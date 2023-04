Berlin Street Style: Das sind die Looks vom Gallery Weekend 2023

Der Dresscode der Intellektuellen und Künstler ist durch tiefgründiges Schwarz bestimmt. So die lautet jedenfalls die landläufige Meinung. Aber ist das überhaupt noch so?

Beim diesjährigen Berliner Gallery Weekend wurde jetzt mit diesem Klischee aufgeräumt. Wir waren am Freitag und Samstag unterwegs, um den Style der Künstler, Kuratoren und Käufer unter die Lupe zu nehmen.

Der Italiener Antonio am Freitag vor der It-Galerie Schlachter 151 in der Wilmersdorfer Straße. Er trägt ein gestreiftes Hemd der Underground-Marke Malibu 1992 mit großem Foto-Print auf dem Rücken. Sabine Röthig

Der Berliner Galerist Johann König ist Co-Kurator der aktuellen Ausstellung in der Galerie Schlachter 151. Der noch junge Kunstort ist auch die neue Adresse des Verlags Off One´s Rocker, in dem unter anderem das Magazin Numéro Berlin erscheint. Sabine Röthig

Auch dieser Rücken bietet etwas an. Andrés Collegejacke ist mit dem Schriftzug „Dane“ versehen. Das war sein Pseudonym in der Westberliner Sprayer-Szene der 80er Jahre. An der Wand: Kunst von Dennis Osadebe. Sabine Röthig

Ebenfalls vor Ort (von links): Die Stylisten Luis und Fabio sowie die Freunde Andrea und Rafael (Reference Studios). Der Name Schlachter 151 ist übrigens eine Referenz an die Fleischerei, die hier mal drin war. Sabine Röthig

Der Direktor der Neuen Nationalgalerie Klaus Biesenbach empfing am Morgen die Hautevolee der Kunstszene. Er ist einer der wichtigsten Kuratoren der Welt und nach Jahren der MoMA-Leitung endlich wieder mehr in Berlin tätig. Und stilsicher ist er sowieso. Sabine Röthig

Greige-Look mit Balenciaga-Tasche: Auch Julia Stoschek erscheint, wenn Klaus Biesenbach in die Neue Nationalgalerie lädt. Sie hat eine der international bedeutendsten Sammlungen von Medien- und Performance-Kunst aufgebaut. Ihre Stiftung hat zwei Ausstellungshäuser, eins davon in Berlin. Sabine Röthig

Auch der Antwerpener Designer Christian Wijnants ist zum Gallery Weekend in der Stadt, er hat im vergangenen Jahr seinen Store in der Potsdamer Straße eröffnet. Sein Mantel ist von Dries Van Noten. Sabine Röthig

In der Auguststraße wehen die Mäntel. Hier reiht sich eine Galerie an die nächste, und zu Essen gibt es auch. Sabine Röthig

Cyprien und Lucas kommen ursprünglich aus Frankreich, wohnen aber hier in Mitte. Sie sind beide in der IT-Branche tätig. Sabine Röthig

Freundliche Flaneure am Eingang des Magazin-Shops „Do You Read Me?“. Sabine Röthig