Nun eröffnet auch der erfolgreiche belgische Designer Christian Wijnants eine Berliner Dependance in der Straße, in der sich nur besondere Marken niederlassen.

Christian Wijnants in der Potsdamer Straße: Wo Insider in Berlin shoppen gehen

Giftgrün, smaragdgrün, mint … Christian Wijnants liebt Grün. In seiner aktuellen Kollektion hat der belgische Modemacher vor allem helle Nuancen von Grün verarbeitet, neben anderen Farben versteht sich. In weicher Wolle und feiner Seide schweben die Kollektionsteile an organisch geformten Kleiderstangen in seinem neu eröffneten Berliner Store. Der Schritt der Passanten auf der Potsdamer Straße verlangsamt sich beim Vorbeigehen an diesem Neuzugang. Einige bleiben vor den großen Schaufenstern stehen, um einen Blick in den hell strahlenden Raum zu werfen, in dem der Designer gerade höchstpersönlich steht.

„Ich habe mich sofort in den Laden verliebt“, erzählt Wijnants. Vor allem die bodentiefen Fenster haben es ihm angetan. Der Modedesigner richtet seinen Blick auf die Straße. Er hat eine fröhliche, gewinnende Art und wirkt vollkommen unverbraucht, wenn er über seine Arbeit spricht – und das, obwohl er schon seit vielen Jahren eine erfolgreiche Marke führt. Seine Karriere begann an der renommierten Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen, wo auch Martin Margiela, Demna Gvasalia, Kris Van Assche oder Dries Van Noten lernten. Für letztgenannten arbeitete Wijnants, bevor er begann, unter eigenem Namen Kollektionen für Frauen zu machen. Seit Jahren zeigt er diese nun schon im offiziellen Kalender der Paris Fashion Week, der weltweit wichtigsten Modewoche.

Grün ist die Lieblingsfarbe des belgischen Designers Christian Wijnants. Benjamin Höhner

„Ich mag es, Dinge, die bereits da sind, zu erhalten“, erklärt Wijnants seinen Berliner Laden weiter. Er zeigt auf einen stattlichen Messingblock in der Mitte des Raumes. „Das hier war mal ein Restaurant, also behielten wir den Tresen. Auch den Boden und einige Wände haben wir so belassen, wie sie waren.“ Dazu seien neue Elemente gekommen, wie diagonal installierte Lichtleisten an der Decke, eine silbrig schimmernde Wandverkleidung (zur Luxustapete umfunktioniertes Isoliermaterial aus Aluminium) und die handgefertigten Messingkleiderstangen, die sich in sanften Rundungen die Wände entlang schlängeln. Wijnants sagt, die geschwungenen Formen entsprächen auch seiner Mode, für die er am liebsten feine, bewegliche Stoffe benutzt.

Wijnants lebt in Antwerpen, ist aber jetzt öfter in Berlin. Benjamin Höhner

ABOUT Der Antwerpener Designer Christian Wijnants ist vor allem für seine Strickmode bekannt. Wijnants studierte von 1996 bis 2000 an der Royal Academy of Fine Art in Antwerpen. Nach seinem Abschluss arbeitete er ein Jahr für Dries Van Noten, bis er 2003 sein eigenes, gleichnamiges Label gründete. Hauptsächlich steht seine Marke für Frauenkollektionen, die er auf der Paris Fashion Week zeigt. 2015 eröffnete er seinen ersten Flagshipstore in Antwerpen, im Herbst 2022 seinen zweiten in Berlin. Christian Wijnants lebt in Antwerpen.

Über eine kleine Treppe gelangt man durch eine mintgrüne Schleuse in den hinteren Bereich, der mit Teppichboden ausgelegt ist und in dem sich großzügige Anproben hinter schweren Vorhängen aus silbernem Metallic-Material verbergen. Hier ist es weniger einsehbar als im vorderen Bereich zu Straße hin. Das Architekturbüro Gonzalez Haase AAS, das auch den imposanten Store für Andreas Murkudis in der Potsdamer Straße gestaltet hat, half Wijnants bei der Umsetzung seiner Ideen. Auch deswegen passt dessen Laden wahrscheinlich nirgendwo besser hin als in diese Shoppingmeile für Kenner, in der auch Marken wie Acne Studios, Paul Smith und Odeeh sitzen. Für Berlin bedeutet die Neueröffnung einen weiteren Schritt in Richtung ernstzunehmender Modestadt.

Christian Wijnants, Potsdamer Strasse 91, 10785 Berlin, Öffnungszeiten Mo–Sa, 11–19 Uhr, Tel.: +49 175 7064096, christianwijnants.com