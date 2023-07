„Ich brauch‘n Duft der alle kaputt macht. Bringen wir ihn auf die Straße, ok?“, sagt Kida Khodr Ramadan pathetisch. Dabei starrt er glasig einen Mann mit Bart und langen Haaren an, der aussieht wie ein muskulöser Zauberer aus Las Vegas. Ist er aber nicht. Der Angesprochene heißt Philipp Birkholz und wird im weiteren Verlauf des Mini-Clips mit Gerätschaften hantieren und an Pipetten riechen. Seine Mission: Die Kreation eines Parfüms für den Berliner Schauspieler, der als Clan-Boss in der Serie „4 Blocks“ zu Ruhm und Ehre gelangte.

Das Video, das man auf Instagram findet, ist schon einige Wochen alt. Dennoch ist der Launch des Parfüms von Ramadan an den meisten von uns vorbei gegangen. Es sei also an dieser Stelle die vielleicht erste unabhängige Parfümrezension jenes Dufts erlaubt, den der berüchtigte Serienstar einst bei Birkholz in Auftrag gab – so suggeriert es zumindest das Video.

Die Familie Birkholz fertigt laut hauseigner Website in ihrer Manufaktur in Kleinmachnow seit über zwanzig Jahren individuelle Parfüms auf Kundenwunsch an. Dabei heraus kommen Bouquets, die wie im Fall von „Kida“ in teure Wohnungen mit chromgestelligen Glasmöbeln, marmorierten Kunststeinfliesen, Monsterflatscreens und Porzellanleoparden passen.

100 Milliliter reines ungestrecktes „Kida“ kosten knapp 200 Euro. Sabine Röthig

Der Duft „Kida“ kickt tatsächlich mit einer exakt auf dieses Ambiente abgestimmten Note rein; teuer würzig, leicht süß und schwer komplex verharrt das Parfüm auf der Haut, um scheinbar niemals wieder wegzugehen. Es ist der gemeinsame Nenner aus Paco Rabanne, Thierry Mugler und Yves Saint Laurent. Ein Duft, der leicht am Zeitgeist vorbeischrammt, sich aber dennoch bis heute an die Körper jener Menschen schmiegt, die von Neidern als „neureich“ verunglimpft werden.

Und „Kida“ ist persistent. Auf der Haut und im Raum. Wie der Bruda, der einfach da ist und keine Fragen mehr aufwirft. Auch den Flakon kann man sich im Handschufach des Mercedes vorstellen, den sich die Familie teilt: Schweres, schwarzes Glas, goldene Schrift, die Kappe mit einem Mantel aus Lederoptik im Kreuzstich vernäht – und darin fette 100 Milliliter reines Eau de Parfume. Lächerlich erscheint da auch, dass sich manche Leute auf Social Media über den Preis von knapp 200 Euro aufregen. Jedes gute Parfüm kostet in dieser Menge so viel. Nimm das, Loser.

Dennoch, Kohle hin oder her – „Kida“ ist nicht leicht zu haben, denn man kann es weder bei Douglas noch in anderen stationären Parfümerien kaufen. Es wird ausschließlich online auf easycosmetics.com, der sympathischen, aber nicht sonderlich bekannten Rabattplattform für Markenkosmetik angeboten. So führt für den interessierten Kunden nur eine intensive Recherche zum Erfolg. Dazu kommt, dass es auf der Birkenholz-Website keinerlei Verweise auf das Parfüm gibt. Ist Kida Khodr Ramadans berühmt-berüchtigtes Temperament vielleicht auch gegenüber seinem treuen Parfümeur ausgebrochen? Gab's etwa ernsthaft Stress? Man weiß es nicht.

Was sicher bleibt ist eine Duftnote, die uns die Straße als einen Ort von abenteuerlicher geheimnisvoller Würze und milleuhafter holziger Noten suggeriert. Und das ist in Zeiten wie diesen doch eine schöne Flucht. Es gibt wirklich Schlimmeres.