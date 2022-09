Der Oversize-Blazer: Wie kombiniere ich das It-Piece im Herbst 2022?

Auch in dieser Saison liegt der Oversize-Blazer wieder im Trend. Kombinations-Möglichkeiten gibt es viele, mit diesen fünf Looks liegen Sie stilistisch richtig.

Der Herbst steht an und es ist endlich wieder Blazer-Zeit! Gut kombiniert, eignet sich das gute Stück nämlich bestens, um bei kühleren Temperaturen ein elegantes Statement zu setzen. Das It-Piece ist auch in dieser Saison der Oversize-Blazer, auch bekannt als „Boyfriend-Blazer“. Er zeichnet sich durch den kastigen Schnitt, Schulterpolster, Überlänge und ein meist langes Revers aus. Oft sieht man ihn als Einreiher, gerne kommt er dieser Tage allerdings auch als Doppelreiher daher. Die großzügig geschnittenen Blazer galten bereits in den 80er-Jahren als Inbegriff der Emanzipation. Schon Prinzessin Diana wusste das Trendpiece gekonnt einzusetzen.

Besonders angesagt sind derzeit Braun- und Cremetöne, sie lassen sich im Alltag gut kombinieren. Auch im Trend liegen knallige Farben, sie eignen sich vor allem als Zweiteiler für besondere Anlässe. Wir zeigen Ihnen fünf Looks, mit denen Sie absolut stilsicher durch den Herbst kommen.

1. Knallig: Violetter Zweiteiler und mit hohen Lederstiefeln

Die Kombination aus Oversize-Blazer und einer dazu passenden, weiten Anzugshose sorgt für ein besonders harmonisches Gesamtbild. Die Loose-Tailored-Trousers liegen mit ihrem lässigen Schnitt, den Bundfalten und ihrem hohen Bund ohnehin derzeit im Trend. Hier sind besonders schlichte Töne wie Braun, Grau oder Creme angesagt. Wer keine Angst vor Farben hat, wählt einen knalligen Ton-in-Ton-Look, zum Beispiel in Violett, hier monochrom kombiniert mit gleichfarbiger Bluse. Mit cognacfarbenen Lederstiefeln und Tasche hellbrauner Tasche wird durch Colorblocking ein schöner Bruch erzeugt.

2. Lässig: Blazer mit Jeans und Sneakers

Auch zu Jeans passt der Oversize-Blazer, hier kann er eine profane Jacke bestens ersetzen. Besonders angesagt ist die Kombination mit einer Loose-Fit-Jeans. Wer es lieber etwas figurbetonter mag, kann dazu auch eine Skinny-Jeans tragen – das Modell kommt gerade wieder zurück. Wir genießen hingegen noch ein wenig den weiten Trend und empfehlen diesen Look: ein hochgeschnittenes Modell wie eine Mom-Jeans, dazu ein weißes T-Shirt oder Crop-Top und darüber einen schwarzen Oversize-Blazer. Um den Look passend abzurunden, kann man alle Arten von Sneakern kombinieren.

3. Chunky-Chic: Blazer, Anzugshorts und chunky Loafers

Mit der Kombination aus Oversize-Blazer, Shorts und chunky Loafers kann man optimal bequeme, schicke Looks schaffen – wenn es noch mal ein paar warme Tage gibt. Alternativ passt hier auch ein Minirock, wobei der Blazer meist länger geschnitten als die Shorts oder der Mini getragen wird. Um dem Outfit einen Hauch von Preppy zu verpassen, zieht man zu den Loafern weiße Söckchen an. Hier zu sehen mit Blazer in „Greige“, cremefarbenen Shorts und schwarzen Prada-Loafers mit dicker Sohle. Tipp: Mit einer Baumwollstrumpfhose ist der Look auch herbsttauglich!

4. All-over: Longblazer, Minikleid und High Heels

Um den Oversize-Blazer besonders sexy in Szene zu setzen, eignen sich zum Beispiel ein Minikleid mit gleicher Saumlänge und High Heels. Diese Karo-Kombi in warmen Sandtönen und den dunkelroten Peeptoe-High-Heels ist schlicht und auffällig zugleich. So ein Look eignet sich hervorragend für Anlässe, bei denen Style-Kompetenz gefragt ist. Das Spiel lässt sich aber auch andersherum spielen: Wer es bequemer mag, kann den Oversize-Blazer auch mit einem luftigen Maxikleid und Boots kombinieren.

5. Formsicher: Oversize-Blazer mit Taillengürtel

Wer etwas Form in den eher androgyn geschnittenen Blazer bringen möchte, dem sei ein enger Taillengürtel ans Herz gelegt. So kann man den Blazer körpernah umfunktionieren – eine vorteilhafte Maßnahme, wenn man etwas kleiner ist und nicht wie ein Quadrat aussehen will. Prinzipiell kann man so auch einen Herrenblazer aus dem Vintage-Shop ganz umkompliziert in Form bringen. Allerdings sollte der Blazer nicht aus zu festem Stoff sein, damit er mit dem Gürtel locker fällt. Das Bild zeigt eine Kombination aus einem leichten, hellen Blazer, einer gerippten Leggings und einem schwarzen Taillengürtel mit goldenen Details.