb. Mandekić) wurde am 2. Mai 1992 in Backnang (Baden-Württemberg) geboren. Nach dem Abschluss der Werkrealschule absolvierte sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Nach der Auflösung ihrer Schlagerband Wolkenfrei im Jahr 2015 steht sie unter dem Künstlernamen Vanessa Mai allein auf der Bühne. Seit 2017 ist sie mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, verheiratet, die beiden Sängerinnen arbeiten auch zusammen (Foto).

Im August ist Ihr achtes Studioalbum „Metamorphose“ herausgekommen. Auch darauf hört man verschiedene Genres. Also doch ein Versuch, sich vom Schlager ein bisschen zu emanzipieren?

Ich habe das Album nicht gemacht, um einen Genre-Switch zu machen. Ich mache nach wie vor Schlager und das will ich auch so. Ich mag meine alten Songs immer noch total gerne. Aber ich mache eben einfach Musik, auf die ich Bock habe. Das Feature mit Sido auf „Metamorphose“ war genauso toll und bereichernd wie das mit Andrea Berg. Jemand sagte neulich zu mir: „Wer hat schon Sido und Andrea Berg gemeinsam auf einem Album?“ Und da dachte ich mir: Ja, das ist das, was meine ganze Karriere irgendwie perfekt beschreibt. Ich wollte einfach immer machen, worauf ich Lust habe. Am Anfang war das für manche ein bisschen schwer zu verstehen, aber jetzt wird es verstanden.

Sind der Schlager und seine Fans heute also offener? Hat sich die Szene zum Vorteil entwickelt?

Schon, ja. Aber seit ich mich auch in anderen Musikgenres bewege, merke ich, dass es Vorurteile überall gibt. Und überall lassen sich viele von diesen Vorurteilen widerlegen. Schubladendenken gibt es nicht nur im Schlager, sondern in unserer gesamten Gesellschaft. Und ich finde, dass Vorurteile generell und überall hinterfragt und abgelehnt werden sollten.

Vorurteile sind ein gutes Stichwort: Vor zehn Jahren hätte man wohl kaum vermutet, dass eine junge Make-up-Marke ausgerechnet eine Schlagersängerin als Testimonial auswählen würde. Nun sind Sie aber das Gesicht einer neuen Kampagne. Was hat Sie zur Zusammenarbeit bewogen?

Ich habe ja tatsächlich einige Werbepartner, die suche ich mir immer ganz gut heraus. Ich mache nur Sachen, auf die ich wirklich Lust habe. Bei KISS ist es zum Beispiel so, dass ich schon als Teenie in meiner Heimat in Baden-Württemberg durch die Drogerie gelaufen bin und mir diese Produkte gekauft habe. Da dachte ich nun: Ja klar, authentischer geht es eigentlich nicht. Die künstlichen Wimpern trage ich auch immer bei meinen Shows. Außerdem ist die Marke eine American Brand, ich finde, die haben einfach einen anderen Sinn dafür, Sachen zu designen. Das mag ich total.

„Jelly Nails“: Vanessa Mais Lieblings-Look aus der Kooperation mit KISS KISS

Bisher werben nur Frauen für das Label. Andere Labels präsentieren Lippenstifte und Lidschatten auch an Männern. Würde das mit diesen Produkten auch funktionieren?

Ja klar, auf jeden Fall! Bei unserer Kampagne sind Produkte dabei, bei denen sicher auch vielen Jungs das Herz aufgehen würde. Für mich sind Toleranz und Vielfältigkeit sowieso wichtige Themen: Bei meiner aktuellen Tour gehe ich mit einer Pride Flag auf die Bühne, einfach, weil ich ein Statement setzen will.

Gerade in Ihrer Funktion als Schlagersängerin? Also Vertreterin einer Szene, die nicht immer für ihre Modernität und Aufgeschlossenheit bekannt war?

Ich würde das genereller sehen. In unserer heutigen Gesellschaft sollte das sowieso kein Thema mehr sein, ist es aber leider. Deshalb zeige ich meinen Support. Und ich bekomme dafür so viel positive Resonanz. Viele kommen zu mir und sagen, wie schön sie das finden und dass ich ihnen viel Kraft damit gebe. Deshalb freue ich mich, auch durch Werbekampagnen wie diese noch mehr Menschen erreichen zu können. Das passt ja auch thematisch: Make-up ist dazu da, um sich selbst zu zeigen, und nicht, um sich zu verstecken. Make-up soll Spaß machen und dabei unterstützen, sich wohlzufühlen.

Gerade sind Sie mit Ihrem neuen Album auf Tour, ab Oktober kriegen Sie Ihre eigene ARD-Sendung und Dokumentation im Ersten, im November erscheint dann Ihre Autobiografie. Wie schaffen Sie das alles?

Die Sachen kommen eben manchmal, wie sie kommen. Ich habe das nicht vor einem halben Jahr so geplant und gesagt: Ich will eine Show, ich will eine Doku, ich will ein Buch, alles auf einmal. Ich glaube, wenn man offen und positiv durchs Leben geht, kommen auch positive Sachen zu einem zurück. Ich hatte natürlich auch Phasen in meiner Karriere, die nicht so positiv waren. Aber daraus habe ich gelernt, dass man solche Phasen durchstehen, das Krönchen zurechtrücken und weitermachen muss. Für mich hat sich das Weitermachen immer gelohnt.

Haben Sie trotz dieses vollen Terminkalenders eine Beauty-Routine, die Sie täglich abspulen?

Privat bin ich eigentlich immer ungeschminkt unterwegs. Ich genieße das total, da ich ja im Job häufig geschminkt werde und so viele verschiedene Looks ausprobieren kann. Das finde ich auch echt schön, aber dann privat mal ungeschminkt sein zu können, ist ein schöner Ausgleich.