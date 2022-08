Berlin - Was am Eingang des U-Bahnhofs Mehringdamm sofort ins Auge fällt, ist die ellenlange Schlange vor „Mustafa’s Gemüse Kebap“. Den hier erhältlichen Gourmet-Döner mit Hähnchenfleisch, der bekanntlich nur durch Zufall berühmt wurde, wollen vor allem jugendliche Touristen kosten. Am Tag unseres Fotoshoots warteten sie bis zu drei Stunden auf die schnelle Speise, die damit eindeutig in die Kategorie Slow Food fällt. Vielleicht sind einige der Anstehenden danach direkt in die Berghain-Schlange gewechselt, die Outfits hätten es jedenfalls erlaubt.

Ganz im Gegensatz zu den Besuchern kümmert die Einheimischen, die hier unterwegs sind, dieser Döner nicht. Sie haben andere Dinge zu tun: arbeiten zum Beispiel, einkaufen oder skaten. So richtig lange aufhalten wollen sich an dieser Ecke aber weder sie noch die Touristen. Verständlich, hier es ist ziemlich laut und schmutzig. Erst etwas weiter oben, Richtung Bergmannstraße, geht es gediegener zu. Weil sich das dort aber auch von den Menschen sagen lässt und gediegen mit langweilig verwandt ist, war das Publikum in der Nähe des Imbiss-Mekkas etwas besser für unsere Fotostrecke geeignet. Hiermit präsentieren wir also: die heißesten Sommertrends vom Mehringdamm.

Spyros Rennt Joey hat Feierabend und ist auf dem Weg zum U-Bahnhof Mehringdamm. Er arbeitet bereits seit zehn Jahren als Tattoo-Artist, was visuell erahnbar ist. Sein derzeitiger Arbeitgeber ist das Studio Pechschwarz in der Kreuzbergstraße.

Spyros Rennt Joeys unprätentiöser Look: weißes T-Shirt, Hummel-Shorts, Logo-Socken von Hugo und Asics Gel-Nimbus 9-Sneaker.

Spyros Rennt Die Halskette ist ein Geschenk seiner Ex-Freundin, das T-Shirt mit Fantasie-Pizza-Print vom Freund.

Spyros Rennt Die Polin Martina und der Ukrainer Robin stehen in der Döner-Schlange. Das Paar lebt in Breslau und ist für ein paar Tage zu Besuch in Berlin.

Spyros Rennt Martina studiert Produktdesign, ihr Look sieht durch das Barett ein bisschen französisch aus. Tatsächlich hat sie die Kopfbedeckung in Paris gekauft. Das Crop Top aus Feinripp ist von Zara, die türkisfarbene Cordhose aus den 70er-Jahren von der Oma. „She was a Hippie“, erzählt Martina. Passend zur Hose sind die Nägel in Türkis lackiert. Dazu trägt die Studentin Dr. Martens ...

Spyros Rennt ... und eine Vintage-Prada-Tasche aus Nylon.

Spyros Rennt Bevor der Krieg ausbrach, lebte Robin in Kiew. Er arbeitet als Krypto-Seller, was ja praktisch von überall aus funktioniert, wo es Internet gibt. Also auch in Breslau. Den Hoody hat er von seinem Freund, dem Rapper Jacuś, der im Herbst immerhin mit Tommy Cash auf Tour geht. Außerdem trägt Robin eine Vintage-Hose und Nike Shox.

Spyros Rennt Die tätowierten Ziffern 044 stehen für die Postleitzahl von Kiev, 4:20 ist der internationale Kiffer-Code.

Spyros Rennt Einen amtlichen Streetwear-Look präsentiert Boomski. Der Musiker aus Brandenburg trägt ausschließlich Marken, nur die Brille ist von dm, erzählt er heiter.

Spyros Rennt Die guten Stücke: Windbreaker aus einer 2019er-Kollektion von Off-White, die Umhängetasche von Louis Vuitton mit klassischem Damier-Muster ...

Spyros Rennt ... trendgrüne Jogginghose von Karl Kani und die Turnschuhe: Travis Scott x Air Jordan 6. Dieser Style sitzt hundertprozentig.

Spyros Rennt Nora lebt hier im Kiez, geboren wurde sie in Neukölln. Sie arbeitet als Tattoo-Artist bei Tintenfüller Tattoo in Lichterfelde. Wir treffen Nora bei einem Spaziergang mit einer Freundin in der Nähe der Second-Hand-Läden, wovon es gegenüber von Mustafa’s Gemüse Kebap einige gibt.

Spyros Rennt Das Crop Top hat Nora bei Shein gekauft, die Hose bei Cape Clique und die Schuhe sind Fake-Pradas aus der Türkei – erzählt sie lachend. Außerdem trägt sie eine Crossbody Bag von Carhartt und ganz viel Schmuck.

Spyros Rennt Fabi rollt gerade mit seinem Skateboard von der Arbeit nach Hause in den Wedding. Er arbeitet als Video-Producer und skatet gerne von A nach B. Sein „30-Euro-Outfit“, wie er es scherzhaft nennt, besteht aus T-Shirt, Hoody und Shorts. Die Labels sind in diesem Fall unwichtig. Nur beim Cap erkennen wir die Berliner Marke Vertere ...

Spyros Rennt ... und bei der Teddyfell-Tasche Eastpak.

Spyros Rennt Passend zum pastellfarbenen Skateboard-Deck mit Motiv von Peter Tarka trägt Fabi Nike Dunks in Mint.

Spyros Rennt Die Ukrainerin Katarina war gerade mit der Schule fertig, als der Krieg ausbrach und sie flüchten musste. Hier in Berlin besucht sie jetzt erstmal eine Sprachschule. Ihr raffiniertes Lagenoutfit besteht aus Vintage-Teilen, die sie aus der Heimat mitgebracht hat. Sie erzählt, dass sie keine Sommerschuhe dabei hatte. Also improvisiert sie mit Plastik-Exemplaren in Crocs-Optik.

Spyros Rennt Gekonnt blau-schwarz gelayert bereichert die 19-jährige Katarina das Berliner Stadtbild.

Spyros Rennt An Katarinas Seite läuft der ein Jahr jüngere Nazar, der ebenfalls aus der Ukraine gekommen ist. Er hat seine Landsmännin auf der Sprachschule kennengelernt. Seine Sachen habe er alle in Berlin geschenkt bekommen, erzählt er uns. Aus der Not hat er offensichtlich eine Tugend gemacht, wie zufällig zusammengewürfelt sieht der Look nämlich nicht aus.

Spyros Rennt Das Charisma von Nazar und die rote Mähne faszinierten unseren Fotografen ganz besonders.

Spyros Rennt Eugenie ist aus Paris zu Besuch, mit einer Gruppe Freunden bummelt sie auf bereits erwähnter Second-Hand-Meile entlang.

Spyros Rennt In ihrer Heimatstadt studiert die zarte Französin Architektur. Die Züricher Marke Freitag, die seit den frühen 90er-Jahren alte LKW-Planen zu Taschen macht, scheint unter den Pariser Jugendlichen gerade angesagt zu sein. Ist vielleicht ein Revival der Messenger-Bag im Anmarsch?

Spyros Rennt Zum Uniqlo-T-Shirt kombiniert Eugenie eine Funktionsweste der Marke Walk in Paris. Die Jeans in Batik-Optik ist von Monki, dazu trägt sie Dr. Martens.

