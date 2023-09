Berlin Street Style: Die Looks der Art Week 2023

Die Fashion Week muss sich warm anziehen, oder besser gesagt mal umziehen. Denn: So langsam laufen ihr die Berliner Kunstveranstaltungen den Rang ab. Zumindest was das Style-Level des Publikums angeht. Was die Kunstszene der Mode-Bubble nämlich voraus hat, ist das hohe Maß an Individualität. Was Trend ist oder nicht, interessiert in der Kunst weniger, denn in erster Linie geht’s hier um den Ausdruck der Persönlichkeit, der intellektuellen Zugehörigkeit zu einer Denkrichtung oder Schule. Die Looks der Kunstinteressierten tendieren dabei vor allem in zwei Richtungen: existenzialistisch geradlinig oder exzentrisch.

Doch was ein bisschen kauzig klingt, hat auf der Berlin Art Week ein neues Level erreicht. Dort zeigte sich nämlich ein junges, internationales Publikum – gleichermaßen individuell und stylisch. Vor allem auf dem Reference Festival im BAW Garten in der Neuen Nationalgalerie gab es viel zu fotografieren. Aber auch andernorts, wie vor der Julia Stoschek Foundation oder während der Vernissage von Sven Marquardt im Voo Store trafen wir viele interessante Persönlichkeiten – und darunter auch so einige bekannte Gesichter.

„Ich bin ein Riesenfan der USA“, sagt das Model Simona. Kurze Verwirrung, dann ein Lachen. War nur ironisch gemeint; die Farb- und Musterwahl ihres Outfits sei Zufall, erklärt sie. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Der Blick sitzt. Simona ist wegen eines Modeljobs aus Los Angeles nach Berlin gekommen und schaut bei der Gelegenheit kurz auf dem Reference Festival in der Neuen Nationalgalerie vorbei. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Zum USA-Look trägt Simona Tasche und Sonnenbrille von Saint Laurent. Die Sneaker sind von Nike. Im Hintergrund sieht man den BAW Garten, eine hochkarätig bespielte Festival-Location während der Berlin Art Week 2023. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Wichtig, wichtig: Klaus Biesenbach, Chef der Neuen Nationalgalerie (2.v.r.), mit seiner Direktionsassistentin Cecilia Ritter und dem Showproduzenten und Schauspieler Hans Longo (li). Ganz rechts steht Tim Neugebauer, der Co-Organisator des Reference Festivals. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

In Chandlers Erscheinung beantworten sich die eingangs gestellten Fragen: Mode ist Kunst, Kunst ist Mode. Der Skateboarder, Designer und Drag-Artist aus Los Angeles tritt gerne mit exzentrischer Gesichtsbemalung auf, die er sich selbst schminkt. Chandler aka Big Nakie ist als Co-Host der Skateboarding-Demo auf dem Reference Festival eingeladen, das sich mit seiner aktuellen Ausgabe für die Erschließung des Museumsterrains für Skater einsetzt. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Zum Cap des eigenen Labels Bootom trägt Chandler ein T-Shirt des befreundeten Künstlers Luke Blovad, der für Labels wie Balenciaga arbeitet. Das Board ist vom queeren Skatelabel There Skateboards, das Queer- und Trans-Skateboarder of Color (QTPOC) unterstützt. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Board, Trucks und Räder sind Einzelteile, die sich Skater selbst zusammenstellen. Chandlers Trucks tragen seinen Namen. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Außerdem trägt er robuste Skaterjeans vom australischen Label Butter Goods … Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

... und kunterbunte Supreme-Nikes. Die Socken sind von Zero Skateboards. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Grace-Jones-Vibes gibt uns Eva. Als Private Chef, wie sich die in Prag lebende Köchin nennt, kreiert sie „Modern Chinese Cuisine“ für kleine Runden. In Berlin sei sie aber auch oft, sagt sie – wegen ihres Boyfriends. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Eva kleidet sich gerne in klassische Stücke, die sie uminterpretiert – wie den Vintage-Tuxedo in Herrengröße, den sie zu ebenfalls übergroßem Hemd und Jeansshorts trägt. Ihr ganzer Look sei secondhand gekauft, sagt sie. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Außerdem mag sie expressiven Schmuck, ihre Ohrringe sind von Margiela (links) und Bond Hardware (rechts). Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Auch für viele schwere Ringe hat Eva eine Vorliebe, wie man unschwer erkennen kann. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Wie für ein Fotoshoot gekleidet: Josephine. Überraschend ist das nicht, wenn man weiß, dass die Fotografin sich gerne mal selbst auf den eigenen Fotos inszeniert. Als Ms Josephine hat sie auf Instagram weit über 30.000 Follower. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

So gut wie das ganze Outfit ist vintage zusammengeshoppt, sagt die wasserstoffblonde Künstlerin. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

An den schönen Lack-Stilettos perlen die Regentropfen einfach ab, die das Reference Festival zu einer feuchten Gelegenheit machten. Das störte aber keinen. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Man ahnt es bei diesem Blick, auch Dustin modelt hin und wieder. Vor allem aber ist er ein sehr erfolgreicher Content Creator. Sein Outfit könnte man durchaus als neoromantisch bezeichnen. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Der Dustin-Hanke-Style an diesem Tag: Tasche von Miu Miu und Vintage-Schmuck zu Mieder und Axel-Arigato-Cardigan Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Und unten: Jeans von Acne Studios (die aus der aktuellen Kampagne mit Kylie Jenner) und neue Cowboy-Mules von Prada Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Jan ist im hedonistisch geprägten Arbeitssektor tätig; sprich, er arbeitet als DJ und Barkeeper. Posen vor der Kamera scheint jedoch auch eines seiner Talente zu sein. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Sein Lederoutfit ist komplett vintage. Darunter trägt er ein T-Shirt von Dior, darüber ganz viel Statement-Schmuck und eine Sonnenbrille von Vogart – eine italienische Brillenmarke, die in den 90er-Jahren angesagt war. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Trendige Cowboystiefel auf nassem Asphalt. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Jan und Dustin, so wie sie das Reference Festival enterten. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Eva arbeitet in der Socialmedia-Abteilung der Neuen Nationalgalerie und hat nur wenig Zeit. Schließlich müssen alle Aktivitäten in und um den Bau herum festgehalten werden. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Hey Neunziger: Neonfarben, Metallic und Glitzerplastik. Das ist ohne Frage ein stilistisch stringenter Auftritt! Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Anlässlich der Berlin Art Week hat sich Lena ausnahmsweise mal nicht in Pink gekleidet, wie sie es sonst überwiegend tut. Nur ihr Haar strahlt in der Lieblingsfarbe. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Drinks und Zigaretten: Die Models Fabienne und Ruska besuchen die Vernissage in der Julia Stoschek Foundation. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Schönheit in Person: Sammlerin und Model Karen Boros. Bereits viermal lief sie in der jüngeren Vergangenheit alleine für Balenciaga über den Runway. Ihr Look: Hemdbluse von Aspesi, dazu Elephant-Jeans, Gucci-Tasche und Prada-Sandalen. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Sein Anzug sei ein „guter Fund gewesen“, mehr sagt der netteste Türsteher der Stadt nicht. Smiley regelt den Einlass in der Julia Stoschek Foundation höchstpersönlich. Er hat schon lange eine eigene Sicherheitsfirma und müsste das nicht mehr tun. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Angemessen formvollendet mit geknautschtem Einstecktuch. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Die gebürtige Koreanerin Aram ist Studentin der Sozialwissenschaften und erscheint in japanischer Designerkleidung zum Opening der Solo-Show von Young-jun Tak bei Julia Stoschek, mit dem sie befreundet ist. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Jacke: Yohji Yamamoto, Karo-Rock mit expressiven Säumen: Comme des Garçons. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Schuhe: Lemaire. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Aram trägt ihr langes Haar modern gestuft, dazu Statement-Ohrringe. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Dämmerung weicht der Nacht und wir treffen Sven Marquardt auf einer Vernissage im Kreuzberger Voo Store. Die Ausstellung „11 + 1“ zeigt Fotos, die im Zuge einer speziellen G-Star-Raw-Collaboration entstanden. In Zusammenarbeit mit der Jeansmarke castete und fotografierte Marquardt Persönlichkeiten aus der Berliner Clubkultur und dem weiteren Umfeld. Dass auch eine Denim-Kollektion dabei entstand, versteht sich von selbst. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Die Kampagne sei eine „Hommage an die Clubkultur“, sagt Marquardt. Es sei für ihn eine schöne Erfahrung gewesen, dafür mit der neuen Generation in Kontakt zu treten und mit den jungen Menschen zu arbeiten. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Unverkennbar Marquardt: Wet Look und Sonnenbrille (von Prada). Dazu trägt der Berliner Fotograf einen Nadelstreifenmantel von Vetements und Cowboystiefel von Dries Van Noten. Top und Shorts: Rick Owens x Champion. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Tasche: Balenciaga. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Max ist Gast bei der Vernissage im Voo Store. Er ist Model und arbeitet regelmäßig für Vetements und VTMNTS. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Zu den blond gefärbten Augenbrauen trägt Max Lipgloss. Das macht er sonst auch gerne, wie er sagt. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Sein Look: Vintage-Astromantel von Zara Atelier, VTMNTS-Unterwäsche, Adererror-Jeans und Schuhe von Saint Laurent. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Als Model ist Devon regelmäßig auf dem Runway zu sehen, sowohl in Paris oder Mailand als auch in Berlin – zum Beispiel bei den Schauen von SF1OG. Ihr Look ist komplett vintage. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Hund Luis sitzt in einer Liebeskind-Jeanstasche und ist ganz brav. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Devons Regenjacke gehörte mal einem gewissen Mister Booden. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende

Der in Paris geborene Natisa gehört zu den gecasteten Marquardt-Models und ist sowohl live als auch auf den Fotos zu sehen. Zu Recht, allein schon wegen seiner fantastischen Frisur. Den Style nenne man „freeform dreads“, erklärt er. Auf seiner Hose sieht man eine von ihm angefertigte Collage. Szymon Stępniak für Berliner Zeitung am Wochenende