Am Savignyplatz haben wir Damen mit Louis-Vuitton-Taschen und Herren in Armani-Zweiteilern. Aber es kam anders. Unsere Fotoreportage aus dem wilden Westen Berlins.

Die Fashion-Gang vom Savignyplatz: Elias und Oscar in schwarzen Markenoutfits. Ihr Arbeitgeber: das legendäre Schwarze Café, in dem Generationen von Nachtschwärmern seit den 70er-Jahren einkehren. Agatha Powa

Kommt man aus den vom Hip-Sein etwas ausgelaugten Ostbezirken Mitte, Prenzlauer Berg oder Friedrichshain in die Gegend um den Savignyplatz, erwartet man gepflegte modische Gediegenheit und eine betagte West-Berliner Anwohnerschaft samt Strohhüten und Spazierstöcken. Doch weit gefehlt.

Denn endlich der strauchelnden BVG entflohen, ergibt sich vor Ort ein gänzlich anderes Bild: Auf dem englischen Rasen des Miniparks verteilt, sitzen plaudernde Grüppchen, die man genauso im Weinbergspark oder am Helmholtzplatz antreffen könnte. Einige haben alkoholische Kaltgetränke in den Händen, das Durchschnittsalter ist Mitte 20. Und auch in den Lokalen um die Grünanlage herum wuselt die Generation Z und erfreut sich in legerer Kleidung der Sonne. Dass der Style hier nicht von Herrenausstattern oder Damenschneidern geprägt ist, liegt also auf der Hand. Stattdessen wird zu Wet-Look und Silberschmuck wird zeitgeistige Vintagemode und Luxusstreetwear kombiniert.

Besonders auffällig ist die Dominanz von schwarzer Kleidung am Savignyplatz. Gemäß unserer nicht repräsentativen und kurzfristig empirisch erhobenen Daten ist das nahe gelegene Schwarze Café in der Kantstraße 148 daran nicht ganz unschuldig. Einige unserer an diesem Nachmittag rekrutierten Fotomodelle pflegen enge Verbindungen zu diesem seit 1978 geöffneten Nachtlokal, das an den Wochenenden 24 Stunden durchgehend geöffnet seine Gäste empfängt. So etwas kommt auch bei der nachwachsenden Party-Crowd gut an.

Ein sauber gemalter Lidstrich zeugt von einer ruhigen Hand. Und die hat die Charlottenburgerin Mara ganz offensichtlich. Ihren Cat-Eye-Look ergänzt sie mit top gestylten Augenbrauen und einem symmetrisch gescheitelten Lockenkopf. Auf der Wiese des Savignyplatzes trifft sie sich mit einer Freundin. Agatha Powa

Alles Vintage, sagt die Studentin der Sozialwissenschaften über ihre Kleidung. Zu Cropped-Top, Jeans-Mini und Herrensakko trägt sie Dr. Martens mit Plateausohle. Die Statement-Herzohrringe hat sie von einem Spanienurlaub mitgebracht. Hinter Mara sieht man übrigens den legendären Mini-Imbiss „Hasenecke“ an der Ecke Kantstraße. Wird Maras Weg später noch ins Schwarze Café führen? Agatha Powa

Mit schlanker Linie und gelocktem Wetlook spaziert Elke in Reebok-Sneakern durch die Sonne. Sie ist aus Mitte angereist, um „etwas zu trinken“. Wo? Natürlich im Schwarzen Café! Ihr Vintage-Outfit samt Plüschtasche hat sie in Berlin und Frankreich zusammengeshoppt. Agatha Powa

Mit jener sexy Zahnlücke, die schon Jane Birkin oder Vanessa Paradis unverkennbar machte, ist auch Elke gesegnet. Es muss wohl an den teilweise französischen Genen der vor sieben Jahren aus Toulouse nach Berlin gekommenen Künstlerin liegen. Agatha Powa

Zwei Kiez-Repräsentanten sind Elias (l.) und Oscar. Beide wohnen in der Gegend und arbeiten im Schwarzen Café – was ihrem Look nicht besser entsprechen könnte. Schwarz gekleidet sind sie immer, sagen sie. Weil das fast uniformiert aussieht, taufen wir sie hiermit auf die „Fashion-Gang vom Savignyplatz“. Agatha Powa

Elias trägt die „Bat-Rectangle“-Sonnenbrille von Balenciaga, eine gesteppte Jacke von 032c und ein T-Shirt von Adidas. Oscar trägt eine Bomberjacke mit Applikationen und abgeschnittenem Bund, die mal Elias gehört hat. Darunter hat Oscar ein schwarzes T-Shirt an, das ebenfalls von Adidas ist. Agatha Powa

Balenciaga-Hose zu Rick-Owens-Schnürstiefeln bei Elias, Carhartt-Cargohose und Schuhe des Berliner Labels GmbH bei Oscar. Agatha Powa

Oscars Schmuck: eine Halskette als Armband und ein Siegelring. Agatha Powa

Zur Fashion-Gang gehört auch David, er ist der Cousin von Elias. Auch er arbeitet im Schwarzen Café und ist gerade auf dem Weg dahin. Von ihm erfahren wir mehr über die schwarze Kleidung, die er nämlich vor allem aus praktischen Gründen trägt. Helle Kleidung würde eben einfach schneller schmutzig aussehen, erklärt er trocken. Sein Look: Oben T-Shirt von 032c, Hose von Dickies und College-Pullover der University of Chicago, im Falle abendlichen Temperaturabfalls. Agatha Powa

Und untenrum dann plötzlich weiße Forum-Sneaker von Adidas ... wir glauben, hinter den schwarzen Looks steckt doch mehr als reiner Pragmatismus. Agatha Powa

David arbeitet nicht nur in der Gastro, sondern ist auch Student der Politikwissenschaft. Zum T-Shirt der Berliner Kulturmarke 032c trägt er eine Kette von Vivienne Westwood. Der Schmuck der verstorbenen Designerin ist längst zum Street-Style-Klassiker avanciert. Agatha Powa

Man glaubt es kaum: Katrin und Kai sind Zwillinge. Katrin ist aus dem bayrischen Nördlingen angereist, ihr Bruder aus München. Beide sind im Medizinsektor tätig: Katrin als medizinische Fachangestellte bei einem Augenarzt, Kai als Heilerziehungspfleger. Agatha Powa

Keine Termine und leicht einen sitzen: Kai hat seinen Berlinaufenthalt bereits mit einem Drink begossen und ist bester Laune. Seine schwarze Kleidung hat zwar nichts mit dem Schwarzen Café zu tun, aber wer weiß, ob er da nicht später noch gelandet ist. Kai trägt einen Hoody der deutschen Streetwearmarke Vavela. Den Ring an seinem rechten Ohr, hat er von seinem Balenciaga-Cap abgemacht, erzählt er (Balenciaga hat Baseballcaps mit gepiercten Schirmen im Sortiment). Agatha Powa

Kais Tasche und Hut sind aus der Re-Nylon-Linie von Prada. Agatha Powa

Zur Asos-Hose mit Kellerfalte kombiniert Kai Loafer von Dr. Martens. Agatha Powa

Katrins absolviert ihren Berlinbesuch in einem Cardigan-Jeansjacken-Hybrid von Sandro. Darunter trägt sie Basics von Tally Weijl, Nike Air Huarache und eine Karl-Lagerfeld-Tasche. Weil sie roten Lippenstift liebt, wie sie erzählt, darf der selbstverständlich auch heute nicht fehlen. Agatha Powa

Thao ist im trendigen Oversized-Trench unterwegs. Sie ist Nageldesignerin und gerade auf dem Weg zur Arbeit. Ihr Look: Mantel von Asos, No-name-Top aus ihrer Heimat Vietnam, Jeans von Pull & Bear, Sneaker von Adidas. Agatha Powa

Thaos Tasche ist von NA-KD. Agatha Powa

Drei Haarspangen übereinander, auch damit liegt Thao im Trend. Agatha Powa

Unter all den Streetwear-Looks, die uns am Savignyplatz überrascht haben, begegnet sie uns dann doch noch: die typische Charlottenburger Eleganz. Hier in Gestalt der Modemanagement-Studentin Regina. Sie trägt ein romantisch gerafftes Oberteil von Mango, eine helle H&M-Jeans sowie Sandalen von Asos. Ihre Tasche ist ebenfalls von Mango. Agatha Powa

Ana ist aus Kaliningrad nach Berlin gekommen, um Linguistik an der Freien Universität zu studieren. Die Strickjacke ist ein viel getragenes Lieblingsstück der Marke Stradivarius. Damit die Vintage-Männerhose nicht rutscht, trägt Ana sie mit einem Gürtel. Im Zuge des Oversized-Trends sind ganz offensichtlich breite Gürtel an zu großen Hosen zurückgegekommen. Agatha Powa

Der Ring an Anas Kette ist ein zu groß geratener Verlobungsring ihres Freundes, den sie aus besagtem Grund nicht am Finger trägt, sondern um den Hals. Die Perlenkette hat sie von einer Freundin bekommen und das Perlenarmband sowie die Tasche von ihrer Mutter stibitzt. Das Tattoo hat Ana aus Russland mitgebracht. Agatha Powa

Klassische Checkerboard-Vans komplettieren den Look. Agatha Powa

