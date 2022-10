Designermode zu moderaten Preisen: Skandinaviens erfolgreichste Marke bringt ihren ersten deutschen Store an den Start. Es gibt Süßes, Salziges und Musik.

Mode-Label Ganni eröffnet heute Abend in Mitte – und lädt alle Berliner ein

Skandinavisches Design und Kölschrock – eine Verbindung, die man bisher nun wirklich kaum ziehen konnte. In Berlin aber ist das nun möglich, naja, zumindest wage: Isis-Maria Niedecken ist’s, die Tochter des BAP-Sängers Wolfgang Niedecken, die nun mit der dänischen Marke Ganni gemeinsame Sache macht. Eigens für den neuen Berliner Store des Labels fertigte die Künstlerin ein großformatiges Gemälde an; ein Stillleben, ein reich gedeckter Tisch in starken Farben.

Das passt perfekt zum Label Ganni, das ebenso für eine intensive Farbgebung bekannt ist, für eine gewisse spielerische Leichtigkeit, die auch das Gemälde Isis-Maria Niedeckens bestimmt. Ohnehin will die Marke, so heißt es, kontinuierlich mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern kooperieren, oder zumindest mit solchen, die in Deutschland leben und arbeiten; neben Niedeckens Malerei werden zur Store-Eröffnung am Donnerstag (6. Oktober) auch Espresso-Tassen der Keramikerin Sisi Tonia präsentiert.

Die Auflage der hübschen Tässchen ist limitiert: Die ersten Kundinnen, die bei Ganni in Berlin mehr als 300 Euro ausgeben, bekommen eines der karierten Keramiken dazu. Und dass man bei dem dänischen Label mit 300 Euro schon ziemlich weit kommen kann, ist durchaus ein Grund für den immensen Erfolg der Marke: Ganni macht anspruchsvolle Mode für moderate Preise, verschreibt sich dem „reasonable pricing“, der „angemessenen Preisgebung“.

Bitte setzen: Für Ganni hat die Berliner Künstlerin Isis-Maria Niedecken einen reich gedeckten Tisch gemalt. Ganni

Mit rund 250 Euro für den grafisch gemusterten Strickpulli oder rund 220 Euro für eine kleine Schultertasche aus recyceltem Polyamid bewegt sich das Label weit unter den absurden Preisen, die einschlägige Luxusmarken mittlerweile verlangen – und das bei einer vergleichbaren Qualität. Das kommt überaus gut an: Seit einigen Jahren gilt Ganni als erfolgreichste Modemarke in ganz Skandinavien, als am meisten gehyptes „Scandi-Label“, das bei Modejournalistinnen und Influencerinnen weltweit großen Anklang findet.

Dänische Sachlichkeit und jugendlicher Charme, Leichtigkeit und Witz

Auch, aber natürlich nicht nur wegen der Preise: Es ist ebenso eine gekonnte stilistische Verbindung aus dänischer Sachlichkeit und jugendlichem Charme, aus Leichtigkeit, sportiven Anleihen und modischem Witz, die das Label ausmacht. Auch in Deutschland habe dieses Konzept eine loyale Kundschaft angezogen, so meldet die Marke, weswegen ein eigener Store im Lande längst überfällig gewesen sein.

Bitte lächeln: Das Smiley-Shirt wurde extra für Berlin entworfen; die Espresso-Tassen kommen von Sisi Tonia. Ganni

Das Berliner Geschäft liegt in der Rochstraße in Mitte, direkt zwischen Adidas und Wood Wood. Das farbintensive Interior in klaren Formen ist dem der privaten Wohnräume des Paares Ditte und Nicolaj Reffstrup entlehnt: Sie ist die Kreativdirektorin, er der Geschäftsführer von Ganni. Dabei wurde auch auf eine möglichst nachhaltige Ausstattung geachtet; viele Dekorationen und Möbel sind Vintage, andere wie die Präsentations-Podeste wurden aus recyceltem Plastikmüll gefertigt.

Wer sich persönlich von der skandinavischen Stilinvasive überzeugen will, sollte nicht bis morgen warten. Denn heute Abend (6. Oktober) veranstaltet Ganni ein kleines öffentliches Opening-Event mit dänischen Süßwaren der überaus beliebten Sofi Bakery und Herzhaftem von Tiny’s Pizza, dazu legt die Künstlerin Mobilegirl auf, die für die Marke gelegentlich als Model über den Laufsteg läuft.

Und wer ganz schnell ist, ergattert vielleicht noch eines der streng limitierten Berlin-Smiley-T-Shirts, die extra für den neuen Store entworfen wurden. Eines von 40 Exemplaren hat sich aber offenbar schon Wolfgang Niedeckens Tochter Isis-Maria geschnappt: Auf Instagram posiert sie darin vor ihrem krachbunten Gemälde.

Ganni. Rochstraße 1, 10178 Berlin, Mo-Sa 11-19 Uhr. Die Eröffnungsfeier am heutigen Donnerstag (6. Oktober) startet um 17 Uhr, es gibt Snacks und Musik, der Eintritt ist frei. Auch am kommenden Wochenende werden dänische Süßigkeiten ausgegeben. www.ganni.com