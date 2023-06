Party von Axel Arigato: So war die Techno-Sause auf dem RAW-Gelände

Auf dem RAW-Gelände steht ein großer pastellgelber Truck. Die fröhliche Farbe und das cleane Design des Lkw beißen sich etwas mit dem derben Look des RAW-Geländes, passen aber zur Abendsonne und zum gläsernen Edge East Side Tower im Hintergrund. Die Musik, die aus den Boxen des offenen Frachtraums schallt, ist dann wieder genau die, die man an dieser Stelle in Berlin erwarten würde: dumpfer, schneller Techno.

Dass der Music Truck von Axel Arigato genauso aussieht wie die Riesenversion eines hauseigenen Schuhkartons, wird wohl kein Zufall sein. Die schwedische Streetwear-Marke und ihr charakteristischer Look sagen mittlerweile jedem modeinteressierten Berliner etwas – spätestens seit das schwedische Label einen neuen Store in Mitte eröffnete. COS, Ganni, Samsøe Samsøe, Axel Arigato – die Gegend um die Weinmeisterstraße hat sich zum Epizentrum der skandinavischen Modemarken entwickelt. Das merkt man auch auf den Straßen ringsum, wo wieder zahlreiche Menschen den skandinavisch-minimalistischen Streetstyle tragen, der Ende der 90er-Jahre schon mal angesagt war.

Dem RAW-Gelände würde man diese cleane Ästhetik aus Skandinavien nicht unbedingt zuordnen. Auch nicht dem Publikum, das hier von Nachtclub zu Nachtclub und von Rave zu Rave zieht – bis in die frühen Morgenstunden. Hier in der Gegend sieht man vor allem schwarze Kleidung, verwischtes Make-up, nackte Haut und Lederaccessoires. Trotzdem hat das Modelabel Axel Arigato mit seinen hellen Farben einen Weg gefunden, sich in die Berliner Clubkultur zu integrieren. Wie das geht? Augenscheinlich mit der richtigen Musik. Also Techno.

Wie ein Bild aus einem Wimmelbuch: Das Event lockte ein bunt gemischtes, junges Publikum an. Rowben Lantion

Fünf Städte, fünf verschiedene Konzepte

Der Music Truck von Axel Arigato macht Halt in fünf Städten Europas. Nach der ersten Station Berlin folgen Stockholm, Amsterdam, London und Paris. Die Berliner Sause wurde von Hör Berlin kuratiert. Das DJ-Portal wurde während der Corona-Pandemie bekannt, als es Sets von Berliner DJs streamte, die nicht mehr in Clubs auflegen konnten. Für den Samstag wählte Hör Berlin die DJs Lily Ackermann, Cecilia Tosh, Beatrice und Tom Holohan aus. In der hiesigen Technoszene sind alle vier keine unbekannten Namen. Regionale Größen einzubinden, ist durchaus gewünscht – denn das Konzept der Marke ist es, sich durch ein starkes Community-Building neue Zielgruppen zu erschließen.

In diesem Zuge veranstaltet die Marke regelmäßig kulturelle Events und Parys – jeweils zugeschnitten auf die Stadt und ihre Bewohner. „Wenn es um Musik geht, wollen wir die Kultur widerspiegeln und repräsentieren, die wir erreichen wollen“, sagt Dre Viskovic, Global Project Manager von Axel Arigato. Dementsprechend verändere sich das Musikprogramm, je nachdem, in welcher Stadt die Veranstaltung stattfinde. In London seien etwa berühmte Künstler aus der Drill- und Rapszene für die Marke aufgetreten. „Feiern gehen ist hier sehr edgy und aufregend, Berlin hat ein unglaublich reichhaltiges Nachtleben“, so lautet Viskkovics Antwort auf die Frage, wie er die Berliner Clubszene beschreiben würde.

Das Berliner Nachtleben: „Edgy und intensiv“

Auch da unterscheide sich die Stadt etwa von London, wo die Clubs meist schon zwischen 3 und 4 Uhr morgens schließen. In Berlin hingegen fangen manche Partys um diese Uhrzeit erst an. Die Möglichkeit des langen, exzessiven Techno-Feierns hatte Axel Arigato in der Vergangenheit bereits genutzt und vor ein paar Monaten einen 12-Stunden-Rave in der Alten Münze veranstaltet. Damals war die Party nur mit exklusiver Gästeliste zugänglich, auf die Party der Music Truck Tour durften alle. „Wir wollen Musik für alle zugänglich machen, darum geht es bei der Music Truck Tour.“

Umso mehr freuten sich die Menschen, die nur zufällig am RAW-Gelände vorbeiliefen und direkt in einen Open-Air-Rave hineingerieten. Eine für Berlin, wo ja lange Schlangen und harte Türpolitik bei Technopartys meist dazugehören, überraschend einfache Gelegenheit, gute DJs zu hören. Und die Boxen lieferten, obwohl provisorisch auf dem Frachtraum installiert, eine wirklich gute Soundqualität. Außerdem gab es Nebel, Dampf und sprühende Funken zur Bühnenperformance dazu.

Vor der Bühne tanzte ein sehr gemischtes, aber überwiegend junges Publikum. Die Berliner Technoszene ravte mit aufgesetzten Sonnenbrillen, sehr zufrieden aussehend, direkt vor den Boxen. Auch Modemenschen, die man vom Style her eher in Mitte verorten würde, sah man überall in der Menge aufblitzen. Einige trugen Kleidung von Axel Arigato. Schaulustige Passanten, die der wummernde Bass von der Warschauer Straße herunter aufs RAW-Gelände gelockt hatte, mischten sich ebenfalls unter die Leute – sogar mit Kindern oder Hunden.

Wuff: Raver mit Fell. Rowben Lantion

Ein kleines Mädchen trug einen Gehörschutz und tanzte zusammen mit der Mutter ganz vorn. Sie war das Highlight für alle Umstehenden. „Oh Gott, wie süß!“ und „Ihr erster Rave!“ hörte man von allen Seiten. Ob nun auch Techno in ihrem Kinderzimmer läuft, wissen wir nicht. Sicher ist aber: Es wird nicht der letzte Rave von Axel Arigato in Berlin gewesen sein. Das zumindest kann man Dre Viskovics Gesicht ablesen, auch wenn er noch keine Details verraten will.