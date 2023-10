Berlins liebstes Hobby: Warum töpfern plötzlich alle?

Ich muss an Patrick Swayze denken. Nicht immer, aber immer öfter – immer dann nämlich, wenn es um das aktuell so omnipräsente Töpferhandwerk geht. Gleich machen sich Bilder der Neunzigerjahre-Schmonzette „Ghost“ in meinem Kopf breit: Patrick Swayze mit freiem Oberkörper und Demi Moore mit kurzen Haaren, er sitzt als Geist hinter ihr, sie quicklebendig vor ihrer Töpferscheibe, Swayze küsst ihr Ohr, Moore tätschelt seine tonverschmierten Hände – eine fummelige Handwerksstunde in absentia.

Der Sinnlichkeit des Arbeitens mit feuchten Händen, feuchter Erde, wird ganz aktuell auch auf den sozialen Medien Rechnung getragen: Bei Instagram etwa gibt es eine Reihe von Accounts, auf denen sich töpfernde junge Männer in swayzeartiger Manier als handwerklich begabte Verführer gerieren.

Theo Hirschfeld aus Wyoming zum Beispiel formt ulkige Skulpturen vor den Augen seiner 264.000 Follower am liebsten mit nacktem Oberkörper; auch der Australier Guy Vadas, der sich seinen 254.000 Fans als „Pottery Boy“ vorstellt, weigert sich, an der Töpferscheibe ein T-Shirt anzuziehen.

Ana Botezatu präsentiert fantasievolle Arbeiten, oft mit komischem Humor. Ana Botezatu

Was unter Hirschfelds und Vadas’ Händen entsteht, ist freilich Nebensache – im Fokus stehen Brusthaare und Bauchmuskeln, auf denen Tonschlieren sinnlich-feine Muster ergeben. Vielleicht, denke ich jetzt, hat auch diese erotische Komponente das neue Interesse an dem doch lange als angestaubt und altbacken geltenden Kunsthandwerk geweckt.

Ich glaube, dass sich viele Leute das Töpfern erst mal eher zutrauen als zum Beispiel das Malen. Kirsten Landwehr

Kirsten Landwehr vermutet hinter dem Trend, der gerade auch in unserer Stadt weit verbreitet ist, ganz andere Motive. Auf der Suche nach einem neuen Hobby – weil sie während der Pandemie auf sich zurückgeworfen waren zum Beispiel, oder ihnen in unserer krisengeprägten Zeit ohnehin jeder entspannende Ausgleich willkommen scheint – seien viele Berlinerinnen und Berliner bei der Keramik gelandet. „Ich glaube“, so Landwehr, „dass sich viele Leute das Töpfern erst mal eher zutrauen als zum Beispiel das Malen.“

Ein bisschen mit Ton rumkneten, das könne doch jeder, mögen sich die Hobby-Keramiker denken – nur um in den vielen Töpferkursen, die in Berlin mittlerweile angeboten werden, schließlich festzustellen, dass es mit dem Drücken und Formen, dem Kneten allein längst noch nicht getan ist. Kirsten Landwehr weiß das nur zu gut.

Die teils organischen Skulpturen Aino Nebels werden am Wochenende ausgestellt. Aino Nebel

Die Berlinerin, die eine Zeitlang die Galerie für Moderne Fotografie geleitet und überdies als Stylistin gearbeitet hat, fing vor einigen Jahren selbst mit dem Töpfern an. Eine Kunst, so sagt sie heute, in der Erfolgsmomente und Frustration griffbereit nebeneinanderliegen. „An der Scheibe und auch beim Brennen kann einiges schiefgehen“, so Landwehr, „die Frage ist dann immer, wie man damit umgeht, sowohl psychologisch wie auch praktisch.“

Man soll meinen Keramiken das Handwerk ansehen. Kirsten Landwehr

Die einen beließen es, sobald sie auf Widerstände stießen, bei einem netten Hobby, das sie ein paarmal ausprobiert haben. Die anderen aber gingen über eben diese Widerstände hinweg, machten sie sich womöglich zunutze. So wie Kirsten Landwehr, die „den Bruch, den Fehler“ als eine willkommene Facette ihrer Keramiken begreift.

Die Arbeiten der Berlinerin – vorwiegend Schalen – zeichnen sich auch durch ihre Unregelmäßigkeiten in Form und Farbe aus, durch bucklige Silhouetten und spannende Verläufe. „Man soll meinen Keramiken das Handwerk ansehen“, so Landwehr, die etwa Lampen für das Château Royal in Mitte entwickelt hat oder Schalen im Concept Store „The Square“ am Gendarmenmarkt verkauft.

Ryoko Hori erarbeitet vorzugsweise schwarze Keramiken und Objekte. Ryoko Hori

Damit steht sie auch exemplarisch für den Töpfertrend in unserer Stadt – denn während sich das Handwerk auf der einen Seite als beliebte Nebenbeschäftigung durchgesetzt hat, hat es sich auf der anderen Seite in Berlin auch professionalisiert. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler, Marken und Ateliers bieten fantastische Keramiken an, von Mainstream-Labels wie Good Clay Sunshine über traditionsbewusste Keramikerinnen wie Ryoko Hori bis zu Nischen-Künstlerinnen wie Ana Botezatu.

In Rheinsberg soll dieser neuen Bewegung in der Töpferkunst eine Plattform gegeben werden. Kirsten Landwehr

Mit ihren witz- und geistreichen Entwürfen, darunter melancholisch anmutende figürliche Kerzenleuchter, gehört Letztere auch zu Landwehrs liebsten Keramikkünstlerinnen. „Ich bewundere Ana sehr für ihre fantasievollen Arbeiten, die immer grazil, aber auch cool und mit einem komischen Humor ausgestattet sind.“

Außerdem schätzt Landwehr die Werke Oliver Presteles, ihres Keramiklehrers, sozusagen. „Oliver hatte das Handwerk unter recht strengen Regeln in Japan erlernt und es mir ebenso ernsthaft vermittelt“, erzählt sie. „Noch immer sind seine Arbeiten japanisch inspiriert, darüber hinaus bringt Oliver aber auch eine Art bayerische Bodenständigkeit ein, gemischt mit einer coolen Attitüde, die er sich in vielen Jahren Berlin angeeignet hat – das ist eine richtig gute Dreier-Kombi.“

Auf Tomasz Niedziółkas Vase entstehen haptische Landschaften. Tomasz Niedziółka

Außerdem hebt Kirsten Landwehr, natürlich, die Arbeiten Aino Nebels und Tomasz Niedziółkas hervor: Mit den beiden inszeniert die Berlinerin am Samstag und Sonntag (14. und 15. Oktober) im Rahmen des 28. Rheinsberger Töpfermarktes ein Offenes Atelier in der brandenburgischen Stadt. Gezeigt werden dort neben Landwehrs Schalen auch Nebels teils organisch geformte Skulpturen sowie die düsteren Vasen und Väschen von Tomasz Niedziółka.

„Die beiden sind schon vor einigen Jahren nach Rheinsberg gezogen und haben sich dort eingelebt und eingebracht in die Community, in den Ort und sein Selbstverständnis als Töpferstadt.“ Rheinsberg, etwa eineinhalb Autostunden von Berlin entfernt gelegen, blickt auf eine mehr als 250 Jahre lange Töpfertradition zurück; die Stadt hat ein eigenes Keramikmuseum und eben den Töpfermarkt, der längst, so stellt Kirsten Landwehr heraus, weit mehr ist als eine gemütliche Verkaufsveranstaltung für Hobby- und Gebrauchskeramik.

„Gerade in diesem Jahr wurden noch mal mehr junge Töpferinnen und Töpfer angesprochen, auch aus Berlin, um an dem Markt teilzunehmen“, sagt sie. „Auch dort soll dieser neuen Bewegung in der Töpferkunst, über die wir ja sprechen, eine Plattform gegeben werden.“ Eine Fahrt aufs Brandenburger Land lohnt sich an diesem Wochenende also durchaus – selbst wenn die Keramikkünstler dort ihre T-Shirts wohl anlassen werden.

Der 28. Rheinsberger Töpfermarkt wird am 14. und 15. Oktober jeweils zwischen 10 und 17 Uhr an verschiedenen Orten der Stadt ausgerichtet, es nehmen rund 100 internationale und lokale Keramikerinnen und Töpfer teil. Informationen und Lagepläne unter www.heimatverein-rheinsberg.de. Das Offene Atelier von Aino Nebel, Tomasz Niedziółka und Kirsten Landwehr findet an beiden Tagen zwischen 10 und 19 Uhr in den Arbeitsräumen Nebels und Niedziółkas in der Seestraße 8 in 16831 Rheinsberg statt.