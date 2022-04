George Harrison starb 2001 in Los Angeles an Lungenkrebs. Als gläubiger Hindu wollte der Gitarrist der Beatles den Weg in Richtung Wiedergeburt möglichst umweltschonend antreten. Also ließ er sich in einem Pappsarg einäschern.

Dietmar Kirschenhofer will es ihm gleichtun. Er ist Geschäftsführer der in Wien ansässigen Diki GmbH, und mit Wellpappe kennt er sich bestens aus. Seit 28 Jahren stellt sein Unternehmen alles Mögliche daraus her, und Kirschenhofer tüftelt ständig an neuen individuellen Verpackungslösungen. Nun gehört auch ein Sarg zum Sortiment. „Dabei handelt es sich aber nicht um einen Pappsarg“, sagt Kirschenhofer. Auf diese Feststellung legt er Wert. Der Grundstoff, erklärt er, heißt Fibratec, ein Zellulose-Material aus Holzfasern. „Durch die von mir entwickelte Faltgeometrie wird außerordentliche Stabilität erreicht.“ Gefertigt werden die Fibratec-Särge, die unter dem Handelsnamen Arcum vertrieben werden, in Salzburg. „Wir verkaufen 10.000 Stück im Jahr, nach Deutschland gehen 2500“, sagt Kirschenhofer. Für sich selber hat er den allerersten produzierten Fibratec-Sarg reserviert: „Der steht bei mir im Keller, ganz schlichtes Modell in naturbraun.“

Erschwingliche Kunstwerke

Särge aus Holz bekommen also Konkurrenz – und die ist ernst zu nehmen. Beim Aufzählen der Vorteile findet Kirschenhofer kaum ein Ende: Für die Bestatter sei die Erfindung gut, denn der Sarg wiege nur 6,5 Kilogramm und könne ungefaltet platzsparend gelagert werden. Für die Umwelt sei er auch gut, denn bei der Kremierung werde 72 Prozent weniger Kohlenstoffdioxid ausgestoßen als bei Holzsärgen. Dies habe ein unabhängiger Gutachter bestätigt. „Es ist ein ökologisch sinnvolles Produkt. Zur Herstellung eines massiven Eichensarges müssen Bäume gefällt werden. Für die Herstellung von Fibratec wird Holz verwendet, das im Rahmen der Waldpflege ohnehin anfällt“, erklärt Kirschenhofer.

Vorteile habe das Ganze auch für die Hinterbliebenen: Holzsärge kosten circa 700 Euro, die Fibratec-Alternative ist ab 349 Euro erhältlich. Derzeit gibt es sieben Designs, bedruckt mit lösungsmittelfreien Farben: vom Modell Mohnblume bis zum Bild „Der Kuss“ von Gustav Klimt. Angehörige können den Sarg auch nach ihren Vorstellungen verzieren lassen. Kirschenhofer nennt das „würdevolle Anmutung zum erschwinglichen Preis“. Er hat zahlreiche Sonderwünsche umgesetzt, zum Beispiel den eines todkranken Mannes, der ein Foto seines Lieblingsstrandes auf seinem Sargdeckel haben wollte. Wird ein Einzelstück bedruckt und verschickt, hat das natürlich seinen Preis. Aber auch ganz generell, sagt Kirschenhofer, „darf man Särge, die nicht aus Massivholz sind, nicht mit dem Stempel ‚billig‘ versehen“.

Das Bedürfnis nach Alternativen zu Holz sei da, behauptet Kirschenhofer. „Es ist allerdings entscheidend, dass die Kunden unser Produkt kennen und beim Bestatter danach fragen“, sagt der Unternehmer. Bestatter seien ein konservativer Menschenschlag. „Wenn ich mich bei denen vorstelle, hör ich schon mal: Ach geh, was willst du denn mit der komischen Kiste“, plaudert Kirschenhofer über das mühsame Vertriebsgeschäft. Also, kurzgefasst: „Kunden wollen, Bestatter mauern.“

Kirschenhofer sieht die Nachfrage nach seinen Fibratec-Särgen allerdings trotz Widrigkeiten steigen. „Jetzt sind unsere Kunden Menschen um die 50, die Bestattungsvorbereitungen für ihre Eltern treffen müssen. Sie finden uns oft über Internet-Recherchen. Vor 25 Jahren war es nicht selbstverständlich, dass Privatleute Internet zu Hause hatten. Da hatte man de facto eigentlich nur den Bestatter in seiner Nähe als Informationsquelle.“

Ewiger Friede in der Peace Box

Es gibt natürlich auch dem Neuen gegenüber aufgeschlossene Bestatter, zum Beispiel den Würzburger Norbert Papke. Der hat schon früh Särge aus Karton, sogenannte „Peace Boxes“, aus der Schweiz importiert. „So richtig durchgesetzt hat sich die Peace Box in Deutschland nicht“, bedauert Gerold Eppler, seit 1992 stellvertretender Direktor beim Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Das Problem mit der Box: „Sie hat durch den Aufdruck Holz vorgetäuscht. Aber es war deutlich, dass es sich um beschichtete Wellpappe handelt.“ Die Schweizer hätten damit keine Probleme, sagt Eppler. Manche Kantone würden die Peace Box zur Verfügung stellen als kostenlosen „Staatssarg“. Eppler sieht den deutschen Markt dennoch nicht verloren für Särge aus Pappe: Geschickter als die Holzimitation sei eine „Bedruckung mit Pfiff“. Dem hafte dann kein „billig“ an.

„Gestaltung mit Pfiff“, das trifft zu auf die Arcum-Särge, die der Bestatter Norbert Papke nun vom Unternehmer Kirschenhofer aus Österreich importiert. Davon verkauft er jedes Jahr rund hundert Stück. Für Papke gibt es zwei Dinge, die für Pappsärge sprechen: Zum einen fehle vielen Kunden das Geld für einen Holzsarg. Die Krankenkassen bezahlen seit 2004 kein Sterbegeld zur Deckung der Bestattungskosten mehr. „Immer mehr Menschen weigern sich, Tausende Euro für eine Bestattung auszugeben.“ Aber auch wohlhabende Kunden zeigen Interesse an den Boxen, legen auch Wert auf umweltschonende Bestattungen.

Umweltschonende Fair-Trade-Artikel rund um Bestattungen bietet beispielsweise die Firma Boskamp greencoffins aus Viersen in Nordrhein-Westfalen an. „Grüne Särge“ aus Bananenblättern, wilder Ananas oder Weidenruten sind sowohl in abgerundeter als auch in herkömmlicher eckiger Form erhältlich, mit einer Innenauskleidung aus ungebleichter Baumwolle. Sie „strahlen eine größere Naturverbundenheit als die traditionellen Holzsärge aus“, sagt der Firmengründer Mark Jacobs. „Das erleichtert während der Beerdigung den Anblick des Sarges. Da gibt es nicht diesen „Uh … ein Sarg“-Effekt, dieses beklemmende Gefühl.“

Manche Produkte sind sogar „Fair Trade“-zertifiziert, sagt Jacobs. Dazu zählen Produkte, die der niederländische Geschäftsmann aus Indonesien importiert: Bananenblatt-Särge und Särge aus wilder Ananas, auch Pandanus oder Schraubenbaum genannt. („Das ist ein Unkraut, das in den tropischen Regionen der Erde vorkommt. Es wächst selbst bei schwierigen Bedingungen gut und schnell“, so die Unternehmenswebseite.) Die Särge werden in Containern nach Europa transportiert, daher falle der weite Anfahrtsweg bei der Umweltbilanz nicht so ins Gewicht.

„Wenn Sie unsere Särge sehen, möchten Sie freiwillig sterben“, das sei sein Erfolgsspruch, um mit skeptischen deutschen Bestattern warm zu werden. „Wir wenden uns an diejenigen, die sich dazu entscheiden, einen umweltfreundlichen Lebensstil auch im Todesfall zu praktizieren.“ Um jeden Zweifel auszuräumen, schreibt der Hersteller zu seinen Bambus-Särgen. „Der von uns verwendete Bambus, der Phyllostachys Pubescens, steht nicht auf dem Speiseplan der chinesischen Pandas, und Pandas kommen in der Provinz Hunan, in der unser Unternehmen ansässig ist, nicht vor.“ Mit Erfolg: Seit 2011 ist Mark Jacobs im Geschäft, seine Umsätze seien seither stetig gewachsen. „Sehr, sehr, sehr, sehr schwierig“ sei der Einstieg in den Markt gewesen, mittlerweile kauften Deutsche jährlich mehrere tausend Särge. Großstädtische Einzugsgebiete seien besonders offen für seine innovativen Produkte, sagt er, Berliner allerdings problematisch: Auf dem Berliner Markt gebe es einen Preiskampf, da seien die Kunden niedrige Preise gewohnt. Ein Marktsegment, auf dem der Öko- und Fair-Trade-Spezialist nicht mithalten kann und will.

Noch ausgefallener ist das Angebot des Bestattungsinstituts Joerg Vieweg aus Rellingen in Schleswig-Holstein: der „lebendige Sarg“, eine letzte Ruhestätte aus Pilzfasern. Die Optik des Loop Myzelsargs erinnert an Styropor, das Innere an die Oberfläche eines Champignons. Kein Wunder: Der Loop Living Cocoon besteht aus Myzelien, den fadenförmigen Fasern von Pilzen. Diese neutralisieren Toxine und verwandeln sie in Nährstoffe für oberirdisch wachsende Pflanzen. Die Idee stammt von einem niederländischen Start-up. „Wir reden hier von einem lebendigen Sarg“, erläutert Vieweg. In der Erde zersetzt er sich und beschleunigt auch die Zersetzung des Körpers. Diese soll mit dem Loop-Sarg vier Jahre dauern – ansonsten sind für diesen Vorgang circa 15 Jahre notwendig.

Bestatter wettern gegen Pappsärge

Nicht alle deutschen Bestatter sind, so wie Norbert Papke, von den Alternativen zur traditionellen Holztruhe überzeugt. Papke kontert: „Teile des Bestattungsgewerbes stellen eine falsche Gleichung auf: Eine teure Bestattung sei gleichzusetzen mit einer pietätvollen Bestattung, und eine preiswerte zeige mangelnde Wertschätzung. Die Wahrheit ist, dass sich die Pietät – also die Bestattung des Menschen in Würde – keineswegs über den Preis definieren lässt.“ Tatsächlich sei es lukrativer, Billigsärge aus Osteuropa zu importieren und hierzulande mit großem Gewinn an die Trauernden zu verkaufen. „Nur, pietätvoll ist das gerade nicht“, sagt der Bestatter. „Arcum-Särge sind nicht unwürdig oder zweite Wahl“, betont er. Sie hätten eine ansprechende Gestaltung und seien absolut wasserdicht und robust. „Da liegt sich nichts durch. Einfache Holzsärge aus 19 Millimeter starken Kiefernbrettern sind oft weniger belastbar als unsere Faltsärge.“

Der Bundesverband Deutscher Bestatter gibt sich modern. „Knallig, bunt und wild“ dürften Särge heutzutage durchaus sein, sagt Pressesprecherin Elke Herrnberger. Vor drei Jahren rief der Verband die Social-Media-Kampagne „My coffin – der personalisierte Sarg“ ins Leben. Handwerker gestalteten Särge für Prominente wie den H-Blockx-Frontmann Henning Wehland und die Journalistin und Moderatorin Ronja von Rönne. Der Musiker wählte den Slogan: „(Being) Off-line is liberating“ und ein rund um den Sarg aufgedrucktes Spruchband „Punk ist tot * Reggae ist tot * HipHop ist tot * Funk ist tot * Schlager ist tot * Klassik ist auch tot“.

Regeln, Regeln, Regeln

Wer mit alternativen Särgen Geld verdienen will, muss die verschiedenen Gesetze der Bundesländer berücksichtigen, außerdem die Friedhofssatzungen, die jede Gemeinde frei gestalten kann. Als die Schweizer Anbieter der Peace Box auf einer Bestatter-Fachmesse einen Vertriebspartner in Deutschland suchten, nahm nur Norbert Papke die Herausforderung an. „Von meinen Kollegen hat sich niemand rangetraut. Damals erlaubten die Friedhofsordnungen noch keine anderen Materialien als Holz“, erinnert sich Papke an die Situation in den 90er-Jahren. „Vollholz“ sei bis etwa 2005 vielfach vorgeschrieben gewesen. In allen Bundesländern stellte er Anträge, um Gesetzesänderungen anzustoßen. Beim TÜV wurde ein Gutachten erstellt, das belegt, wie Pappsärge im Vergleich zu Holzsärgen bei der Verbrennung im Krematorium dastehen, nämlich mit zum Teil besseren Emissionswerten. Nicht zuletzt dank Papkes Lobbyarbeit für den Pappsarg erlauben heute die meisten Bundesländer alternative Materialien, lediglich mit der Vorgabe, dass diese „leicht verrottbar“ sein müssen.

Während das für das deutsche Friedhofswesen ein radikaler Schritt war, werden im Ausland bereits Bestattungsformen propagiert, die im Vergleich zu den Möglichkeiten in Deutschland radikal erscheinen. In England finden Autoliebhaber in Särgen, die wie Rennwagen aussehen, ihre letzte Ruhe; Weinliebhaber in riesigen Flaschen. Der britische Sargbauer Crazy Coffins hat sich auf solche Anfertigungen spezialisiert. In Deutschland ist es (noch) nicht möglich, sich in so verrückten Kisten beerdigen zu lassen. Das würde gegen die Bestattungsvorschriften verstoßen.

Wahre Liebe über den Tod hinaus – auch im Fußball

Was aber schon geht: die letzte Ruhe finden auf Bestattungsplätzen, die tief empfundene Gruppenzugehörigkeit ausdrücken. Der Fußballverein Hamburger SV bietet für bis zu 500 Fans das HSV-Gräberfeld auf dem kommunalen Friedhof Altona. Den Bereich betritt man durch ein stilisiertes Fußballtor. Wer den „Doppelpass“ reserviert, bekommt eine Grabstätte für zwei. Die Option „Team“ ist ein Urnengrab im Gemeinschaftsfeld. Grabsteine werden mit dem Vereinssymbol, der HSV-Raute, versehen. Dazu passt das optionale Abspielen der Stadionhymne bei der Beisetzung.

Auch die Fans des FC Schalke 04 haben ihren eigenen Friedhof mit Toren, Mittelkreis und Rängen. In der Mitte ist das Logo des Vereins mit Blumen gepflanzt. Das Fan-Feld sieht so hübsch aus, dass es 2013 einen Preis als einer der schönsten Friedhöfe Deutschlands gewonnen hat. Kein Wunder, dass das die richtige Adresse war, als Anhänger und der Klub selbst eine Vereinslegende nach ihrem Tod in der Nähe wissen wollten. Schalke-Idol Reinhard „Stan“ Libuda wurde kurzerhand umgebettet, als sein ursprüngliches Grab 25 Jahre nach seinem Tod eingeebnet werden sollte. Dank einer Faninitiative fand Libuda auf dem Schalker Klub-Friedhof nun seine neue letzte Ruhestätte.

„Wer zu Lebzeiten seine Identität über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe definiert, der will mit dieser Gruppe auch im Tod verbunden sein“, sagt der Bestattungsexperte Eppler. Längst gelte nicht mehr der Gedanke der Gleichheit aller Menschen im Tode, der einst alle Vorgänge rund um die Beisetzung geprägt hatte. „Die Zahl der alternativen Bestattungsmöglichkeiten wird wachsen“, prognostiziert Eppler für die Zukunft. Der persönliche Bestattungswunsch des Fachmanns für Begräbniskultur: schlichter Sarg und Judo-Kleidung. „Der Judo-Anzug ist aus reiner Baumwolle, das ist auch umweltfreundlich.“