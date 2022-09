Berlin Fashion Week: die Krümel, der Kuchen und das Reference Festival

Da ist sie wieder: die Berlin Fashion Week. Die Krümel-Veranstaltung im internationalen Fashion-Kuchen. Doch Obacht, Arroganz macht blind. Denn gerade das herbstliche Mini-Format gehört nur der Berliner Mode-Bubble ­– und die bewegt sich mit ihrer Street- und Clubwear-Tradition mitten im Zeitgeist-Fenster. Der neue Spirit, den der modeaffine Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin, auf den Events verbreitet, ist ebenfalls spürbar. Endlich mal einer, der Mode als Kultur und Kapital begreift. Es fühlt sich an wie ein Neustart.

Könnte die Berlin Fashion Week retten: Michael Biel, Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Berlin Fashion Week

Da macht es auch nichts, dass der amerikanische Musiker will.i.am von den Black Eyed Peas zum Fashion-Week-Auftakt einen Mercedes-Showcar vorstellt und nicht zum Beispiel der angesagte Berliner Rapper und Vetements-Fan UFO361 einen Track performt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das abendliche Opening-Event im Borchardt war dann umso netter. Dort trafen sich unter der Schirmherrschaft der Vorstandsvorsitzenden des Fashion Council Germany, Christiane Arp, die gut gelaunte Premium-Chefin Anita Tillmann, der Dauerdesinger Michael Michalsky, das Powerpaar Richert Beil, Schauspieler, PR-Chefinnen und Journalisten. Schampus und Häppchen gab’s.

Heute startet das Reference Festival mit zwei öffentlichen Tagen

Und dann ist da ja noch das Reference Festival, die inzwischen international expandierende Veranstaltung der gleichnamigen Agentur von Mumi Haiati, auf dem sich Mode mit Kunst und Musik paart. Wer das hippe Berlin sucht, wird es hier mit Sicherheit finden. Gelegenheit bietet dazu bereits die heutige Veranstaltung „Infinitude – The Exhibition“, eine interdisziplinäre Ausstellung mit Berlin-Bezug, im Schinkel Pavillon. Los geht es um 16 Uhr, das Ende ist für 22 Uhr angedacht. Das Festival läuft mit diversen Events über die Fashion Week hinaus bis nächsten Dienstag, den 13. September in die beginnende Art Week hinein. Wie das Opening ist auch das Closing offen für alle: ab mittags bis 18 Uhr in der Julia Stoschek Collection. Zu sehen sein werden eine Installation von Miles Greenberg und viele hippe Leute.