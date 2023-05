Charity-Markt bei Murkudis: Dries Van Noten, Rick Owens, Ecentric Molecules, Mykita und mehr

Am Sonntag gibt es bis zu 80 Prozent reduzierte Luxuswaren auf dem Hof des Murkudis-Stores in der Potsdamer Straße. Der Erlös geht an die Frauen im Iran.

Wenn es doch endlich mal den Posten eines Style-Beauftragten im Berliner Senat geben würde, dann wäre Andreas Murkudis ein heißer Kandidat. Was dieser Mann nicht schon alles für die Stadt getan hat; kein bemühter Beamter hätte das jemals so planen und durchführen können.

Allein die modische Erschließung der Münzstraße in den 2000er-Jahren und später der Potsdamer Straße durch seine spektakulären Multibrand-Geschäfte hatte massive Auswirkungen auf die jeweiligen Viertel ringsum. In der Potsdamer Straße kann man immer noch live beobachten, wie ihm nach dem Store-Opening in der ehemaligen Druckerei des Tagesspiegel sukzessive andere in die Gegend folgen, von Marken wie Acne Studios über Paul Smith bis hin zu Christian Wijnants. Stadtentwicklung von unten nennt man das, und eine gelungene zugleich. Denn die avantgardistische Schönheit dieser Läden und Waren ist wichtig für Berlin, weil sie die professionelle Antwort auf die unschönen Filialnetze seelenlosen Massenkonsums sind.

Doch dabei belässt es der Berliner Modeunternehmer nicht. Anstatt sich sonntags auszuruhen, stellt Murkudis erneut einen Wohltätigkeitsbasar auf die Beine, der viele Ästheten interessieren dürfte. Denn auch für den zweiten Sunday Charity Market im großen Hof der Potsdamer Straße 81 konnte er wieder wohlklingende Namen gewinnen, um uns Berlinern einen Anlass zum Spenden zu geben. Zu kaufen gibt es eine große Auswahl an hochwertiger Produkten; Kleidung, Accessoires, Möbel, Bücher, Kosmetik und Lebensmittel. Alles gespendet von Partnermarken, Nachbarn und Freunden. Bei der Kleidung handelt es sich um neuwertige Lager- oder B-Ware, die von den Marken bereitgestellt wurde und auf dem Markt um bis zu 80 Prozent des Preises reduziert verkauft wird. Auch einen Stand mit Vintage-Kleidung wird es geben.

Die teilnehmenden Marken, Gastronomen und Freunde des Hauses

Sämtliche Einnahmen gehen zu 100 Prozent an Háwar.help, eine 2015 ins Leben gerufene Menschenrechtsorganisation, die auch den Kampf der Frauen im Iran unterstützt. Der erste Murkudis-Charitiy-Markt fand im April 2022 statt und erwirtschaftete einen Umsatz von 91.000 Euro. Damals gingen die Spenden an Berliner Hilfsorganisationen, die Menschen in Not unterstützen. Ein großer Erfolg, von dem sich Andreas Murkudis und sein Team nun eine Wiederholung wünschen.

Der Sunday Charity Market bei ANDREAS MURKUDIS findet am 14. Mai 2022 von 12–18 Uhr im Innenhof der Potsdamer Straße 81, 10785 Berlin statt.