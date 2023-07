Die aus Mitte kommende Turnschuhmarke N91 feierte während der Berlin Fashion Week ihre neueste Kollaboration: ein nachhaltig und fair produzierter Sneaker, der in Zusammenarbeit mit der afrikanischen Marke Enzi entstanden ist.



N91 und Enzi verfolgen gemeinsame Ziele: faire Arbeitsbedingung und minimale Emissionen. Begrifflichkeiten, die in der jüngeren Vergangenheit in der Modebranche fast inflationär gebraucht werden. Selten wird dabei erklärt, was wirklich dahintersteckt, doch die beiden Sneaker-Start-ups liefern fundierte Hintergründe.

Studenten des Studiengangs „Sustainability in Fashion and Creative Industries“ der Akademie Mode & Design beschäftigten sich mit den Produktionswegen von N91 und kamen zu diesem erfreulichen Ergebnis: Die Grafik zeigt die zurückgelegten Kilometer der Schuhe verschiedener Hersteller. Weiß, Steingrau, Grau bilden drei der größten Turnschuhfirmen weltweit ab, natürlich anonymisiert. Vom Anfang der Produktion bis hin zum Kunden ist damit N91 in Gelb der Gewinner. Mathilda Schröder

Wie funktioniert das und was bedeutet die Bezeichnung „made in Europe“, die die Schuhe von N91 in sich tragen? Woher kommen die Materialien und wie wird produziert? Die Antwort: Im Vergleich zu anderen bekannten Sneaker-Herstellern konnten die Partner die Produktionswege um bis zu 89 Prozent reduzieren. Das gelingt durch eine konzentrierte Produktion aller Schuhteile in europäischen Fabriken. Das ist bei Sneakern durchaus ungewöhnlich, einschlägige Marken produzieren nach wie in Billiglohnländern. Priorität hat die Einsparung von Transportwegen. Auch das Einhalten fairer Arbeitsbedingungen gehört zu den ethischen Herausforderungen von N91. Deswegen besucht die junge Berliner Brand regelmäßig ihre Produktionsstätten zur Konditionskontrolle.

Gleiche Werte, zwei unterschiedliche Kontinente

Denselben Herausforderungen stellt sich der Kollaborationspartner Enzi in Äthiopien, wie uns der CEO und Mitgründer Azariah Mengistu von Enzi während des Launch-Events beim Zoom-Telefonat erklärt. Seine Marke sei eine Botschaft des jungen, sich entwickelnden Afrikas und dessen Kultur, die Arbeitsplätze schafft und das Wirtschaftswachstum fördert. Von Addis Ababa nach Berlin heißt es, der Sneaker wird von Handarbeit mit äthiopischen Materialien in Äthiopien gefertigt.

Das Ergebnis ist ein limitierter Turnschuh aus Echtleder. Als besonderes Element wurde er mit einer Lasche ausgestattet, auf der ein traditionelles schwarz-weiß gezacktes Muster sitzt. Das Stück Stoff wurde per Hand gewebt. Alle Materialien, die für den Schuh benutzt wurden, kommen aus Äthiopien, das Leder stammt aus lokaler Viehzucht.

Der „Court M EZ“ ist in Schwarz und Weiß erhältlich und jeweils auf 75 Paare limitiert. Den Schuh gibt es für 199 Euro auf der Website von N91 zu kaufen. N91

Zur Berlin Fashion Week luden N91 und Enzi zum Launch-Event ihrer neuen Zusammenarbeit ein, die Social-Media-Agentur Tribes hostete das Event in der Tieckstraße in Mitte. Auch der Sitz der jungen Firma N91 ist in Berlin-Mitte, bei der Namensfindung inspirierte sie sich übrigens an der historischen Postleitzahl des Bezirks.