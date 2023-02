Chanel, Hermès, Miu Miu: Seien Sie live bei der Paris Fashion Week dabei

Je angesagter die Marke, desto begehrter sind die Sitzplätze auf den Schauen – vor allem auf der Paris Fashion Week, wo viele Big Player ihre Modenschauen veranstalten. Geladen werden Stars, Influencer, Journalisten, Einkäufer, Top-Kunden und Freunde des Hauses. Sie sind nichts davon? Kein Problem, inzwischen streamen viele große Marken ihre Runway-Shows live im Internet und auf Instagram. Wir haben die sieben wichtigsten Termine und Online-Adressen für Sie zusammengetragen, damit Sie bequem von Berlin aus zusehen können. Und noch ein Tipp: Falls Sie gerade in Paris sind, können Sie an den Show-Locations zumindest das Spektakel der ankommenden Gäste und Street-Style-Enthusiasten bestaunen. Leider werden die meisten Veranstaltungsorte erst kurz vor der Show bekannt gegeben.

1. Die Highlights am Dienstag sind die Ready-to-Wear-Schauen von Christian Dior und Saint Laurent. Maria Grazia Chiuri wird ihre neue Dior-Frauenkollektion voraussichtlich wieder im Jardin des Tuileries an der Place de la Concorde enthüllen. Die Uhrzeit: 14.30 Uhr, der Livestream ist auf dior.com zu sehen. Zu Dior-Schauen erscheinen gerne Stars wie Rihanna oder diverse K-Pop-Sternchen, es lohnt sich also als Paris-Besucher mal vor Ort vorbeizuschauen. Am Abend läuft die Show von Saint Laurent. Das Haus streamt ebenfalls live auf der hauseigenen Website ysl.com, planmäßig ab 20 Uhr. Meistens verzögert sich der Beginn der Schauen jedoch um mindestens eine halbe Stunde.

2. Am Mittwoch, dem 1. März, stehen um 14 Uhr die Shows von Courrèges, um 19.00 Uhr von Acne Studios und um 20.30 Uhr von Balmain auf dem Programm. Alle Brands streamen live auf courreges.com, acnestudios.com und balmain.com.

Waren bei der Pariser Show des schwedischen Labels Acne Studios im vergangenen Herbst anwesend: Kylie Jenner und Emma D'Arcy. IMAGO

3. Für den Donnerstag um 15.30 Uhr notieren Sie sich bitte Givenchy. Und für 18 Uhr den avantgardistischen Rick Owens. Beide Labels streamen live auf ihren Websites givenchy.com und rickowens.com. Ein Highlight an diesem Tag wird sicher auch Schiaparelli: Kreativdirektor Daniel Roseberry hat dem Couture-Haus seit seiner Berufung 2019 bisher sehr schöne Kollektionen geschenkt. Allerdings ist von Schiaparelli bisher kein Livestream angekündigt. Ein Video wird später aber im Schiaparelli-YouTube-Kanal zu sehen sein. Zeitversetzt laden im Übrigen die meisten Marken, die nicht live streamen, ihre Runway-Shows auf YouTube hoch.

4. Der Hingucker am Freitag, dem 3. März, ist sicherlich die spanische Marke Loewe. Die Kollektionen des Kreativdirektors Jonathan Anderson glänzen stets durch besonderen Einfallsreichtum und werden vor allem auf Instagram rauf und runter kommentiert. Die Show ist planmäßig für 11.30 Uhr angesetzt, live gestreamt wird über loewe.com. Weitere Streams gibt es um 17.30 Uhr von Victoria Beckham unter victoriabeckham.com und von Yohji Yamamoto auf theshopyohjiyamamoto.com um 19 Uhr.

5. Der Höhepunkt am Samstag, dem 4. März, ist die Show von Hermès, die ab 14.30 Uhr auf hermes.com zu sehen ist.

Beeindruckend, auch als Video auf YouTube: Die „360°-Grad“-Show von Balenciaga von vor knapp einem Jahr. STEPHANE AÏT OUARAB/GWEN LU

6. Am Sonntag, dem 5. März, wird um 11.30 Uhr mit Spannung die Balenciaga-Show erwartet. Es soll schlicht werden, sowohl bezüglich der Veranstaltung als auch der Kollektion. Der auf Social Media hochgekochte Skandal um mehrdeutige Symboliken im Zusammenhang mit zwei Kampagnen hatte den Höhenflug der Kering-Parademarke zuletzt gestoppt. Auch ein Livestream ist auf balenciaga.com angekündigt, der Ort der Runway-Show ist bisher unbekannt. Die zwei vergangenen Kollektionen wurden am Messestandort Villepinte, weit außerhalb von Paris gezeigt. Am Sonntagabend gibt es außerdem eine weitere wichtige Show mit Livestream: Valentino sendet live ab 20 Uhr auf valentino.com.

7. Der Montag, 6. März, gehört Louis Vuitton. Um 14.00 Uhr live auf louisvuitton.com zu sehen. Am Dienstag laufen die Models gegen 10.30 Uhr für Chanel über den Runway, die Veröffentlichung des Showvideos ist zeitversetzt für 15 Uhr auf chanel.com angekündigt. Miuccia Prada zeigt ihre neue Miu-Miu-Kollektion traditionell am letzten Tag der Paris Fashion Week, also auch am Dienstag. Die Zeit: 14 Uhr, der Livestream hier: miumiu.com.

Aktuelle Infos und Updates sowie die Livestreams finden Sie außerdem gesammelt auf der Website der Fédération de la Haute Couture. Auch auf unserem Instagram-Kanal: @berliner_zeitung_style halten wir Sie auf dem Laufenden.