Von Arschgeweih bis Nasenpiercing: Jugendsünden, die wir schmerzlich bereuen

„Puh!“, denkt sich manchmal, wer alte Fotos von sich selbst betrachtet. Komische Klamotten, seltsame Frisuren mit rasierten Mustern, Strähnchen und Farben darin. Und dann erst der Rest!

Das Om-Tattoo aus dem Goa-Urlaub oder die chinesischen Schriftzeichen, bei denen man nie sicher war, was sie wirklich bedeuten. Dazu das ganze doofe Blech, das man sich durch Ohren, Nasen und sonstige Körperteile getrieben hat. Hier ein paar Jugendsünden aus den vergangenen Jahren, auf die wir heute gut verzichten könnten.

1. Das Tattoo

Eine Tätowierung – von allen Jugendsünden wohl die schlimmste, denn eigentlich für immer auf der Haut. Wer sich eine teurere Entfernung mit dem Laser beim Dermatologen nicht leisten kann, der trägt die Tattoos bis in alle Ewigkeit mit sich herum: die krummen Traumfänger aus dem Urlaub in den Staaten; die mit Leidenschaft gestochenen, später gehassten Namen von dreimonatigen Beziehungen („Jaqueline – TRUE LOVE FOREVER UNTIL WE DIE“); oder die asiatischen Schriftzeichen auf dem Unterarm, bei denen uns der Tätowierer schwor, dass sie „Reinheit, Seele, Vergebung“ bedeuteten – nur lacht der chinesische Kellner immer so seltsam, wenn wir die vegane Ente süß-sauer to go abholen.

2. Die Frisur

Zurzeit ist die Frisurenmode recht brav, aber es gab auch Zeiten, in denen Cheyenne-Alina und Dustin-Leon morgens vor dem Spiegel ordentlich was zu tun hatten. Bis vor kurzem noch wurde geschlechtsneutral gesträhnt und rasiert, was das Zeug hält. Die schlimmste Ausprägung des Färbe- und Schneidewahns gab es wohl in den 1980er-Jahren – da wurde gekreppt und gebleicht, toupiert und gelockt, das man gerne mal eine Stunde früher aufstehen musste, damit die Frisur noch vor der Schule angerichtet werden konnte. Das Ganze wurde immer mit so viel Haarspray in Fassung gebracht, dass viele von uns bis heute ein Anrecht auf ein eigenes Ozonloch haben.

Da wurde ordentlich Zeit investiert in die Frisur von Fußballer Matthias Lehmann von 1860 München. Das war 2005, mittlerweile hat sich der 39-Jährige für einen klassischen Kurzhaarschnitt entschieden. Zum Glück. imago images

3. Piercings

In den 90ern noch Teil der Gothic- und Fetischsubkultur, wurden Piercings in den 2000er-Jahren zum Massentrend und bald war der Mainstream durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Verstörendes bot sich dem Betrachter: Von Ohrringen einmal abgesehen, perforierten wir uns Nasenflügel und diesen kleinen Steg zwischen den Nasenlöchern, von dem niemand weiß, wie er heißt.

Metall-Ringe und Stifte wurden durch Lippen, Brauen, Nippel und Zungen getrieben und machten eigentlich niemanden schöner. Geschweige denn ausgeflippter, denn bald waren auch Anika und Kevin gepierct und dann war’s auch schon kein Trend mehr. Wer heute noch glaubt, ein Piercing wäre der Beleg für eine besonders unangepasste Lebensweise, der hat wohl die letzten Jahrzehnte in einem Loch im Wald verbracht.

Wir wissen nicht, warum das Model auf diesem Symbolbild so eine Schnute zieht, befürchten aber, dass es leider nichts mit ihren Piercings zu tun hat. imago images

4. Klamotten

Das weiteste Feld des Grauens, aber glücklicherweise auch das, auf dem die Fehler und Fehltritte vergänglich sind. Was wir für grauenhafte Klamotten in der Vergangenheit getragen haben: Baggy-Hosen und Boot-Cut-Jeans ließen uns wahlweise aussehen, wie Häftlinge in kalifornischen Hochsicherheitsgefängnissen oder Cowboys, die in ihrem Leben noch auf keinem Pferd gesessen hatten, Cowboystiefel inklusive.

Wir trugen bauchfreie Tops zu Plateauschuhen und neonfarbenen Jacken. Puffer- und Flokati-Jackets und Sweatshirts mit Tribalaufdruck. Das kommt Ihnen irgendwie bekannt vor? Ganz richtig, denn das Schlimmste an all diesen Klamotten ist, dass sie längst wieder in Mode sind. Das Gute daran: Spätestens in einem Jahr sind auch diese Revival-Trends wieder Geschichte. Hoffentlich.