Das kommt uns jetzt ins Haus: 5 schöne Dinge für den Herbst

1. Duftwasser im Abwasch von Dyptique

Geschirrspülmittel aus der La-Droguerie-Serie von Dyptique (500 ml), 35 Euro Dyptique

Seit die Spülmaschine zur Basisausstattung einer guten Küche gehört, ist es uns möglich, den eigenhändigen Abwasch auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Das ist ein Segen, doch nicht immer lässt sich der unliebsame Dienst an die Technik delegieren, denn zartes Glas, scharfe Messer oder handbemaltes Porzellan verlangen nach Handwäsche. Und hier kommt das Dyptique-Geschirrmittel ins Spiel. Mit Noten von Orangenblüten, Mandarine und Basilikum steigt es duftend aus dem Abwasch auf und umwölkt das Spülbecken mit Spa-Atmosphäre. Sofort verliert das Geschirrspülen seine Aura des niederen Dienstes. Die Pariser Parfümmarke Dypique, die 1961 von drei Künstlern gegründet wurde, ist bekannt für komplexe Düfte mit historischer Note. Das Spülmittel riecht vergleichsweise unkompliziert, ist mit seiner Konsistenz aber so reichhaltig, dass pro Abwasch ein bis zwei Tropfen aus dem nachfüllbaren Glasflakon reichen. Erfreulicher Nebeneffekt: Der Duft hält sich noch lange in der Luft.

2. Keramik für den Tee von Hedwig Bollhagen

Stövchen aus der HB-Ritz-Kollektion von Hedwig Bollhagen (12 cm Durchmesser), 200 Euro. Hedwig Bollhagen

Schnell den Tee wegtrinken, damit er nicht kalt wird? Bitte nicht, denn die Tea Time ist die kleine Auszeit am späten Nachmittag – die Zäsur, um das Gehirn am frühen Abend noch einmal auf Touren zu bringen. Die ästhetische Tragweite der Zeremonie spiegelt sich auch in hochwertigem Geschirr wieder, das dabei oft zum Einsatz kommt. Mit diesem Stövchen aus der Manufaktur Hedwig Bollhagen wärmt der Berliner Genießer seinen Tee im Sinne regionaler Achtsamkeit. Gefertigt in den HB-Werkstätten in Oberkrämer bei Berlin, rührt die Bemalung aus den 30er-Jahren, als die Keramikerin Hedwig Bollhagen den Bauhaus-Stil in ihre Kollektionen einfließen ließ. Das Kürzel „HB“ stand später zu DDR-Zeiten für handbemaltes Geschirr, das nicht leicht zu haben war. Die Firma hat bis heute überlebt und befindet sich in den Händen zweier Berliner. Wärmen Sie Ihren Tee also auf einem dekorativen Stück deutscher Designgeschichte. Und natürlich lassen sich auch Kaffee oder andere Flüssigkeiten mit dem Stövchen temperieren.

Tipp: Am 10. November feiert die Manufaktur den 115. Geburtstag ihrer Gründerin Hedwig Bollhagen. Aus diesem Anlass finden am kommenden Wochenende (12.11. und 13.11.2022, je von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr) in Oberkrämer (OT Marwitz) Werksverkauf , Keramikkurse und Führungen durch die Werkstätten statt. Hier finde Sie alle Infos.

3. Blumen ohne Gießen von Louis Vuitton

Blumen aus Leder von Louis Vuitton, 260 Euro pro Exemplar. Louis Vuitton

Blumen sind Luxus. Ein zarter Strauß in einer schönen Vase, der süß duftet und dem die Vergänglichkeit bereits in die filigranen Blütenblätter eingeschrieben ist – ain't no Kunstfloristik can top this. Oder doch? Louis Vuitton hätte da ein Gegenangebot: Lederblumen. Die Blüten mit LV-Logoknopf wurden vom Schweizer „Atelier Oï“ designt, mit dem die Pariser Marke öfter mal zusammenarbeitet. Mit einer Höhe von etwa 50 Zentimetern haben die Blüten samt Stengel eine stattliche Größe, und man kann sie durchaus als Antwort auf Echtblumen gelten lassen. Erhältlich ist die von Origami inspirierte Dekoration in Rot-, Gelb- oder Blautönen. Man kann sie zudem auch als Referenz auf das Monogramm-Muster der französischen Modemarke verstehen, das neben den Initialen des Gründers „LV“ auch abstrahierte Blüten enthält. Es wurde 1896 von Georges Vuitton, dem Sohn des Gründers, eingeführt.

4. Raumaroma aus Apothekerkreisen von Retterspitz

Raumduft von Retterspitz aus der Linie„ Jardin“ (200 ml), 59 Euro. Retterspitz

Wohlriechende Räumlichkeiten versprechen angenehme Stimmung. In vielen Kulturen wird deshalb mit Beduftungstechniken aller Art hantiert: Räucherstäbchen, Duftkerzen, Diffuser. Wenn der dunkle Herbst uns also aufs Gemüt schlägt, kann ein duftendes Apartment durchaus die Laune heben. Ein Raumduft im Fläschchen, der sich über Holzstäbe mit der Luft mischt, ist am effektivsten. Weder Feuer noch Strom sind notwendig, damit sich der Wohlgeruch verbreitet. Die alte Apothekermarke Retterspitz, deren Entstehungsgeschichte bis ins 19. Jahrhundert reicht und die sich bis heute in Familienhand befindet, überzeugt nicht nur mit Medizinprodukten, sondern seit den 60er-Jahren auch mit Pflegekosmetik aller Art. Auch Düfte hat die inzwischen vierte Generation im wohldesignten Programm, neu ist die edle Note „Jardin“. Die holzig-florale Komposition duftet so intensiv, dass zwei bis drei Holzstäbe reichen, um einen Raum zu aromatisieren.

5. Decke für Strickanfänger von We Are Knitters

Plaid zum Selberstricken von We Are Knitters, je nach Wolle ab 86 Euro. we are knitters

Stricken hat bezüglich geistiger Gesundheit einen hervorragenden Ruf. Wer strickt, der aktiviert sein Gehirn in ganz besonderer Weise und baut Stress besser ab als andere. Wäre Stricken eine App oder eine neue Sportart, würde das sofort die Runde machen. Handarbeit indes assoziieren wir immer noch mit den lieben Großmüttern, strickenden Feministinnen auf Grünen-Parteitagen oder lahmen Stubenhockern generell. Deswegen sorgt es auch für Aufregung, wenn Superperformer wie Turmspringer Tom Daley, Snowboard-Trainer Antti Koskinen oder Rapper Tommy Cash in der Öffentlichkeit stricken. Wer in diesem Herbst nun an die Strickfront möchte, dem sei das Anfänger-Set von We Are Knitters, einer spanischen Strickmarke, empfohlen, die 2011 von María José Marín und Alberto Bravo gegründet wurde. Das Set enthält Wolle, Stricknadeln und Anleitung. Je nachdem, was man sich aussucht, entstehen Decke oder Schal. Auch für Fortgeschrittene gibt es Sets, außerdem kann man Nadeln und Wolle auch einzeln kaufen.