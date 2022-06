Berlin - Hier steppt der Bär, hier geht die Luzi ab – das Areal am Schlesischen Tor kann man gut und gerne als hippen Ballermann bezeichnen. Um den historischen U-Bahnhof, der seit einer gefühlten Ewigkeit blickdicht von Bauzäunen umstellt ist, wimmelt die Party-Crowd herum und versammelt sich an 24/7-Imbissen, in Cafés oder Cocktailbars. Wer nicht an der Kreuzung hängenbleibt, der tut das dann in Richtung Fluss im Watergate oder im Club der Visionäre.

Die Fashion-Front hingegen zieht es eher in die Köpenicker Straße mit einigen der besten Shopping-Adressen der Stadt.

Neben dem Buch- und Magazinladen Motto, in dem es auch alte Modezeitschriften gibt, residieren dort die legendären Overkill-Sneakerläden. Gleich daneben befindet sich das Gate194. Der 2019 eröffnete Concept-Store bietet ein fein kuratiertes Sortiment an Luxuslabels mit Street Credibility an, darunter Marken wie Helmut Lang, Vetements oder 44 Label Group. Am Tag unseres Fotoshoots fand hier ein kleiner Umtrunk statt, dessen Gäste für unsere Street-Style-Serie wie gerufen kamen. Aber auch die Kiezbewohner erfreuten mit ihren Looks.

Agatha Powa Der Schauspieler und Filmemacher Timo wohnt um die Ecke vom Schlesi und ist gerade auf dem Weg zur „Arbeit“. Er spielt in einem Theaterstück einen modernen Prinzen. Sein Kostüm hat er schon an – und das besteht aus einem leichten Mantel (Herr von Eden), einem hellgrauen Zweiteiler (Pal Zileri) sowie Hemd (Tom Ford) und Krawatte (Edsor Kronen).

Agatha Powa Die Schuhe haben mal Ludwig dem XIV. gehört, das behauptet zumindest Timo. Sein neuer Film „Stand up! Was bleibt, wenn alles weg ist“ kommt am 16. Juni in die deutschen Kinos, und das dürfte sicher stimmen.

Agatha Powa Das ist Tacco, ein Alien, Verzeihung, eine Bachelor-Studentin der Humanoiden Robotik. Ja, diesen Studiengang gibt es tatsächlich an der Berliner Hochschule für Technik. Taccos freizügiger Auftritt ist keine Ausnahme, wie ein Freund bestätigt: Sie gehe schon auch mal oben ohne und nur mit Mantel drüber in den Supermarkt. Ihr Top und der Rock: „Alles vintage.“

Agatha Powa Tacco trägt schwarze Kontaktlinsen, dazu hat sie das Sci-Fi-Genre inspiriert, wie sie sagt. Der Look erinnert an die „American Horror Story“-Filme, und beim Blick in ihre Augen wird’s einem schon ein wenig ungemütlich. Wenn jedoch alle Aliens so nett wie die Berliner Studentin wären, dann würde uns eine schwarze Bindehaut sicher direkt super sympathisch vorkommen. Alles eine Frage der Konditionierung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berliner Zeitung Style (@berliner_zeitung_style) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Agatha Powa Itamar treffen wir im Hof des Concept-Stores Gate194, wo gerade ein kleines Event stattfindet. Er setzt ein Statement in Türkis – und der Kenner ahnt es: Dieser übergroße Strickpullover kann nur von Raf Simons sein. Das gute Stück stammt aus der Devotion-Collection aus dem Jahr 2001 und ist auf dem Vintage-Markt immer noch einige hundert Euro wert. Sein stolzer Besitzer versteht auch theoretisch etwas von Mode, denn er studiert Fashion Management in Kreuzberg.

Agatha Powa Auch der Rest von Itamars Outfit, und wie er es kombiniert, überzeugt mit Style-Kompetenz: Fischerhut von Herman, Sonnenbrille von Acne Studios und weißes Hemd von Y-3 über schwarzem Rolli.

Agatha Powa Und untenrum: COS-Hose zu Nike x Matthew Williams.

Agatha Powa Justin und Gwidon sind Freunde, wir treffen sie in der Nähe der Style-Oase Overkill. Justin arbeitet als Model und macht Musik (Trap und Punk). Er kommt ursprünglich aus Bielefeld und kann uns bestätigen, dass es die Stadt wirklich gibt. Sein Shirt ist von Irak New York, einer legendären Graffiti-Crew, die sich in den 90er-Jahren gegründet hat. Dazu trägt er eine Weekday-Hose aus veganem Leder und Timberland-Schuhe in der Farbe Bordeaux.

Agatha Powa Die doppelte Style-Dosis mit einem Cap von Levi’s, das Justin selbst customized hat, und einem gepiercten Exemplar von Gwidon aus dem Dong Xuan Center Berlin.

Agatha Powa Gwidon ist in Polen geboren, lebt aber schon in Berlin, seit er fünf Jahre alt ist. Hier hat er auch sein eigenes Fashion-Label „Gwidon“ gegründet, dessen erste Kollektion kurz vor dem offiziellen Launch steht. Gwidon trägt Luxusmode, die er sich in Second-Hand-Boutiquen und auf Vintage-Portalen zusammengekauft hat: Lederjacke von Balmain, Hemd und Jeans von Dolce & Gabbana. Seine Sonnenbrille ist von Prada, die Ketten von Vivienne Westwood und Dolce & Gabbana, die Ringe hat er vom Flohmarkt.

Agatha Powa Gwidon trägt Grillz über vier Zähne im Oberkiefer. Er hat sie bei +49 Jewelry Berlin anfertigen lassen. Dass man diesen angesagten Zahnschmuck im Alltag nur selten sieht, hat seine Gründe. Essen kann man damit zum Beispiel nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berliner Zeitung Style (@berliner_zeitung_style) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Agatha Powa Gertrud wohnt schon seit ungefähr fünfzig Jahren am Schlesi. Einst zog sie aus Baden-Württemberg nach Berlin, wie sie erzählt. Anlässlich ihres 80. Geburtstages hat sie sich diese farbenfreudige Frisur zugelegt, bunt ist ihr Haar allerdings immer. In den 90ern ging das schon mit dem Färben los, sagt sie. Seitdem ist Gertrud ein fröhlicher Hingucker in diesem Kreuzberger Kiez, wo sie mit diesem außergewöhnlichen Look bestens hinpasst.

Agatha Powa Auch Studentin Iris treffen wir auf dem kleinen Hof-Event am Gate195. Die Deutsch-Griechin hat als Kind schon an vielen Orten der Welt gelebt, denn ihre Eltern sind Diplomaten. Nun wohnt Iris seit vier Jahren in Berlin und studiert Fashion Management an der Macromedia-Fachhochschule, genau wie Itamar. Sie trägt ein Kleid von Weekday, dazu eine Gucci-Sonnenbrille und Plateauschuhe, die sie in einer kleinen Boutique in Griechenland gekauft hat.

Agatha Powa Das mit Perlen besetzte Mini-Täschchen ist aus Indien, der Kunststoffschmuck ist von der Marke La Manso aus Barcelona.

Agatha Powa Das Highlight des Outfits von Iris ist eine alte BMW-Motorradjacke. Sie gehört ihrem Vater, erzählt sie uns. „Ich habe sie heimlich aus seinem Schrank genommen und die Sicherheitspolster herausgetrennt. Ich dachte, mein Vater wird das gar nicht mitbekommen und jetzt bin ich mit der Jacke in der Zeitung!“ Wir hoffen auf Papas Verständnis!

Agatha Powa Die Berliner Mike aka Mike Moto und Maxim aka MX42 (v.l.) machen Trap und Rap. Sie produzieren gerne gemeinsam ihre Tracks, in denen es genretypisch vor allem ums Kiffen geht. Hier chillen sie gerade mit Freunden in einer Mercedes G-Klasse. Mikes Look: Vintage-Lederjacke vom Flohmarkt am Mauerpark, Sweatshirt von Ravani und Double-Knee-Hose von Diekies – eine originale Arbeiterhose mit verstärktem Hosenbein, die sich auch bestens zum Skaten eignet.

Agatha Powa Mit diesen Stickern im Stil der „Yo-Gi-Oh!“-Karten promoten sich die Künstler selbst an Straßenlaternen und anderen Klebeflächen. Mike kann man auch als Model und Schauspieler buchen. Außerdem ist er Medientechniker, wie er erzählt. Mike trägt ein mit Stickereien verziertes Cap der New York Yankees.

Agatha Powa Und das ist Maxims Look: Vintage-Lederjacke und Logo-Tracksuit von Ravani, einem Berliner Streetwear-Brand, erklärt der Musiker.

Agatha Powa Vorn die um die 500 Euro teuren Nike Air Jordan Red Thunder von Mike, hinten die ebenfalls ziemlich wertvollen Nike Air Jordan 5 von Maxim.

Agatha Powa Mit feiner allure flaniert PR-Agent Benjamin von der Arbeit nach Hause, nicht ohne jedoch einen Zwischenstopp im Magazinladen Motto einzulegen. Das Hemd von Acne Studios und die weiße Jeans von Levi's umrahmt er mit schwarzen Accessoires. Die feminine Tasche ist von Wandler, die Sonnenbrille von Prada und die Fischer-Beanie von Weekday. Das Schuhmodell Birkenstock x Proenza Schouler in schwarzem Lackleder komplettiert den Look.

Agatha Powa Zwischendurch bringen wir Benjamin zum Lachen, eigentlich guckt er auf Fotos gerne ernst. Sein Silberschmuck ist von der dänischen Marke Maria Black.

Agatha Powa Ambers klassischer Look sieht so gar nicht nach Schlesi aus und das hat auch einen Grund: Sie ist nur zu Besuch hier. Eigentlich lebt die Wirtschaftsstudentin in der Bankenmetropole Frankfurt am Main, und da weht modisch gesehen ein ganz anderer Wind.