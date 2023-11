KaDeWe übergibt Weihnachtsdeko in fremde Hände: Berlins aufwendigste Schaufenster

Werbung wirkt. Das wird am Montag in der Redaktion der Berliner Zeitung deutlich. Die Volontärin Chiara schlappt im Tartan-Muster herein, im grün-rot-gelb karierten kragenlosen Jäckchen, dazu ein kurzer schwarzer Rock und gepunktete Feinstrumpfhosen.



Sie habe am Wochenende das Weihnachtsschaufenster des KaDeWe gesehen, erzählt Chiara, sich gerührt gefühlt von Kaminfeuern und Kunstschneegestöber – vor allem aber angesprochen von den hübschen Tartan-Teilen, den karierten Kleidern, Pullis, Jacken. Schlussendlich, so sagt sie, habe sie gar nicht anders gekonnt, als sich sofort ein solches Fest-Jackett zu kaufen.

Nun gehört es wohl zur Chronistenpflicht, zu erwähnen, dass Chiara letztlich nicht im KaDeWe zugegriffen hat. Ihre Jacke kommt vom Flohmarkt, auf den sie nach dem Schaufensterbummel am Tauentzien gefahren war. Gut möglich aber, dass sich auch viele andere Berlinerinnen und Berliner von den am Wochenende enthüllten Weihnachtsfenstern magisch angezogen fühlen – und dann tatsächlich im Luxuskaufhaus zugreifen.

Fassadenprojektion inklusive: Gigantische grüne Weihnachtskugeln mit RL-Logo sollen Kunden anlocken. Ralph Lauren/KaDeWe Group

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In nahezu allen Branchen bleiben November und Dezember die umsatzstärksten Monate des Jahres. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts haben im vergangenen Jahr die Kundinnen und Kunden des deutschen Einzelhandels in der Vorweihnachtszeit insgesamt rund 119,5 Milliarden Euro ausgegeben; das sind etwa fünf Milliarden mehr als im Vorjahr – ein Zuwachs also, trotz Inflation.

Die berühmteste Weihnachtsdeko der Welt gibt’s immer noch in New York

Die Weihnachtsschaufenster, wenn man so will, bebildern diese jahreszeitliche Bedeutung: Von Bergdorf Goodman in New York über Harrods in London bis zu den Galeries Lafayette in Paris überbieten sich die großen Kaufhäuser mit immer aufwendigeren, immer auffallenderen, auch mit immer teureren Weihnachtsdekorationen. Selbst in Metropolen wie Dubai oder Shanghai, wo christliche Feiertage eigentlich kaum eine Rolle spielen dürften, werden Fenster für die Touristinnen und Touristen aus dem Westen festlich geschmückt.

Die berühmtesten Weihnachtsdekorationen der Welt präsentiert wohl nach wie vor Bergdorf Goodman in New York – deren Enthüllung ist ein fester Termin im vorweihnachtlichen Kalender der Stadt (und mit „Scatter My Ashes at Bergdorf’s“ wurde den üppigen Schaufenstern 2013 gar ein eigener Dokumentarfilm gewidmet). In Deutschland käme wohl das KaDeWe am nächsten heran an all den überbordenden New Yorker Weihnachtszauber (auch wenn Labels wie Hermès oder Louis Vuitton ihre Filialen ebenso üppig dekorieren) – was zurück zur Volontärin Chiara und zu ihrem Flohmarkt-Jäckchen führt.

Im KaDeWe gibt’s das Lieblingsgebäck des Markengründers Ralph Lauren

Zum Kauf desselben haben sie nicht irgendwelche Karo-Entwürfe inspiriert: Es sind Ensembles der Marke Ralph Lauren, die nun in den Fenstern des KaDeWe zu sehen sind. War im vergangenen Jahr das französische Label Dior zum Zuge gekommen, hat 2023 die Marke aus den USA die komplette Weihnachtsdekoration des Berliner Traditionskaufhauses übernommen. So sieht’s auf dem Tauentzien nun auch aus.

Rot und Grün und Gold: Im Pop-up-Shop gibt’s festliche Garderobe und klassischen Weihnachtszauber. Ralph Lauren/KaDeWe Group

Es ist ein ganz traditionelles Weihnachtsfest, das in den KaDeWe-Fenstern begangen wird. Dem Label Ralph Lauren entsprechend – eher konservativ als progressiv, amerikanische Noblesse statt europäischer Avantgarde – sind urige Weihnachtswelten entstanden: Goldene Weihnachtskugeln und glitzernde Rentiergeweihe, Schlitten und schneebedeckte Tannen, eine Schaufensterpuppenfamilie macht einen winterlichen Spaziergang mit einem Bernhardiner aus Plüsch.

Im Kaufhaus hat auf 250 Quadratmetern zudem ein Pop-up-Shop eröffnet, der festliche Modeteile aus sämtlichen Bereichen der Marke offeriert; Damen, Herren, Kinder, dazu Sportbekleidung, Schmuck und Uhren. Eröffnet wurde am Wochenende außerdem Ralph’s Coffee im KaDeWe, ein temporäres Café im Stil der Marke, das es so ähnlich bereits in Berlin-Mitte sowie in mehreren nordamerikanischen, asiatischen und europäischen Städten gegeben hat. Serviert werden dort etwa Karamell-Pfannkuchen und Brownies, die zu den Lieblingsgebäcken des Markengründers Ralph Lauren zählen sollen.

Der ganz große Weihnachtsauftritt dürfte das Label einiges gekostet haben – zumal nicht nur das Berliner Kaufhaus, sondern auch das Oberpollinger in München und das Alterhaus in Hamburg, die ebenfalls zur KaDeWe-Gruppe gehören, entsprechend dekoriert wurden. Es bleibt der amerikanischen Marke zu wünschen, dass sich all der finanzielle Aufwand lohnt – und das nächste karierte Jackett eben nicht auf dem Flohmarkt, sondern bei Ralph Lauren gekauft wird.