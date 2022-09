Ein Schuh wie ein Döner: Der Imbiss Ø27 hat jetzt einen eigenen Adidas-Schuh

Gibt’s denn so was? Ein Adidas-Sneaker, inspiriert von einem Berliner Döner-Imbiss. Was dahintersteckt.

Eine Adidas-Kollaboration mit einer Berliner Dönerbude, das ist schon etwas Besonderes: Die im Sommer dieses Jahres gelaunchte „Adilicious“-Serie bringt insgesamt elf limitierte Turnschuhmodelle heraus, die in Zusammenarbeit mit Cafés, Bäckereien und Imbissen auf der ganzen Welt entstanden sind.

Für die Kollaboration wurden keine teuren Restaurants ausgesucht, sondern Orte, an denen günstiges, aber gutes Essen und Lebensmittel verkauft werden. Viele sind Insidertipps in Reiseführern. So machte den Anfang der „Adilicious“-Serie eine auf Touristenseiten hochgelobte Bäckerei namens Taegeukdang in Seoul. In New York bekommt der Pizza-Take-away Cuts & Slices einen Sneaker, in Mexico City der Taco-Imbiss Orinoco. Neben weiteren Städten wie Dubai, Paris und London gehört auch Berlin zu den auserwählten Metropolen der „Adilicious“-Reihe.

Über einen eigenen Schuh kann sich jetzt also auch der schicke Dönerladen Ø27 in der Kantstraße am Savignyplatz freuen. Im Vergleich zu anderen Modellen der Serie ist der weiße Sneaker aus Berlin mit nur wenigen schwarzen Details recht elegant gehalten. Das Modell besteht aus Mesh und Leder. Den „Adidas ZX8000 Ø27“ gibt es derzeit noch für rund 140 Euro bei Overkill und verschiedenen Online-Retailern zu kaufen. Nun heißt es also, schnell sein, denn auch dieser Sneaker könnte bald zum Sammlerobjekt werden.