Berlin - Es hat sich in den vergangenen Tagen bereits mit diversen Vorabveranstaltungen angekündigt: das Gallery Weekend in Berlin. Doch nicht nur der Kunstbetrieb öffnet sich an diesen Tagen einem größeren Publikum, auch andere Branchen nutzen das Wochenende für Veranstaltungen und Partys.

Auch das Reference-Festival, ein avantgardistisches Fashion-Event, wurde in dieser Saison ausnahmsweise auf das Gallery Weekend verlegt. Den regulären Termin zur Fashion Week hatten der Krieg in der Ukraine und Corona überschattet. Und so profitiert das Kunstpublikum an diesem Wochenende von einem Ereignis, das sowieso kein reines Fashion-Fest ist, sondern eine interdisziplinäre Veranstaltung – mit der sich zudem zeigt, wie eng Mode, Musik und Kunst eigentlich wirklich verwoben sind.

Das Reference-Festival führte sein Publikum bereits in der Vergangenheit zu den besten Off-Spaces der Stadt. So folgt nach dem Bierpinsel in Steglitz nun das gerade neu installierte Pop am Kudamm. Ein temporäres Container-Haus, das zum Gallery Weekend eröffnet wird und den Berlinern in Zukunft als Event- und Shopping-Location Freude bringen soll.

Während seiner zweitägigen Laufzeit bietet das Reference-Festival unter dem Motto „Insomnia“ ein sorgsam kuratiertes Programm, dessen Highlights heute eine Performance mit Luki von der Gracht, ein Talk mit Stylenotcom und dem Modedesginer Amesh (Reference-Incubator-Gewinner und LVMH-Finalist) sowie ein Gallery-Run, bei dem an ausgewählten Galerien vorbeigejoggt wird, sind. Ein weiteres Highlight ist die von Highsnobiety betriebene Bar Basso, ein Pendant zum Mailänder Original. Das Festival steht allen Besuchern bei kostenlosem Eintritt offen, eine Anmeldung über die Website wird empfohlen.

Das vollständige Programm des Reference-Festivals:



Freitag, den 29. April



16–22 Uhr, Permanente Installationen und Workshops: Live from Earth – Added Value Workshop, Rug Riders Exhibition for Charity, Vestiaire Collective: Artists in Fashion Stylenotcom goes IRL, Domingo x Sita: NFT Exhibition, Archivio Slam Jam, Bar Basso x Highsnobiety, REIF Listening Lounge



18–22 Uhr, Live-Sets, Screenings und Performances:

18–19 Uhr, 41SSA DJ-Set in Gallery

19–20 Uhr, Lucia DJ-Set in Gallery

20–20.20 Uhr, Performance on Stage by Only Fire

20.20–21.15 Uhr, Yha Yha DJ-Set in Gallery

21.15–22 Uhr, Luki von der Gracht – Screening of Lensgirl und Live-Performance on Stage Outdoor



Samstag, den 30. April



7–8 Uhr, Hans Ulrich Obrist: Brutally Early Club (co-founded by Markus Miessen) mit Luki von der Gracht, präsentiert von ON on Stage und Instagram Live

8.30–9.30 Uhr, ON Gallery Run, parallel dazu 8.30–9 Uhr Meditation mit Eddie Vero in Amesh Living Room

10–16 Uhr, Space geschlossen

16–16.30 Uhr, Stylenotcom in Konversation mit Amesh, Panel auf dem Stage und Instagram Live

16.30–17.30 Uhr, Meditation mit Eddie Vero in Amesh Living Room

17.30–18 Uhr, Institute of Digital Fashion in Konversation mit AI21’s Jurassic 1 on Stage und Instagram Live

19.20–20 Uhr, Nico Vascellari: Visita Interiora Terrae Film Screening in Gallery

21–22 Uhr, Kanucia DJ-Set

Adresse: Pop, Kurfürstendamm 229, 10719 Berlin, Anmeldung: www.referenceberlin.com