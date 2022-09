Das sind Berlins nervigste U-Bahn-Typen – und so machen Sie es besser

In Berlins Zügen wird es wieder voll: Was Sie jetzt tun sollten – und was besser nicht.

In Berlins Zügen wird es wieder voll: Was Sie jetzt tun sollten – und was besser nicht. Imago

Es wird ungemütlich in Berlin. Draußen auf der Straße – und mithin auch drinnen in den U-Bahnen. Denn sobald es herbstlich wird, steigen viele Berlinerinnen und Berliner vom Fahrrad auf die Öffentlichen um. Vollere Waggons und weniger Sitzplätze – das bedeutet auch: größeres Konfliktpotenzial. Es wird gedrängelt und gerempelt, telefoniert, gegessen. Und das nicht immer so, dass die anderen Fahrgäste entspannt darüber hinwegsehen können.

Es gibt einen ganzen Haufen nerviger Berliner Archetypen, die gerade im Öffentlichen Nahverkehr belastend auf ihre Umwelt wirken. Und mindestens genauso viele Benimmregeln, die es zu befolgen gilt, will man eben nicht zu diesen unerträglichen Dränglern, Remplern und Drummherumstehern gehören. Wir haben für Sie die Dos und Dont’s des ÖPNV zusammengefasst.

BEIM EIN- UND AUSSTIEG

DON’T: Wie ein Berghain-Türsteher postiert sich manch ein Berliner vor der sich öffnenden U-Bahn-Tür und guckt blöd, wie die Aussteigenden blöd gucken. Zur Seite gehen? Platz machen? Nicht mit diesem nervigen ÖPNV-Typus, der glaubt, die U-Bahn und der U-Bahn-Steig – ach was – die ganze Stadt gehöre ihm. Deswegen marschiert er gern selbstbewusst los, rein in den Waggon, bevor irgendjemand rauskommen kann.

DO: Erst die Anderen aussteigen lassen, bevor Sie selbst einsteigen. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Völlig unerklärlich, warum sich so viele Berlinerinnen und Berliner trotzdem nicht an diese alte Binse halten. Machen Sie’s besser: Rechts und links neben den U-Bahn-Türen ist Ihr Platz, bis der Einstiegsweg für Sie wirklich frei ist!

Wer zu spät kommt, den bestraft die BVG: Die Türen sollten Sie nur in Ausnahmefällen für andere aufhalten. Imago

DON’T: Da, da kommt noch einer! Ganz da hinten, am Ende des U-Bahn-Steigs! Im Zuge einer unerklärlichen Menschenfreundlichkeit, die in Berlin normalerweise eine eher untergeordnete Rolle spielt, fühlt sich manch ein U-Bahn-Passagier dazu verpflichtet, die Türen offen zu halten. Offen für die, die den Zug sonst verpassen würden. Mit einem gönnerhaften Grinsen stehen sie in den blinkenden, tutenden Türen, bis auch der letzte Nachzügler zum Wagen hereingeschlappt ist. Nett für den Zuspätkommenden – blöd für alle anderen in der Bahn. Auf sie wird das Zuspätkommen nämlich schlichtweg umgelagert.

DO: Jede und jeder ist für das eigene Zeitmanagement verantwortlich. Klingt hart, ist aber so. In einer Stadt, in der die nächste U-Bahn nur fünf oder zehn Minuten entfernt liegt, müssen Sie mit niemandem Mitleid haben, dem der Zug vor der Nase wegfährt. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und so ist das Tür- und Bahn-Aufhalten für Ältere, Kranke oder Gebrechliche sowie für Familien mit Kinderwagen durchaus schicklich. Ansonsten aber gilt: Wer zu spät kommt, den bestraft die BVG.

Die nächste Station kommt bestimmt: Im vollen Waggon sollte während der Fahrt niemand schon mal aufstehen. Imago

DON’T: Die U-Bahn-Türen haben sich eben erst geschlossen, der Zug rollt langsam wieder los, der nächste Bahnhof liegt gute drei Minuten entfernt – und schon schnellen die ersten anstrengenden Passagiere in die Höhe, um sich durch den vollbesetzten Waggon zu drängeln, offenbar getrieben von der absurden Angst, man könne den nächsten Ausstieg schlichtweg verpassen. Blöd ist das besonders für die Umherstehenden, die sich während der ruckeligen Fahrt neu positionieren und arrangieren, loslassen und umgreifen müssen. Schnell ist der ganze Waggon beschäftigt, nur weil eine Person aussteigen will – in drei Minuten, wenn der Ausstiegsfluss sich eh in Gang setzen würde.

DO: Vertrauen Sie ein bisschen auf die BVG und ihre Ein- und Ausstiegszeiten. Sie mögen zwar straff bemessen sein, aber Sie werden es schon schaffen, den Zug rechtzeitig zu verlassen – auch ohne den Ausstieg eine halbe Ewigkeit vor dem nächsten Halt schon mal vorsorglich einzuläuten. Der Wagen hält, Sie stehen auf, die anderen Gäste machen Platz – und schon sind Sie im Freien. Aussteigen kann so einfach sein.

BEIM STEHEN

DON’T: Nicht im Einstiegsbereich stehen bleiben, weiter nach hinten durchgehen, den ganzen Waggon nutzen – viele muffelige Kommentare anderer Fahrgäste und unzählige U-Bahnfahrer-Durchsagen in bester Berliner Schnauze später haben das viele Passagiere noch immer nicht verstanden. Konsequent kommen sie direkt hinter den U-Bahntüren zum Stehen, um dort für die nächsten 14 Stationen zu verweilen. Freilich kommen mit jedem Bahnhof weitere Exemplare dieses Typus hinzu und alsbald hat sich eine Traube aus stoischen Stehenbleibern gebildet, die ein Ein- oder ein Aussteigen, ein Durchkommen schlichtweg unmöglich machen. Jedes. Verdammte. Mal.

DO: Gehen Sie – bitte – einfach weiter nach hinten durch. So schwer ist das nicht! Und wer es mal versucht, wird tatsächlich auch belohnt: Mit einer entspannten Fahrt und ausreichend Bewegungsfreiheit nämlich. Denn weil es so viele dösige Berlinerinnen und Berliner gibt, die penetrant im Eingangsbereich stehen bleiben, ist in den Gängen und ziehharmonikaartigen Übergängen meistens reichlich Platz.

Am besten alles fest im Griff: Nicht immer werden die Haltestangen so genutzt, wie eigentlich vorgesehen. Imago

DON’T: Die Bahn ist voll, die Fahrt holprig, man muss sich festhalten. Wie gut, dass es in allen Bahnen und Bussen Haltestangen und -schlaufen gibt. Nur kann man sie leider nicht immer benutzen. Denn es gibt immer wieder Fahrgäste, die so ein praktisches Teil lieber ganz für sich allein beanspruchen. Lässig lehnen sie daran, den ganzen Körper gegen die Stange gepresst. Auch unerträglich: Solche Mitpassagiere, die im 30-Sekunden-Takt umgreifen müssen und dabei gern mal die Finger und Hände der anderen übersehen: Plötzlich legt sich die schweißwarme Hand des schmierigen Typen da drüben auf die eigene – und der Tag ist gelaufen.

DO: Natürlich können Sie stehen und lehnen, wie und wo sie wollen – solange die Bahn verhältnismäßig leer, der Platz ausreichend vorhanden ist. Wenn der Zug allerdings rappelvoll ist, sollten Sie die Haltestangen jenen vorbehalten, sie sich daran – genau – festhalten wollen. Eine gute Faustregel: Ungefähr drei Zentimeter Platz zwischen der eigenen und der fremden Hand sollten es schon sein, um ungewollte Berührungen auch bei der rumpeligsten Fahrt zu vermeiden.

BEIM SITZEN

DON’T: Juhu – es gibt noch einen freien Sitzplatz in der Bahn! Dort hinten, im Vierer, der am Fenster! Fröhlich steuert man aufs freie Plätzchen zu, erwartungsvoll blickt man dem baldigen Sitznachbarn in die Augen – und der tut: nichts. Stoisch nach geradeaus blickend bleibt er sitzen; kein Aufrutschen, allenfalls werden die Beine leicht angezogen, damit sich der Hinzugekommene mehr schlecht als recht in Richtung Sitzplatz zwängen kann. Andere Exemplare dieses Typus lassen gleich noch ihr halbes Hab und Gut auf der eigentlich freien Fläche stehen; räumen Rucksack, Tasche, Einkaufstüten nur nach vorheriger Aufforderung widerwillig weg. Freundlich ist anders.

DO: Neben Ihnen ist ein Sitz am Fenster frei? Und jemand möchte gerne Platz nehmen? Dann rücken Sie doch einfach auf, sodass die hinzugekommene Person nicht umständlich über sie drübersteigen muss. Oder wollen Sie bei der nächsten Station schon aussteigen? Fair enough – dann bleiben Sie eben am Gang sitzen, drehen und wenden sich aber bitte so, dass der hinzugekommene Fahrgast locker durchkommt.

Bauch raus und Beine breit: Der Manspreader treibt gerade in den U-Bahnen unserer Stadt sein unwesen. Imago

DON’T: Schon viel wurde über den Manspreader gesagt und geschrieben, diese unerträgliche Untergattung des Mannes, der seine Beine so weit auseinanderspreizt, als müsse er gleich eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lassen. Schon klar – unsere Welt gibt sich an vielen Stellen so, als würde sie nur den Männern gehören. Tut sie aber auch und gerade in der U-Bahn nicht. Dem Manspreader ist’s egal, er und seine vorgeblich locker-lässig gespreizten Beine nehmen gut und gerne eineinhalb Sitzplätze in Anspruch. Es nervt – so sehr, dass man am Manspreader gerne wirklich mal eine gynäkologische Untersuchung durchführen würde. Und zwar eine von der unangenehmsten Sorte.

DO: Es mag für manche Männer überraschend klingen, aber man kann auch bequem und locker sitzen, ohne die Beine im 180-Grad-Winkel zueinander zu positionieren. Und in der U-Bahn sollte man das sogar: Stellen Sie ihre Beine so hin, dass rechts und links von Ihnen genug Platz zum Sitzen bleibt, und ihnen niemand zwangsläufig in den protzig dargebotenen Schritt glotzen muss. Ein gutes Maß ist der eigene Sitzplatz: Wenn die Beine die Sitzränder nicht bei weitem überbieten, sitzen Sie gut.

BEIM ESSEN

DON’T: Schnell vom Brötchen abgebissen, eben mal ein Stück Croissant in den Mund geschoben – dagegen kann wirklich niemand was haben. Schließlich dient die U-Bahn vielen Passagierinnen und Passagieren am stressigen Morgen auch als Frühstücksort. Es gibt aber immer wieder Gestalten, die es eben nicht beim kalten Snack belassen. Ein Döner mit extra viel Knoblauchsauce, eine dampfende Chinabox, ein Pappschälchen voll Currywurst mit Pommes – alles schon gesehen in der Berliner U-Bahn. Und vor allem: gerochen.

DO: Alles, was intensiv riecht, hat in der U-Bahn nichts verloren. So einfach ist das. Essen Sie ihre Kebabs und gebratenen Nudeln dort, wo sie hingehören: Zuhause. Oder eben auf der Straße.

UND SONST SO ...

DON’T: Klar – es ist äußerst verlockend, die U-Bahn als Umzugstransporter zu missbrauchen. Sich die 20 Euro für eine gemietete Robbe zu sparen und den Ebay-Kleinanzeigen-Fund eben mal mit dem Zug zu transportieren. Nervig wird’s allerdings, wenn es gewisse Leute übertreiben. Mit Schränken und Kommoden versperren sie die U-Bahn-Tür; ganze Tischplatten werden diagonal in den Waggon geschoben. Auch unschön: Dieses ständige Mitgenehme von sperrigen Fahrrädern, mit denen man – Überraschung – auch ganz ohne U-Bahn vorwärts kommen könnte. Fahrrad- oder Bahnfahren: Da muss man sich schon entscheiden.

DO: Nehmen Sie nur mit, was Sie auch selbst tragen können. Und was niemandem das Aus- und Einsteigen unmöglich macht. Und wenn Sie doch mal was Größeres mit der Bahn transportieren müssen, dann steigen Sie doch bitte ganz vorne oder ganz hinten im Waggon ein – und stellen Sie das Zeug dort ab, wo ohnehin niemand durchlaufen kann.

Nur theoretisch eine gute Kombination: Alles, was riecht, hat in Bussen oder Bahnen nichts zu suchen. Imago

DON’T: Ganze Bücher könnte man darüberschreiben, was man in der U-Bahn schon wider Willen aufgeschnappt hat. Am Telefon ausklamüserte Familienstreits, Beziehungsdramen, Soap-ähnliche Erzählstränge, die sich ins Unendliche ziehen: Immer wieder sieht man sich in den Berliner Zügen mit anderer Leute Problemen konfrontiert. Das kann mal ganz unterhaltsam sein, ist aber meistens unerträglich nervig. Besonders, seitdem es Mode geworden ist, nonchalant auf Lautsprecher zu telefonieren. Doch es muss ja gar nicht das nervenzerbröselnde Ferngespräch sein. Auch die lautstarke direkte Unterhaltung wird in den U-Bahnen unserer Stadt gepflegt. Ob die Umhersitzenden nun zuhören wollen, oder nicht.

DO: Der nächste Bahnhof kommt bestimmt – steigen Sie doch einfach aus, wenn Sie wirklich dringend telefonieren müssen! Oder vertrösten Sie den Anrufer auf einen anderen Zeitpunkt. Nicht umsonst haben die meisten gängigen Nachrichtendienste „Melde mich später“ als vorprogrammierte Message parat.