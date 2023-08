Berlin Street Style: Der Vokuhila und seine Kinder

Nun steht es fest: Der Vokuhila ist gekommen, um zu bleiben. Nachdem er in den 1970er- und 80er-Jahren seine ersten trendigen Triumphe auf den Köpfen britischer Musiker feierte, danach verschwand und vor etwa zehn Jahren durch die Luxusmode wiederentdeckt wurde, ist die charismatische Antifrisur nun endgültig in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Inzwischen hat der Mullet, wie der Schnitt auf Englisch heißt, schon viele neue Formen hervorgebracht. Der Wolf Cut ist vielleicht die bekannteste Abwandlung; eine elegant verlängerte Version, die erst bei Frauen, jetzt auch viel bei Männern zu sehen ist. Auch verpaart sich der Mullet derzeit gerne mit dem angesagten Bob zu geometrischer Strenge. Oder auch mit dem Iro, durch den er kurz rasierte Seiten und mehr Radikalität bekommt.

So lässt sich derzeit auch auf den Berliner Straßen eine nie gekannte Vokuhila-Vielfalt bestaunen, die an dieser Stelle zumindest ansatzweise dokumentiert sein will. Etwas fällt bei der Recherche besonders auf: Auch wenn der einstige Männerschnitt inzwischen dem Damenfriseur bekannt sein dürfte, haben wir nur wenige Frauen damit getroffen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

2023er Indie-Look: Der Musiker Noah trägt einen verlängerten Vokuhila, der sich durch die Minilocken formschön als sogenannter Wolf Cut an sein Haupt schmiegt. Sabine Röthig

Auch Georgias Vokuhila ist eine herausgewachsene Version und könnte als verlängerter Short Shag bezeichnet werden. Georgia, die in der Vivienne-Westwood-Boutique in Mitte arbeitet, hat die Frisur seit zwei Jahren. Sabine Röthig

Killians Vokuhila wirkt sehr modern, weil er gelockt ist und keine harten Kanten hat. Damit tendiert er in Richtung Brow Flow. Killian hat die Frisur seit zwei Monaten. Sabine Röthig

Weißblondes Haar im Wind: Faye trägt seine Haare ebenfalls erst seit ein paar Monaten als Vorne-kurz-hinten-lang-Version. Sabine Röthig

Atsushi wartet mit prächtigem Mullet auf sein Sandwich von Banh mi Stable. Sabine Röthig

Adrián mischt Mullet und Mohican (engl. für Iro) auf seinem Kopf. Das ist ein sehr angesagter Haarschnitt im Moment, bei dem vom Barbier gerne auch mal Muster in die Seiten rasiert werden. Sabine Röthig

Casual Business: Sein naturgelockter Vokuhila war mal kürzer, erzählt Rayk. Er lasse seine Haare jetzt seit anderthalb Jahren wachsen. Dann springt Rayk ins Auto. Welche Art von Terminen er wohl jetzt auf dem Zettel hat? Sabine Röthig

Viktor kommt eigentlich aus Holland, hat aber auch schon in Berlin gewohnt. Jetzt lebt er in der Schweiz. Selbst in dem eher gesetzten Land komme seine Frisur gut an, sagt Viktor. Kein Wunder, so formschön sind Vokuhilas selten. Sabine Röthig

Daniel trägt den Vokuhila ganz klassisch. Dazu kombiniert er einen Oberlippenbart und ein Tanktop der Trash-Metal-Band Megadeth. Den Mullet habe er seit Weihnachten, sagt er. Davor seien seine Haare ganz lang gewesen. Ein Anblick, der Freude macht. Sabine Röthig

Jimin trägt eine Mischung aus Bob und Vokuhila. Bevor sie ihre Haare grün färbte, waren sie blau, erzählt sie. Auch hier ist die Stimmung ausgesprochen gut. Sabine Röthig

Leon trägt genau genommen einen Mod Cut, den man am kurzen Pony und an den schmalen, langen Seiten erkennt. Der Schnitt ist ein enger Verwandter des Vokuhila, wenn man so will. Als Leon 2018 auf einer Gucci-Show als Model gebucht war, bekam er diesen Schnitt verpasst, den er seitdem trägt. Sabine Röthig

Auch Vlads Frisur geht in Richtung Mod Cut. Er hat den Schnitt erst seit zwei Tagen, erzählt er. Der Style steht ihm gut, vor allem in der Kombination mit dem Hemd. Sabine Röthig

Juliette trägt einen Vokuhila, wie er im Buche steht, und zwar seit genau einem Jahr. Sabine Röthig

Seine Modelagentur habe ihn vor einem halben Jahr zu diesem Haarschnitt überredet, sagt Victor. Dieser Fashion-Mullet kommt durch das längere Deckhaar etwas edler um die Ecke und war mal eine Zeitlang omnipräsent auf dem Celine-Runway. Dort werden die Haare jedoch gerade wieder deutlich länger. Victor könnte also schonmal wachsen lassen. Sabine Röthig

Das dichte Haar des Berliners Leo eignet sich bestens für den Vokuhila-Bob-Mix. Sabine Röthig

Kristin, die in der Torstraße einen Drink nimmt, trägt ihren gestutzten Vokuhila zweifarbig. Sabine Röthig

Der Australier Rocco weiß viel über den Mullet, er hat die Frisur seit Jahren. In seiner Heimat wird dem Haarschnitt gehuldigt wie kaum anderswo. Zum Beispiel auf dem berühmten „Mulletfest“ in Kurri Kurri, wo sich alljährlich die Fans treffen. Sabine Röthig

Leonie, die im Café Five Elephant in Mitte jobbt, hat ihren Vokuhila erst seit drei Wochen. Sabine Röthig